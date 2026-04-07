Abdulrahman bin Musa'id: Timnas Saudi kini didominasi oleh pendukung Al-Hilal dan Al-Nassr... dan saya khawatir akan terjadi skandal di Piala Dunia

Pangeran Abdulrahman bin Musa'id mengatakan dalam wawancara dengan Radio "Al-Arabiya FM": "Tim nasional Saudi telah berubah menjadi kubu Al-Hilal dan Al-Nassr; tak ada yang bisa melihatnya dengan warna hijau, melainkan hanya melihatnya sebagai kuning atau biru."

Dia menambahkan: "Sebagian orang menganggap bahwa semua bencana tim nasional disebabkan oleh Salem Al-Dossari dan Mohammed Kanoo, sementara yang lain berpendapat bahwa penyebabnya adalah Nawaf Al-Aqidi dan Ayman Yahya."

Dia melanjutkan: "Federasi Sepak Bola Saudi harus melindungi Salem Al-Dossari, Nawaf Al-Aqidi, dan yang lainnya dari serangan. Saya tidak menentang kritik, tetapi tidak boleh menuduh pemain mana pun menghindar dari tim nasional seperti yang terjadi pada Al-Dossari."