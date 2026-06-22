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40 tahun sejak "Gol Abad Ini"... Bagaimana Maradona menciptakan momen terhebat dalam sejarah Piala Dunia?

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Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
Jordan vs Argentina
Jordan
D. Maradona
Argentina
Austria
AS
Yordania

Ajaib yang tak terlupakan dan gol yang kontroversial

Pada hari seperti ini 40 tahun yang lalu, dunia sepak bola menyaksikan salah satu momen paling abadi dalam sejarah olahraga ini, ketika legenda Argentina Diego Armando Maradona menampilkan performa luar biasa melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko.

Pertandingan antara Argentina dan Inggris pada 22 Juni 1986 bukan sekadar laga dalam perjalanan menuju gelar juara dunia, melainkan berubah menjadi peristiwa bersejarah yang masih terpatri dalam ingatan para penggemar setelah empat dekade berlalu, berkat dua gol luar biasa yang dicetak oleh Maradona.

Surat kabar Spanyol “Sport” menyebutkan bahwa pertandingan yang digelar di Stadion Azteca tersebut dianggap sebagai salah satu pertandingan yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Piala Dunia, setelah Maradona mencetak gol dengan tangan, lalu gol yang kemudian dijuluki sebagai “gol abad ini”.

  • Tangan Maradona memicu kontroversi

    Pada menit ke-51 pertandingan, Maradona memanfaatkan bola lambung di dalam kotak penalti dan melompat lebih dulu daripada kiper Inggris Peter Shilton, lalu menyentuh bola dengan tangannya dan memasukkannya ke gawang di tengah protes keras dari para pemain Inggris.

    Meskipun pelanggaran tersebut terlihat jelas dalam tayangan ulang televisi, wasit asal Tunisia Ali Ben Nasser tetap mengesahkan gol tersebut karena belum adanya teknologi video pada saat itu, sehingga gol tersebut menjadi salah satu gol paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.

    Maradona kemudian mengungkapkan dalam memoarnya bahwa ia menyadari dalam sekejap bahwa ada peluang untuk mengelabui kiper tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk memanfaatkan situasi tersebut.

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  • Gol Terhebat dalam Sejarah

    Namun, apa yang terjadi hanya empat menit setelahnya lah yang menjadikan pertandingan ini legendaris.

    Pada menit ke-55, Maradona menerima bola di dalam setengah lapangan Argentina, dan memulai perjalanan luar biasa menuju gawang Inggris, melewati lima pemain sebelum mengalahkan Shelton dan mencetak gol yang hingga kini masih dianggap oleh banyak orang sebagai yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia.

    Aksi tersebut hanya berlangsung sekitar 11 detik, namun berubah menjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah olahraga, setelah Maradona memadukan kecepatan, keterampilan, keseimbangan, dan kemampuan untuk melewati lawan-lawannya dengan cara yang luar biasa.

  • Mimpi lama yang menjadi kenyataan bagi Inggris

    Surat kabar tersebut menyoroti sebuah ironi menarik terkait gol tersebut, karena Maradona hampir mencetak gol serupa melawan Inggris sendiri enam tahun sebelumnya dalam pertandingan persahabatan di Stadion Wembley.

    Pada tahun 1980, bintang Argentina itu melewati beberapa pemain dan berhadapan langsung dengan kiper Inggris, namun ia mengakhiri serangan tersebut dengan tendangan yang meleset di samping tiang gawang.

    Saat kembali ke rumahnya saat itu, adik laki-lakinya, Hugo Maradona, mengkritiknya karena cara ia mengakhiri serangan tersebut, dengan berpendapat bahwa ia seharusnya mengelabui kiper terlebih dahulu sebelum menendang.

    Beberapa tahun kemudian, balasannya datang di Stadion Azteca, ketika Maradona menyelesaikan aksi sempurna tersebut dan mencetak gol yang mengukir namanya dalam sejarah sepak bola.

  • Pertandingan yang Menciptakan Legenda

    Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Argentina 2-1, sebelum tim “Tango” melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.

    Namun, skor bukanlah hal terpenting dari pertandingan tersebut, karena pertandingan itu telah menjadi simbol abadi kejeniusan Maradona, yang dalam waktu hanya 4 menit berhasil mencetak gol paling kontroversial sekaligus gol terhebat yang pernah ada dalam sejarah Piala Dunia.

    Dan setelah 40 tahun berlalu, “gol abad ini” masih terpatri dalam ingatan, sebagai momen di mana Maradona menampilkan salah satu penampilan individu terhebat yang pernah disaksikan di lapangan sepak bola.

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