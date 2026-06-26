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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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495 kemungkinan untuk tiga besar... Mengapa tim-tim teratas di setiap grup harus menunggu hingga akhir untuk mengetahui lawan-lawan mereka?

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Germany vs TBD
Germany
World Cup
Argentina vs TBD
Argentina
Jerman
AS
Argentina

Perhitungan kualifikasi menjadi rumit akibat sistem baru Piala Dunia

Dalam edisi-edisi sebelumnya, penonton Piala Dunia biasanya sudah mengetahui sebagian besar pasangan pertandingan babak gugur begitu setiap grup selesai, namun Piala Dunia 2026 menghadirkan situasi yang sama sekali berbeda. Dengan bertambahnya jumlah tim menjadi 48 tim dan penerapan sistem kualifikasi bagi 8 tim terbaik yang menempati posisi ketiga, pertandingan babak 32 besar tidak lagi dapat ditentukan lebih awal.

Oleh karena itu, sebuah tim mungkin berhasil merebut posisi pertama di grupnya, namun tetap tidak dapat mengetahui lawannya hingga pertandingan terakhir babak penyisihan grup berakhir, karena nasib beberapa pertandingan bergantung pada apa yang disebut “tabel kemungkinan tim peringkat ketiga terbaik” yang mencakup 495 kemungkinan berbeda, dan ini merupakan salah satu aspek paling rumit dalam sistem turnamen baru ini.

  • Mengapa FIFA tidak bisa mengumumkan semua pertandingan babak 32 besar lebih awal?

    Meskipun undian Piala Dunia telah menentukan secara keseluruhan bentuk pohon babak gugur sejak awal, ada satu bagian yang tetap terbuka hingga akhir babak penyisihan grup.

    Pada edisi baru ini, tim-tim yang menempati peringkat pertama dan kedua dari 12 grup akan lolos, ditambah dengan 8 tim terbaik yang menempati peringkat ketiga.

    Pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan juara dan runner-up grup (sebanyak 4 pertandingan), atau yang mempertemukan runner-up satu sama lain (juga sebanyak 4 pertandingan), dapat dengan mudah ditentukan.

    Namun, masalahnya muncul ketika kita membahas pertandingan yang mempertemukan pemuncak grup dengan salah satu dari delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga (sebanyak 8 pertandingan).

    Identitas delapan tim ini baru diketahui setelah semua pertandingan fase grup selesai, sehingga tidak mungkin menentukan semua pertandingan babak 32 besar sebelum itu.

    Sistem ini memicu kemarahan Julian Nagelsmann, pelatih timnas Jerman, yang mengatakan sebelum pertandingan timnya melawan Ekuador, “Saya tidak berpikir ini ideal jika kami dihukum hanya karena menjadi juara grup… Menurut saya, ini tidak adil.”

    Meskipun aturan umumnya mengharuskan menunggu hingga akhir babak penyisihan grup untuk menentukan pertandingan antara pemuncak grup dengan tim peringkat ketiga, beberapa pertandingan mungkin sudah ditentukan sebelumnya jika hasilnya menyebabkan hanya tersisa satu skenario dari total 495 skenario yang tercantum dalam Lampiran C (Annex C).

    Dalam hal ini, FIFA dapat mengumumkan pertandingan tersebut secara resmi bahkan sebelum semua pertandingan babak penyisihan grup selesai, karena hasil apa pun yang muncul setelahnya tidak akan dapat mengubah alur ini dalam jadwal pembagian grup.

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  • Mengapa ada 495 kemungkinan?

    Ada 495 kombinasi berbeda untuk grup-grup yang mungkin menjadi tempat bagi tim-tim peringkat ketiga yang lolos. Angka tersebut mungkin tampak sangat besar, tetapi itu merupakan hasil yang wajar dari perhitungan matematis.

    Ada 12 grup, sementara tim peringkat ketiga hanya lolos dari 8 grup saja, artinya FIFA perlu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk memilih 8 grup dari total 12 grup.

