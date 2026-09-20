Premier League tak butuh waktu lama untuk menampakkan sejumlah ciri awalnya, setelah lima pekan pembuka menghadirkan banyak kejutan, mulai dari awal sempurna Manchester City, tersandungnya Arsenal secara tak terduga, hingga krisis pertahanan yang menerpa Chelsea, sementara Manchester United mendapati dirinya jauh dari gambaran yang mereka cari, dan Tottenham Hotspur terpuruk di dasar klasemen.
Dan sementara Manchester City berhasil meraih nilai sempurna, beberapa klub besar mulai membayar harga atas kesalahan-kesalahan dini, sehingga awal musim ini memunculkan sebuah pertanyaan penting: apakah lima pekan ini hanya sekadar babak yang berlalu, ataukah sudah membawa sinyal-sinyal awal tentang bentuk perebutan gelar dan posisi puncak?
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