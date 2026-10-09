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FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
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Diterjemahkan oleh

62 tahun persaingan: cerita baru yang bisa menghidupkan kembali rivalitas Al-Hilal dan Al-Ittihad

FEATURES
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arab Saudi

Persaingan sengit

Para penggemar sepak bola Saudi bersiap mengikuti babak baru dari salah satu kisah persaingan paling bersejarah dalam sejarah liga domestik, ketika Al Hilal dan Al Ittihad bertemu pada Sabtu malam 10 Oktober, dalam laga pekan kedelapan Liga Roshn.

Pertandingan ini tampaknya bukan sekadar el clasico baru antara dua raksasa, melainkan kesempatan untuk menghidupkan kembali persaingan lama yang mempertemukan kedua tim dalam perebutan gelar pada 12 musim berbeda, di tengah indikasi yang mengarah pada keyakinan bahwa sejarah mungkin menulis kisah baru musim ini.

Kisah ini dimulai pada tahun 1964, ketika Al Ittihad mengungguli Al Hilal dalam perebutan gelar sesuai dengan sistem penyelenggaraan kompetisi saat itu, sebelum Al Hilal membalas dengan cepat pada edisi berikutnya dan meraih gelar dengan mengorbankan rivalnya.

Sejak awal itu, berbagai momen yang mempertemukan keduanya dalam persaingan langsung memperebutkan gelar terus berlanjut, hingga pertarungan di antara keduanya berubah menjadi salah satu laga bersejarah paling menonjol dalam sepak bola Saudi.

Dengan sistem liga, persaingan kembali hidup pada musim 1985-1986, ketika Al Hilal memastikan gelar atas Al Ittihad, sebelum tim yang disebut terakhir kembali ke permukaan pada musim 1996-1997 dan menjuarai Piala Liga Pelayan Dua Kota Suci dengan mengorbankan rivalnya. Namun "Sang Pemimpin" tidak menunggu lama untuk membalas, karena ia merebut gelar dari "Sang Dekan" pada musim 2001-2002, menegaskan bahwa keunggulan dalam laga-laga ini terus bergantian antara kedua pihak melintasi berbagai generasi.

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  • FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP

    Momen-momen tak terlupakan dalam persaingan Al Hilal dan Al Ittihad

    Tahun-tahun berikutnya menyaksikan salah satu periode persaingan paling menarik antara kedua tim; pada musim 2006-2007, Al Ittihad meraih gelar dengan mengalahkan Al Hilal, sebelum Al Hilal merebut kembali keunggulan pada musim 2007-2008.

    Seiring Liga Pro memasuki fase barunya pada musim 2008-2009, Al Ittihad kembali memastikan gelar juara di depan Al Hilal, dalam babak lain dari persaingan yang tidak pernah lama stabil di satu pihak.

    Jawaban Al Hilal datang pada dua musim berikutnya, setelah tim ini meraih gelar liga pada musim 2009-2010 dan 2010-2011, dalam periode yang menyaksikan persaingan sengit antara kedua kutub.

    Kemudian Al Hilal kembali memastikan gelar pada musim 2021-2022 setelah bersaing langsung dengan Al Ittihad, sebelum tiba babak terbaru pada musim 2024-2025, ketika Al Ittihad di bawah kepemimpinan Karim Benzema meraih gelar liga dengan mengalahkan Al Hilal, menambahkan babak baru pada kisah panjang ini.


  • Apakah El Clasico Sabtu Akan Menjadi Awal Babak Baru?

    Hari ini, situasinya tampak kondusif bagi kembalinya persaingan antara kedua tim ke permukaan, setelah Al Hilal mengokohkan diri di puncak klasemen Liga Roshn dengan 18 poin, sementara Al Ittihad membayangi dengan 17 poin, menjelang duel langsung di antara keduanya pada pekan kedelapan. Hal ini memberikan nilai lebih pada laga klasik tersebut, karena hasilnya bisa membalikkan posisi puncak dan memberikan dorongan dini kepada salah satu tim dalam perburuan gelar.

    Al Hilal memiliki peluang untuk melebarkan jarak menjadi empat poin, sekaligus mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya bahwa mereka adalah kandidat paling menonjol untuk mempertahankan puncak klasemen. Sementara itu, Al Ittihad memasuki laga dengan incaran merebut puncak dan membuktikan bahwa gelar terakhir mereka bukanlah sekadar persinggahan sesaat, serta bahwa mereka mampu mengulang skenario tersebut di hadapan rival tradisionalnya.

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    Di antara ambisi Al Hilal untuk menegaskan keunggulannya dan keinginan Al Ittihad untuk membalikkan keadaan, semua mata tertuju pada laga yang mungkin membawa lebih dari sekadar tiga poin.

    Dan setelah 62 tahun pergantian momen di antara keduanya, pertanyaan terpenting tetap: apakah musim ini akan menghidupkan kembali persaingan historis antara Al Hilal dan Al Ittihad dalam perebutan gelar liga, atau salah satu dari mereka berhasil menjauh lebih awal dari yang lain? Jawabannya tidak akan sepenuhnya ditentukan dalam 90 menit, tetapi klasik hari Sabtu bisa memberikan isyarat jelas pertama kepada para suporter tentang apakah babak baru dari perebutan emas benar-benar telah dimulai.

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