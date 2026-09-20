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Enzo Maresca - إنزو ماريسكا - Kooora OnlyKooora.com
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5 babak kegilaan Premier League: Manchester City melesat sendirian dan krisis menerpa tim-tim besar

FEATURES
Manchester City vs Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
AFC Bournemouth vs Liverpool
AFC Bournemouth
Liverpool
Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Tottenham Hotspur
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Inggris
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Yordania
Irak

Chelsea Tersandung, Manchester United Ambruk, dan Tottenham Tenggelam!

Premier League tak butuh waktu lama untuk menampakkan sejumlah ciri awalnya, setelah lima pekan pembuka menghadirkan banyak kejutan, mulai dari awal sempurna Manchester City, tersandungnya Arsenal secara tak terduga, hingga krisis pertahanan yang menerpa Chelsea, sementara Manchester United mendapati dirinya jauh dari gambaran yang mereka cari, dan Tottenham Hotspur terpuruk di dasar klasemen.

Dan sementara Manchester City berhasil meraih nilai sempurna, beberapa klub besar mulai membayar harga atas kesalahan-kesalahan dini, sehingga awal musim ini memunculkan sebuah pertanyaan penting: apakah lima pekan ini hanya sekadar babak yang berlalu, ataukah sudah membawa sinyal-sinyal awal tentang bentuk perebutan gelar dan posisi puncak?

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  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    Manchester City: Nilai sempurna dan pesan dini

    Manchester City mengukuhkan diri di puncak klasemen Liga Primer Inggris setelah meraih 15 poin dari lima laga pertama, dengan meraih kemenangan di seluruh pertandingannya, yang terakhir adalah kemenangan dramatis atas Sunderland dengan skor 5-3.

    The Citizens menjadi satu-satunya tim di kompetisi yang meraih nilai sempurna hingga saat ini, sekaligus memiliki rangkaian kemenangan beruntun terpanjang di liga musim ini, dengan persentase kemenangan mencapai 100%, dan awal ini mencerminkan kekuatan Manchester City serta keinginan jelas mereka untuk merebut kembali gelar liga.

    Awal yang kuat ini bukan sekadar angka yang berlalu begitu saja, sebab tim tersebut mencatat pencapaian bersejarah setelah kemenangan dalam lima laga pertama di musim divisi utama menjadi pencapaian yang mereka raih untuk kelima kalinya dalam sejarah mereka. City sebelumnya pernah mencapai raihan ini pada musim 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017, dan 2023-2024, sebelum mengulang skenario yang sama kembali pada musim ini.

    Awal yang sempurna tidak berhenti pada Manchester City, tetapi juga meluas ke pelatih asal Italia mereka, Enzo Maresca, yang meraih kemenangan di seluruh lima laga pertamanya bersama tim di Liga Primer Inggris.

    Maresca menjadi pelatih keenam saja dalam sejarah kompetisi yang meraih kemenangan di lima laga pertamanya bersama satu klub, bergabung dengan daftar yang mencakup Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan Ole Gunnar Solskjaer, yang masing-masing meraih kemenangan di enam laga pertama, di samping Craig Shakespeare dan Maurizio Sarri, yang meraih kemenangan di lima laga pertama.

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  • Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com

    Arsenal: Kesalahan Kecil yang Menghentikan Awal Sempurna

    Arsenal memasuki musim ini sebagai juara bertahan sekaligus kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar, setelah di bawah kepemimpinan Mikel Arteta mereka mengakhiri puasa gelar panjang yang berlangsung selama 22 tahun.

    Sepanjang musim lalu, tim ini mengandalkan gaya bermain yang kerap ditandai dengan menguras tenaga lawan dan menekannya, sebelum memulai musim baru dengan tampilan yang lebih kuat dan meyakinkan.

    Dan memang, awal langkah Arsenal terbilang mencolok, meraih 12 poin dalam empat pekan pertama, sebelum menerima pukulan mengejutkan pada pekan kelima dengan kekalahan atas Brighton dengan skor 3-0.

    Kekalahan itu menghentikan awal sempurna tim, namun pada saat yang sama datang di waktu yang masih dini sehingga memungkinkan Arsenal untuk segera memperbaiki jalannya, terutama karena perlombaan gelar masih berada pada tahap-tahap awalnya.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • Andoni Iraola - أندوني إيراولا - Kooora OnlyKooora.com

    Kokoh tanpa kekalahan: kejutan di luar perhitungan

    Selain Manchester City, empat klub lain berhasil menghindari kekalahan setelah lima pekan berlalu, yaitu Brentford, Leeds United, Liverpool, dan Everton.

    Namun, tidak terkalahkan tidak selalu berarti awal yang sempurna, dan hal ini terlihat jelas pada Liverpool, yang menempati peringkat keenam dengan raihan 9 poin. Meski tim ini belum menelan satu pun kekalahan dalam lima laga pertamanya, mereka bermain imbang di tiga di antaranya, sehingga kehilangan enam poin penuh di awal musim.

