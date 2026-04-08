Liga Primer Inggris “Premier League” telah memastikan memperoleh satu tempat kelima pada edisi mendatang Liga Champions Eropa 2026-2027.

Menurut laporan jaringan Inggris “Sky Sports”, lima klub teratas dalam klasemen Liga Inggris musim ini akan mewakili Inggris pada musim depan di kompetisi antarklub paling bergengsi di benua tersebut, setelah klub-klub Inggris memuncaki peringkat koefisien performa.

Hal itu terjadi setelah Arsenal menang tandang atas Sporting Lisbon asal Portugal dengan skor 1-0 pada Selasa malam kemarin, pada leg pertama babak perempat final edisi yang sedang berlangsung dari kompetisi tersebut.

Ini adalah kali kedua berturut-turut Liga Inggris mendapatkan satu tempat tambahan, seiring posisinya yang memuncaki peringkat koefisien performa Eropa.

