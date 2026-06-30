"60 persen gol mereka tercipta dengan cara itu!" - Jurgen Klopp melontarkan sindiran kepada Arsenal dalam reaksi marahnya atas gol Jerman yang dianulir dalam kekalahan mengejutkan di Piala Dunia melawan Paraguay

Kekalahan ini menandai kali pertama dalam sejarah Piala Dunia di mana Jerman tersingkir melalui adu penalti, setelah sebelumnya empat kali meraih kemenangan. Strategi taktis Klopp memiliki peran yang signifikan, mengingat Arsenal mencetak rekor bersejarah selama musim Liga Premier 2025-26, memimpin klasemen dengan rekor tertinggisepanjang sejarah kompetisi, yakni 19 gol dari tendangansudut—yang menyumbang lebih dari seperempat dari total 71 gol mereka—dalam perjalanannya meraih gelar juara liga.

Sementara pelatih kepala Julian Nagelsmann tampak sangat marah di pinggir lapangan, Havertz dengan berani menghadapi media untuk mengambil bagian dari tanggung jawabnya setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti pertamanya. Ia menambahkan: "Saya tidak punya banyak yang bisa dikatakan. Ini adalah Piala Dunia kedua saya dan kami telah gagal melaju ke babak berikutnya dua kali berturut-turut. Saya ingin meminta maaf atas hal itu.

"Kami semua sangat kecewa. Kami memiliki banyak rencana untuk Piala Dunia tahun ini. Rasanya tidak enak harus mengecewakan lagi. Tim sudah berusaha keras. Satu gol kami dianulir. Lawan kami sangat tangguh; sulit untuk menciptakan peluang dan mempertahankan tempo permainan.

"Tim Paraguay bermain sangat bertahan dan sulit bagi kami untuk terus berlari dalam waktu lama. Kami mencoba menyerang melalui sayap, tetapi sayangnya, itu tidak benar-benar berhasil. Saya rasa kami tidak pantas menang kali ini."