Para penggemar sepak bola Saudi bersiap mengikuti babak baru dari salah satu kisah persaingan paling bersejarah dalam sejarah liga domestik, ketika Al Hilal dan Al Ittihad bertemu pada Sabtu malam 10 Oktober, dalam laga pekan kedelapan Liga Roshn.

Pertandingan ini tampaknya bukan sekadar el clasico baru antara dua raksasa, melainkan kesempatan untuk menghidupkan kembali persaingan lama yang mempertemukan kedua tim dalam perebutan gelar pada 12 musim berbeda, di tengah indikasi yang mengarah pada keyakinan bahwa sejarah mungkin menulis kisah baru musim ini.

Kisah ini dimulai pada tahun 1964, ketika Al Ittihad mengungguli Al Hilal dalam perebutan gelar sesuai dengan sistem penyelenggaraan kompetisi saat itu, sebelum Al Hilal membalas dengan cepat pada edisi berikutnya dan meraih gelar dengan mengorbankan rivalnya.

Sejak awal itu, berbagai momen yang mempertemukan keduanya dalam persaingan langsung memperebutkan gelar terus berlanjut, hingga pertarungan di antara keduanya berubah menjadi salah satu laga bersejarah paling menonjol dalam sepak bola Saudi.

Dengan sistem liga, persaingan kembali hidup pada musim 1985-1986, ketika Al Hilal memastikan gelar atas Al Ittihad, sebelum tim yang disebut terakhir kembali ke permukaan pada musim 1996-1997 dan menjuarai Piala Liga Pelayan Dua Kota Suci dengan mengorbankan rivalnya. Namun "Sang Pemimpin" tidak menunggu lama untuk membalas, karena ia merebut gelar dari "Sang Dekan" pada musim 2001-2002, menegaskan bahwa keunggulan dalam laga-laga ini terus bergantian antara kedua pihak melintasi berbagai generasi.

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