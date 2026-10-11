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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

51 TAHUN! Fans Manchester United kembali menghadirkan spanduk penghitung tahun yang ikonis untuk mengejek Manchester City soal putusan terkait aturan keuangan

Manchester United
Manchester City
Premier League

Suporter Manchester United mengejek tanpa ampun perseteruan Manchester City yang masih berlangsung dengan Liga Primer Inggris dengan membentangkan spanduk baru bertuliskan “51 TAHUN” di Old Trafford. Spanduk di Stretford End itu menyiratkan bahwa gelar-gelar yang baru-baru ini diraih rival mereka seharusnya dicabut menyusul dugaan pelanggaran aturan keuangan, yang berarti memperpanjang masa paceklik gelar mereka di masa lalu.

  • Suporter United menyasar City

    Suporter Manchester United menghidupkan kembali salah satu aksi tribun paling terkenal dalam sejarah sepak bola Inggris untuk mengejek rival sekota mereka. Sebuah spanduk besar bertuliskan "51 TAHUN" dibentangkan dengan bangga di Stretford End saat United menghadapi Tottenham dalam laga Liga Primer Inggris di Old Trafford pada Sabtu.

    Provokasi yang disengaja itu ditujukan langsung kepada Manchester City di tengah sengketa hukum mereka yang masih berlangsung dan menyita perhatian luas. City saat ini menghadapi dampak dari lebih dari 100 dugaan pelanggaran regulasi keuangan yang diajukan oleh Liga Primer Inggris.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Mengabaikan satu dekade kesuksesan

    Dengan memilih angka 51, para pendukung setia di Old Trafford menyampaikan pesan yang tegas dan keras terkait era dominasi modern Manchester City. Angka itu menyiratkan bahwa semua trofi yang diraih City antara 2009 dan 2018 harus dihapus sepenuhnya dari catatan resmi.

    Rentang sembilan tahun itu menjadi inti dari perkara hukum rumit Premier League terhadap klub tersebut. Jika gelar-gelar tersebut tidak dihitung, pendukung Manchester United berpendapat bahwa penantian City untuk meraih trofi besar pada dasarnya membentang hingga keberhasilan mereka menjuarai Piala Liga pada 1976.

  • Kembalinya teks berjalan yang terkenal karena reputasi buruknya

    Aksi suporter terbaru ini menjadi kelanjutan langsung yang lebih modern dari spanduk penghitung bertuliskan “24 TAHUN” yang pertama kali dibentangkan pendukung United pada 2000. Spanduk legendaris itu dibuat khusus untuk menyoroti puasa gelar City yang sudah berlangsung lama dan terasa menyakitkan saat itu.

    Suporter United dengan tekun memperbarui angka pada spanduk tersebut setiap tahun seiring City terus mengalami masa sulit tanpa gelar. Angka pada penghitung itu akhirnya mencapai 35.

    Spanduk asli tersebut baru dibongkar dan tidak digunakan lagi setelah City akhirnya menjuarai Piala FA pada 2011. Kemenangan penting itu mengakhiri penantian panjang mereka dan mengawali era penuh kesuksesan, dengan sejumlah gelar Liga Primer Inggris, piala domestik, dan Liga Champions.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tes yang segera digelar dan banding hukum

    Sorotan tajam terhadap dakwaan terkait keuangan terus mendominasi pemberitaan seputar City musim ini. Klub tersebut pertama kali didakwa oleh Liga Primer pada Februari 2023 setelah penyelidikan panjang atas praktik keuangan mereka pada masa lalu.

    City secara konsisten dan tegas membantah segala bentuk pelanggaran terkait tuduhan tersebut. Mereka telah mengajukan banding resmi terhadap putusan komisi independen, seraya menegaskan bahwa mereka tidak bersalah dan berupaya melindungi warisan prestasi mereka dalam beberapa tahun terakhir.

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