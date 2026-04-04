Germany Training Session And Press Conference

"99 persen pemain tidak akan bisa mencetak gol di situ": Nils Petersen mengkritik Julian Nagelsmann dan memuji Deniz Undav

Kasus Undav memicu perdebatan sengit dan terus menjadi bahan pembicaraan. Bintang VfB ini mendapat dukungan dari seorang mantan penyerang tengah.

Deniz Undav dan tak ada habisnya. Topik terpanas saat ini seputar tim nasional Jerman dan kemungkinan susunan starting XI untuk Piala Dunia musim panas nanti juga menjadi perbincangan menjelang pertandingan Bundesliga pada Sabtu lalu. Nils Petersen, mantan penyerang, jelas mendukung penyerang VfB Stuttgart tersebut.

  • Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann "mungkin akan mengalami maag saat menonton pertandingan ini," kata Petersen dalam kapasitasnya sebagai pakar Bundesliga di layanan streaming DAZN. Ia tidak yakin bahwa Nagelsmann adalah "penggemar terbesar Deniz Undav".

    Bagi Petersen, Undav adalah pilihan utama sebagai penyerang tengah. "Saya penggemar posisi nomor sembilan, saya suka melihat ada yang menguasai kotak penalti," kata pria berusia 37 tahun itu, yang pernah bermain sebagai penyerang di Bundesliga untuk Energie Cottbus, Bayern München, Werder Bremen, dan SC Freiburg.

  Germany v Ghana - International Friendly

    Petersen: Gol Ghana Menjadi Contoh Kecerdikan Undav

    Keahlian Undav sebagai pemain di kotak penalti adalah hal yang paling menonjol darinya, kata Petersen. Selain itu, pemain berusia 29 tahun ini adalah "pemberi umpan yang hebat bagi Wirtz, Musiala, dan para pemain yang membutuhkannya."

    Undav memberikan contoh nyata pada pertengahan pekan ini, saat ia mencetak gol penentu kemenangan 2-1 dalam pertandingan uji coba di Stuttgart.

    "Dia sangat cerdas," kata Petersen dengan antusias. "Jika melihat golnya melawan Ghana: 99 persen pemain berada dalam posisi offside, tapi dia tidak. 99 persen tidak akan mencetak gol di situ, tapi dia berhasil."

    Meskipun mencetak gol yang membawa kemenangan Jerman, Undav kemudian mendapat kritik dari Nagelsmann dan penilaian bahwa perannya sebagai pemain pengganti menjelang Piala Dunia kemungkinan besar tidak akan berubah.

  • Deniz UndavIMAGO / STEINSIEK.CH

    Hanya Harry Kane yang lebih produktif daripada Deniz Undav

    Dengan 18 gol dan 5 assist dalam 23 pertandingan Bundesliga, Undav adalah penyerang Jerman yang paling berbahaya sejauh ini dan hanya dikalahkan oleh Harry Kane dari Bayern München. Secara keseluruhan, Undav telah mencetak 36 kontribusi gol (23 gol/13 assist) dalam 38 pertandingan resmi untuk VfB.

    Untuk timnas Jerman, ia mencetak empat gol dalam tujuh penampilan dengan rata-rata 40 menit.

    Terlepas dari semua kritik, Petersen juga menunjukkan pemahaman terhadap pelatih timnas. "Setiap orang memiliki tipe pemain yang disukainya dan yang tidak begitu disukainya. Nagelsmann mungkin melihat tipe pemain lain seperti Havertz atau Woltemade. Namun, ia tidak bisa mengabaikannya karena ia mencetak gol."

  • Tim DFB: Data performa para pemain penyerang Jerman


    Nama

    Penampilan

    Gol

    Assist

    Menit

    Deniz Undav

    38

    23

    13

    2921

    Kai Havertz

    14

    3

    2

    524

    Serge Gnabry

    34

    10

    10

    1846

    Nick Woltemade

    48

    11

    5

    3017

    Leroy Sane

    35

    6

    8

    2746

    Florian Wirtz

    41

    6

    9

    2963

    Kevin Schade

    32

    7

    3

    2500


