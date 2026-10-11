Suporter Manchester United menghidupkan kembali salah satu aksi tribun paling terkenal dalam sejarah sepak bola Inggris untuk mengejek rival sekota mereka. Sebuah spanduk besar bertuliskan "51 TAHUN" dibentangkan dengan bangga di Stretford End saat United menghadapi Tottenham dalam laga Liga Primer Inggris di Old Trafford pada Sabtu.

Provokasi yang disengaja itu ditujukan langsung kepada Manchester City di tengah sengketa hukum mereka yang masih berlangsung dan menyita perhatian luas. City saat ini menghadapi dampak dari lebih dari 100 dugaan pelanggaran regulasi keuangan yang diajukan oleh Liga Primer Inggris.