5 klub dari satu liga.. perebutan tiket tambahan ke Liga Champions telah dipastikan

Jumlah tersebut dapat meningkat dalam kondisi luar biasa

Liga Primer Inggris “Premier League” telah memastikan memperoleh satu tempat kelima pada edisi mendatang Liga Champions Eropa 2026-2027.

Menurut laporan jaringan Inggris “Sky Sports”, lima klub teratas dalam klasemen Liga Inggris musim ini akan mewakili Inggris pada musim depan di kompetisi antarklub paling bergengsi di benua tersebut, setelah klub-klub Inggris memuncaki peringkat koefisien performa.

Hal itu terjadi setelah Arsenal menang tandang atas Sporting Lisbon asal Portugal dengan skor 1-0 pada Selasa malam kemarin, pada leg pertama babak perempat final edisi yang sedang berlangsung dari kompetisi tersebut.

Ini adalah kali kedua berturut-turut Liga Inggris mendapatkan satu tempat tambahan, seiring posisinya yang memuncaki peringkat koefisien performa Eropa.

  • 7 pemain dari Liga Primer?

    Saat ini, Liverpool berada di posisi kelima liga, tetapi hanya unggul satu poin dari Chelsea yang berada di posisi keenam.

    Namun, edisi Liga Champions berikutnya bisa menampilkan lebih banyak klub Inggris.

    Jika Aston Villa, yang saat ini berada di posisi keempat, mampu menjuarai Liga Europa dan mengakhiri musim di luar empat besar, maka Inggris dapat mengirimkan enam klub ke turnamen tersebut, dan skenario yang sama juga berlaku bagi Liverpool di Liga Champions.

    Jika ada tim Inggris yang menjuarai kompetisi Eropa dan mengakhiri musim di posisi kelima, maka posisi keenam juga akan lolos ke Liga Champions.

    Jika dua tim menjuarai gelar Eropa dan mengakhiri musim di posisi kelima dan keenam, maka tim peringkat ketujuh akan mendapatkan tiket lolos.

    Nottingham Forest juga dapat lolos ke Liga Champions jika menjuarai Liga Europa.

  • Siapa yang mendapatkan kursi tambahan kedua?

    UEFA memberikan dua tempat tambahan kepada dua liga terbaik berdasarkan performa. Dengan Liga Inggris sudah memastikan salah satunya, persaingan kini mengarah pada satu tempat lainnya.

    Spanyol tampak paling dekat untuk mengamankannya, unggul atas Jerman dan Portugal.

    Saat ini klub-klub Inggris memimpin koefisien UEFA dengan 25.013 poin, dibandingkan 20.281 poin untuk klub-klub Spanyol, diketahui bahwa Real Madrid kalah pada malam yang sama di kandang sendiri dari Bayern Munich 1-2.

    Klub-klub Jerman berada di peringkat ketiga dengan 19.714 poin, lalu Portugal dengan 18.900, dan setelah itu Italia dengan 18.714 poin.

    Setiap negara mendapatkan poin berdasarkan hasil klub-klubnya di Liga Champions UEFA, Liga Europa UEFA, dan Liga Konferensi Eropa UEFA.

    Kemudian total poin dibagi dengan jumlah klub yang berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, sehingga negara-negara diperingkat berdasarkan rata-rata poin.

    Kemenangan bernilai dua poin, hasil imbang satu poin, sedangkan kekalahan tidak memberikan poin.

    Poin tambahan juga diberikan berdasarkan peringkat tim pada fase liga, serta kemajuan di babak gugur.

    Poin tambahan ini lebih tinggi di Liga Champions UEFA dibandingkan dua kompetisi lainnya.

    Tim yang menyelesaikan fase liga di Liga Champions di posisi teratas memperoleh 12 poin tambahan, dibandingkan 6 poin untuk pemuncak Liga Europa, dan 4 poin untuk pemuncak Liga Konferensi Eropa.

