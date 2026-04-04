Deniz Undav dan tak ada habisnya. Topik terpanas saat ini seputar tim nasional Jerman dan kemungkinan susunan starting XI untuk Piala Dunia musim panas nanti juga menjadi perbincangan menjelang pertandingan Bundesliga pada Sabtu lalu. Nils Petersen, mantan penyerang, jelas mendukung penyerang VfB Stuttgart tersebut.
"99 persen pemain tidak akan bisa mencetak gol di situ": Nils Petersen mengkritik Julian Nagelsmann dan memuji Deniz Undav
Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann "mungkin akan mengalami maag saat menonton pertandingan ini," kata Petersen dalam kapasitasnya sebagai pakar Bundesliga di layanan streaming DAZN. Ia tidak yakin bahwa Nagelsmann adalah "penggemar terbesar Deniz Undav".
Bagi Petersen, Undav adalah pilihan utama sebagai penyerang tengah. "Saya penggemar posisi nomor sembilan, saya suka melihat ada yang menguasai kotak penalti," kata pria berusia 37 tahun itu, yang pernah bermain sebagai penyerang di Bundesliga untuk Energie Cottbus, Bayern München, Werder Bremen, dan SC Freiburg.
Petersen: Gol Ghana Menjadi Contoh Kecerdikan Undav
Keahlian Undav sebagai pemain di kotak penalti adalah hal yang paling menonjol darinya, kata Petersen. Selain itu, pemain berusia 29 tahun ini adalah "pemberi umpan yang hebat bagi Wirtz, Musiala, dan para pemain yang membutuhkannya."
Undav memberikan contoh nyata pada pertengahan pekan ini, saat ia mencetak gol penentu kemenangan 2-1 dalam pertandingan uji coba di Stuttgart.
"Dia sangat cerdas," kata Petersen dengan antusias. "Jika melihat golnya melawan Ghana: 99 persen pemain berada dalam posisi offside, tapi dia tidak. 99 persen tidak akan mencetak gol di situ, tapi dia berhasil."
Meskipun mencetak gol yang membawa kemenangan Jerman, Undav kemudian mendapat kritik dari Nagelsmann dan penilaian bahwa perannya sebagai pemain pengganti menjelang Piala Dunia kemungkinan besar tidak akan berubah.
Hanya Harry Kane yang lebih produktif daripada Deniz Undav
Dengan 18 gol dan 5 assist dalam 23 pertandingan Bundesliga, Undav adalah penyerang Jerman yang paling berbahaya sejauh ini dan hanya dikalahkan oleh Harry Kane dari Bayern München. Secara keseluruhan, Undav telah mencetak 36 kontribusi gol (23 gol/13 assist) dalam 38 pertandingan resmi untuk VfB.
Untuk timnas Jerman, ia mencetak empat gol dalam tujuh penampilan dengan rata-rata 40 menit.
Terlepas dari semua kritik, Petersen juga menunjukkan pemahaman terhadap pelatih timnas. "Setiap orang memiliki tipe pemain yang disukainya dan yang tidak begitu disukainya. Nagelsmann mungkin melihat tipe pemain lain seperti Havertz atau Woltemade. Namun, ia tidak bisa mengabaikannya karena ia mencetak gol."
Tim DFB: Data performa para pemain penyerang Jerman
Nama
Penampilan
Gol
Assist
Menit
Deniz Undav
38
23
13
2921
Kai Havertz
14
3
2
524
Serge Gnabry
34
10
10
1846
Nick Woltemade
48
11
5
3017
Leroy Sane
35
6
8
2746
Florian Wirtz
41
6
9
2963
Kevin Schade
32
7
3
2500