    Yang lebih menarik, ini baru kali ketiga selama 63 musim terakhir Liverpool gagal meraih kemenangan di dua laga kandang pertamanya di liga. Dengan selisih yang melebar sejak dini dengan Manchester City, Liverpool menyadari bahwa terus kehilangan poin bisa menyulitkan tugas mereka untuk kembali ke persaingan.

    Sebaliknya, Leeds United dan Hull City, tim promosi, menampilkan performa yang mengesankan, di mana Leeds belum menerima satu pun kekalahan hingga saat ini, sementara Hull City menempati peringkat kedelapan dengan raihan 8 poin.

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  • Xabi Alonso - تشابي ألونسو - Kooora OnlyKooora.com

    Chelsea: Serangan Hadir, Pertahanan Menghilang

    Chelsea menempati peringkat kesepuluh dengan raihan 7 poin, setelah menelan dua kekalahan dalam lima laga pertama.

    Dari sisi ofensif, tim ini telah mencetak 10 gol, sebuah torehan yang terlihat bagus, namun masalah sesungguhnya tampak pada aspek pertahanan, setelah kebobolan 12 gol, menjadikannya pemilik pertahanan terburuk di liga sejauh ini.

    Yang lebih mengkhawatirkan, gawang Chelsea bergetar dua gol atau lebih di setiap laga dari empat pertandingan pertamanya, hal yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub sejak musim 2015-2016.

    Dengan demikian, Chelsea memiliki perangkat ofensif yang membantunya untuk maju, namun mereka sangat membutuhkan perbaikan sistem pertahanan secepatnya jika ingin masuk dengan kuat ke dalam persaingan bersama Arsenal dan Manchester City.


  • Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com

    Manchester United: Banyak Upaya, Sedikit Hasil

    Manchester United masih mencari keseimbangan, setelah hanya meraih satu kemenangan dan menempati peringkat kedua belas dengan 5 poin.

    United menjadi satu-satunya tim di Liga Primer Inggris yang melewati batas 100 tembakan musim ini, namun jumlah percobaan yang begitu banyak ini tidak tercermin pada jumlah gol, setelah tim hanya mencetak 8 gol.

    Mereka juga kebobolan dengan jumlah yang sama, sehingga catatan gol mereka setara dengan jumlah gol yang bersarang di gawang. Angka-angka ini mengungkap masalah yang jelas dalam mengubah peluang serangan menjadi gol dan hasil, meski tembakan dan tekanan serangan begitu banyak.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Tottenham: memulai dari titik terendah

    Adapun Tottenham Hotspur, mereka menjalani salah satu awal musim tersulit, setelah hanya meraih dua poin dan menempati posisi juru kunci tanpa satu kemenangan pun.

    Tim ini memang bukan termasuk kandidat serius dalam perebutan gelar setelah menyelesaikan dua musim terakhir di posisi ke-17, tetapi ekspektasi mengarah pada awal yang lebih baik di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi, terutama dengan sang pelatih yang mendapatkan periode persiapan penuh untuk bekerja bersama tim.

    Namun, kenyataan justru datang lebih kejam. Tottenham gagal mencetak satu gol pun sepanjang empat pertandingan pertamanya di liga, sebuah catatan yang merupakan yang pertama dalam sejarah klub, sebelum akhirnya memecahkan puasa gol pada pekan kelima dengan mencetak dua gol dalam kekalahan dari Aston Villa dengan skor 2-3.

    Dengan demikian, Tottenham mencatatkan awal terburuk mereka di Liga Primer Inggris setelah lima pertandingan, setelah hanya mengumpulkan dua poin dengan selisih gol -6, melampaui awal musim 2008-2009 mereka, ketika mereka mengumpulkan dua poin dengan selisih gol -3.

  • Pep Guardiola Sir Alex FergusonGetty/GOAL

    Apa Kata Sejarah?

    Kendati semua indikator ini, sejarah memperingatkan agar tidak mengambil kesimpulan terlalu dini, sebab awal yang kuat tidak menjamin sebuah tim akan mempertahankan ritme yang sama hingga akhir musim.

    Sepanjang era Liga Primer Inggris, hanya 9 tim yang berhasil merengkuh gelar dari total 28 tim yang memenangkan empat pertandingan pertama mereka secara beruntun, dan yang terakhir adalah Manchester City pada musim 2023-2024.

    Sebaliknya, tertinggal dari puncak klasemen sejak awal tampak lebih sulit diatasi, karena hanya dua tim yang berhasil meraih gelar setelah sebelumnya tertinggal lima poin atau lebih dari pemuncak klasemen usai empat pekan. Manchester United mencapai prestasi ini sebanyak lima kali di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, sementara Manchester City yang diasuh Pep Guardiola menjadi tim lainnya, ketika mereka membalikkan ketertinggalan dan menjuarai liga pada musim 2020-2021.

    Setelah baru lima pekan berjalan, gambaran awalnya tampak jelas: Manchester City memaksakan iramanya, Arsenal menerima pukulan pertama, Chelsea kesulitan di lini pertahanan, Manchester United mencari solusi, sementara Tottenham mendapati dirinya menghadapi awal yang membutuhkan respons cepat sebelum kesalahan-kesalahan awal berubah menjadi krisis yang lebih besar.