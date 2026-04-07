Abdulrahman bin Musa'id: Timnas Saudi kini didominasi oleh pendukung Al-Hilal dan Al-Nassr... dan saya khawatir akan terjadi skandal di Piala Dunia

Mantan Ketua Klub Al-Hilal Membahas Kondisi Timnas Arab Saudi di Piala Dunia

Pangeran Abdulrahman bin Musa'id, mantan presiden klub Al-Hilal, melontarkan kritik tajam terhadap tim nasional Saudi, pelatih asal Prancis Hervé Renard, serta Asosiasi Sepak Bola Saudi, menyusul performa buruk yang ditunjukkan tim tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Timnas Saudi kalah dalam dua pertandingan persahabatan terakhir pada bulan Maret lalu, melawan timnas Mesir dengan skor 4-0 dan timnas Serbia dengan skor 2-1, kurang dari tiga bulan sebelum mengikuti putaran final Piala Dunia 2026.

  • Partai Hilal dan Nasr

    Pangeran Abdulrahman bin Musa'id mengatakan dalam wawancara dengan Radio "Al-Arabiya FM": "Tim nasional Saudi telah berubah menjadi kubu Al-Hilal dan Al-Nassr; tak ada yang bisa melihatnya dengan warna hijau, melainkan hanya melihatnya sebagai kuning atau biru."

    Dia menambahkan: "Sebagian orang menganggap bahwa semua bencana tim nasional disebabkan oleh Salem Al-Dossari dan Mohammed Kanoo, sementara yang lain berpendapat bahwa penyebabnya adalah Nawaf Al-Aqidi dan Ayman Yahya."

    Dia melanjutkan: "Federasi Sepak Bola Saudi harus melindungi Salem Al-Dossari, Nawaf Al-Aqidi, dan yang lainnya dari serangan. Saya tidak menentang kritik, tetapi tidak boleh menuduh pemain mana pun menghindar dari tim nasional seperti yang terjadi pada Al-Dossari."

    • Iklan

  • Tendangan penalti Al-Dosari

    Dia melanjutkan: "Secara pribadi, sebagai pendukung Al-Hilal, saya meminta Salim Al-Dossari untuk tidak mengambil tendangan penalti baik di klub maupun tim nasional, karena dia buruk dalam melakukannya."

    Dia menambahkan: "Sebagian besar pendukung Al-Hilal tidak ingin Salem Al-Dossari mengambil tendangan penalti bersama Al-Hilal, tetapi mereka membiarkannya melakukannya bersama tim nasional Saudi. Jika dia gagal, mereka mengatakan bahwa Maradona pernah melakukannya sebelumnya, tetapi mereka tidak membela Al-Aqidi dengan cara yang sama."

  • Skandal Tim Nasional di Piala Dunia

    Mantan presiden Al-Hilal itu juga menegaskan bahwa tim nasional Saudi tidak akan menorehkan prestasi apa pun di Piala Dunia 2026, baik bersama pelatih asal Prancis Hervé Renard maupun pelatih lainnya.

    Dia menjelaskan: "Saya melihat bahwa pelatih mana pun yang menangani tim nasional tidak akan mencapai apa-apa di Piala Dunia, baik Renard maupun yang lain, karena waktu menjelang Piala Dunia sangat singkat, dan tidak akan ada perubahan apa pun."

    Dia melanjutkan: "Tujuan saya di Piala Dunia adalah agar kami tidak tersingkir dengan memalukan, jadi saya tidak ingin kami kalah 7-0 dari Spanyol, 5-0 dari Uruguay, dan 3-0 dari Cape Verde."

  • Impian Argentina

    Dia melanjutkan: "Situasi saat ini tidak bisa disamakan dengan pertandingan Argentina di Piala Dunia 2022, karena tim nasional saat itu lolos ke turnamen tersebut dengan sangat mudah, dan Liga Saudi saat itu belum memiliki 8 pemain asing."

    Dia menambahkan: "Kita harus memikirkan Piala Dunia 2034 di Arab Saudi, dan berusaha meminimalkan kekalahan di Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027."

    Perlu diingat bahwa tim nasional Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama dengan tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.