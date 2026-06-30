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"60 persen gol mereka tercipta dengan cara itu!" - Jurgen Klopp melontarkan sindiran kepada Arsenal dalam reaksi marahnya atas gol Jerman yang dianulir dalam kekalahan mengejutkan di Piala Dunia melawan Paraguay
Tim-tim underdog Amerika Selatan mengejutkan para raksasa
Jerman mengalami eliminasi bersejarah setelah kalah dalam adu penalti yang dramatis melawan Paraguay, tim yang tidak diunggulkan, di babak 32 besar. Julio Enciso awalnya membawa tim underdog itu unggul di babak pertama melalui sundulan, sebelum penyerang Arsenal Kai Havertz menyamakan kedudukan berkat umpan silang dari Florian Wirtz. Jonathan Tah mengira ia telah memastikan kemenangan di babak perpanjangan waktu lewat sundulan kerasnya, namun wasit secara kontroversial menganulir gol tersebut karena dugaan pelanggaran terhadap kiper Orlando Gill, sehingga pertandingan dilanjutkan ke adu penalti.
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Klopp mengkritik konsistensi wasit
Gol sundulan di babak perpanjangan waktu yang dianulir itu membuat kubu Jerman geram dan memicu kritik tajam dari para pakar. Dalam analisisnya di Magenta TV, Klopp memanfaatkan keputusan kontroversial tersebut untuk menyoroti gaya wasit yang dianggap terlalu lunak, yang sering dinikmati oleh mantan rival-rivalnya di Liga Premier.
Klopp menyatakan: “Jika gol itu dinyatakan tidak sah, maka Arsenal tidak akan menjadi juara Inggris. Mereka telah mencetak 60 persen gol mereka dengan cara seperti itu. Kami memenangkan pertandingan saat bola masuk ke gawang. Jadi, tentu saja, ini sangat menyakitkan. Ada hal-hal yang lebih buruk daripada kekalahan dalam olahraga. Namun, hanya ada satu gol, satu impian, dan itu telah hancur berkeping-keping. Itu sangat dramatis. Ada 500.000 cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Anda hanya perlu menemukan satu di antaranya.”
Havertz meminta maaf atas kegagalannya
Kekalahan ini menandai kali pertama dalam sejarah Piala Dunia di mana Jerman tersingkir melalui adu penalti, setelah sebelumnya empat kali meraih kemenangan. Strategi taktis Klopp memiliki peran yang signifikan, mengingat Arsenal mencetak rekor bersejarah selama musim Liga Premier 2025-26, memimpin klasemen dengan rekor tertinggisepanjang sejarah kompetisi, yakni 19 gol dari tendangansudut—yang menyumbang lebih dari seperempat dari total 71 gol mereka—dalam perjalanannya meraih gelar juara liga.
Sementara pelatih kepala Julian Nagelsmann tampak sangat marah di pinggir lapangan, Havertz dengan berani menghadapi media untuk mengambil bagian dari tanggung jawabnya setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti pertamanya. Ia menambahkan: "Saya tidak punya banyak yang bisa dikatakan. Ini adalah Piala Dunia kedua saya dan kami telah gagal melaju ke babak berikutnya dua kali berturut-turut. Saya ingin meminta maaf atas hal itu.
"Kami semua sangat kecewa. Kami memiliki banyak rencana untuk Piala Dunia tahun ini. Rasanya tidak enak harus mengecewakan lagi. Tim sudah berusaha keras. Satu gol kami dianulir. Lawan kami sangat tangguh; sulit untuk menciptakan peluang dan mempertahankan tempo permainan.
"Tim Paraguay bermain sangat bertahan dan sulit bagi kami untuk terus berlari dalam waktu lama. Kami mencoba menyerang melalui sayap, tetapi sayangnya, itu tidak benar-benar berhasil. Saya rasa kami tidak pantas menang kali ini."
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Paraguay menatap ke arah Philadelphia
Paraguay melaju ke babak 16 besar yang menegangkan di Philadelphia, di mana mereka akan menghadapi salah satu raksasa Eropa, Prancis atau Swedia. Sementara itu, skuad Jerman yang hancur hati harus menghadapi masa introspeksi yang panjang serta kemungkinan perombakan kepelatihan setelah kembali tersingkir lebih awal dari turnamen. Dengan rencana perombakan besar-besaran skuad yang semakin mendekat, raksasa yang terpuruk ini harus segera memperbaiki kelemahan lini serang mereka sebelum siklus pertandingan kualifikasi internasional berikutnya dimulai.