    Oleh karena itu, FIFA menyertakan tabel yang memuat 495 skenario berbeda dalam Lampiran C (Annex C) peraturan turnamen, sehingga dapat menentukan terlebih dahulu posisi setiap tim peringkat ketiga dalam diagram babak 32 besar begitu grup asal delapan tim yang lolos tersebut diketahui.

  • Apakah FIFA akan mengadakan undian setelah babak penyisihan grup berakhir?

    FIFA tidak melakukan pengundian baru setelah babak penyisihan grup, melainkan hanya merujuk pada jadwal yang sesuai dari 495 kemungkinan yang telah disiapkan.

    Tabel tersebut tidak hanya menentukan identitas lawan, tetapi juga menentukan posisi masing-masing tim dalam pohon turnamen, sehingga begitu diketahui bahwa tim-tim peringkat ketiga yang lolos berasal—misalnya—dari grup (A, C, D, F, H, I, J, dan L), FIFA memilih baris yang sesuai dengan komposisi tersebut dalam Lampiran C, sehingga posisi semua tim tersebut dalam pohon turnamen ditentukan secara otomatis.

  • Mengapa tim yang berada di peringkat ketiga tidak bertanding melawan pemuncak grupnya?

    FIFA telah menetapkan aturan tetap dalam sistem undian, sehingga tim mana pun yang lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik tidak akan berhadapan dengan pemuncak grupnya di babak 32 besar, karena kedua tim tersebut telah bertemu sebelumnya di babak penyisihan grup.

    Oleh karena itu, ke-495 skenario tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencegah terulangnya pertemuan antara dua tim dari grup yang sama pada babak gugur awal.

    Sistem ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam struktur turnamen, sehingga tim-tim yang lolos didistribusikan secara merata dan adil, sekaligus menghindari pengulangan pertandingan fase grup di tahap awal, dan tanpa perlu melakukan undian baru setelah fase pertama berakhir.

  • Mengapa prediksi media berbeda setiap hari?

    Oleh karena itu, setiap grafik atau laporan media yang dipublikasikan selama babak penyisihan grup dan mengaitkan pemuncak salah satu grup dengan pesaing tertentu dari peringkat ketiga hanyalah skenario sementara.

    Jika urutan tim peringkat ketiga terbaik berubah setelah satu pertandingan atau bahkan satu gol, identitas salah satu dari delapan grup yang akan meloloskan tim peringkat ketiga dapat berubah, yang berarti beralih ke skenario berbeda dalam tabel 495.

    Oleh karena itu, setiap pertandingan semacam ini baru dianggap resmi setelah semua pertandingan babak penyisihan grup selesai dan daftar delapan tim peringkat ketiga terbaik disahkan.

  • Bagaimana mungkin satu gol saja bisa mengubah seluruh jalannya babak 32 besar?

    Bayangkan jika tim yang berada di peringkat ketiga dalam suatu grup menempati peringkat kedelapan di antara tiga besar sebelum putaran terakhir.

    Jika tim lain mencetak gol di menit-menit akhir di grup yang berbeda, tim tersebut bisa melompat ke peringkat kedelapan dan menyingkirkan tim yang berada di posisi ketiga di grup tersebut dari turnamen.

    Dalam situasi ini, bukan hanya nama tim yang lolos yang akan berubah, tetapi seluruh skenario dalam tabel 495 kemungkinan juga akan berubah, yang mengakibatkan penyesuaian beberapa pertandingan di babak 32 besar sekaligus, bukan hanya satu pertandingan saja.

    Oleh karena itu, beberapa pertandingan babak gugur tetap belum pasti hingga peluit akhir pertandingan terakhir di babak penyisihan grup dibunyikan.

  • Bagaimana cara menentukan tim-tim terbaik yang menempati posisi ketiga?

    FIFA menentukan peringkat berdasarkan kriteria berikut:

    Jumlah poin.

    Selisih gol.

    Jumlah gol yang dicetak.

    Rekor permainan yang adil (kartu kuning dan merah).

    Edisi terbaru peringkat dunia yang diterbitkan oleh FIFA.

    Kemudian edisi sebelumnya dari peringkat dunia jika kedudukan tetap imbang.

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