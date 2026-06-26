495 kemungkinan untuk tiga besar... Mengapa tim-tim teratas di setiap grup harus menunggu hingga akhir untuk mengetahui lawan-lawan mereka?

Meskipun undian Piala Dunia telah menentukan secara keseluruhan bentuk pohon babak gugur sejak awal, ada satu bagian yang tetap terbuka hingga akhir babak penyisihan grup.

Pada edisi baru ini, tim-tim yang menempati peringkat pertama dan kedua dari 12 grup akan lolos, ditambah dengan 8 tim terbaik yang menempati peringkat ketiga.

Pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan juara dan runner-up grup (sebanyak 4 pertandingan), atau yang mempertemukan runner-up satu sama lain (juga sebanyak 4 pertandingan), dapat dengan mudah ditentukan.

Namun, masalahnya muncul ketika kita membahas pertandingan yang mempertemukan pemuncak grup dengan salah satu dari delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga (sebanyak 8 pertandingan).

Identitas delapan tim ini baru diketahui setelah semua pertandingan fase grup selesai, sehingga tidak mungkin menentukan semua pertandingan babak 32 besar sebelum itu.

Sistem ini memicu kemarahan Julian Nagelsmann, pelatih timnas Jerman, yang mengatakan sebelum pertandingan timnya melawan Ekuador, “Saya tidak berpikir ini ideal jika kami dihukum hanya karena menjadi juara grup… Menurut saya, ini tidak adil.”

Meskipun aturan umumnya mengharuskan menunggu hingga akhir babak penyisihan grup untuk menentukan pertandingan antara pemuncak grup dengan tim peringkat ketiga, beberapa pertandingan mungkin sudah ditentukan sebelumnya jika hasilnya menyebabkan hanya tersisa satu skenario dari total 495 skenario yang tercantum dalam Lampiran C (Annex C).

Dalam hal ini, FIFA dapat mengumumkan pertandingan tersebut secara resmi bahkan sebelum semua pertandingan babak penyisihan grup selesai, karena hasil apa pun yang muncul setelahnya tidak akan dapat mengubah alur ini dalam jadwal pembagian grup.