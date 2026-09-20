Manchester City mengukuhkan diri di puncak klasemen Liga Primer Inggris setelah meraih 15 poin dari lima laga pertama, dengan meraih kemenangan di seluruh pertandingannya, yang terakhir adalah kemenangan dramatis atas Sunderland dengan skor 5-3.

The Citizens menjadi satu-satunya tim di kompetisi yang meraih nilai sempurna hingga saat ini, sekaligus memiliki rangkaian kemenangan beruntun terpanjang di liga musim ini, dengan persentase kemenangan mencapai 100%, dan awal ini mencerminkan kekuatan Manchester City serta keinginan jelas mereka untuk merebut kembali gelar liga.

Awal yang kuat ini bukan sekadar angka yang berlalu begitu saja, sebab tim tersebut mencatat pencapaian bersejarah setelah kemenangan dalam lima laga pertama di musim divisi utama menjadi pencapaian yang mereka raih untuk kelima kalinya dalam sejarah mereka. City sebelumnya pernah mencapai raihan ini pada musim 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017, dan 2023-2024, sebelum mengulang skenario yang sama kembali pada musim ini.

Awal yang sempurna tidak berhenti pada Manchester City, tetapi juga meluas ke pelatih asal Italia mereka, Enzo Maresca, yang meraih kemenangan di seluruh lima laga pertamanya bersama tim di Liga Primer Inggris.

Maresca menjadi pelatih keenam saja dalam sejarah kompetisi yang meraih kemenangan di lima laga pertamanya bersama satu klub, bergabung dengan daftar yang mencakup Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan Ole Gunnar Solskjaer, yang masing-masing meraih kemenangan di enam laga pertama, di samping Craig Shakespeare dan Maurizio Sarri, yang meraih kemenangan di lima laga pertama.