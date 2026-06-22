40 tahun sejak "Gol Abad Ini"... Bagaimana Maradona menciptakan momen terhebat dalam sejarah Piala Dunia?

Pada hari seperti ini 40 tahun yang lalu, dunia sepak bola menyaksikan salah satu momen paling abadi dalam sejarah olahraga ini, ketika legenda Argentina Diego Armando Maradona menampilkan performa luar biasa melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko.

Pertandingan antara Argentina dan Inggris pada 22 Juni 1986 bukan sekadar laga dalam perjalanan menuju gelar juara dunia, melainkan berubah menjadi peristiwa bersejarah yang masih terpatri dalam ingatan para penggemar setelah empat dekade berlalu, berkat dua gol luar biasa yang dicetak oleh Maradona.

Surat kabar Spanyol “Sport” menyebutkan bahwa pertandingan yang digelar di Stadion Azteca tersebut dianggap sebagai salah satu pertandingan yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Piala Dunia, setelah Maradona mencetak gol dengan tangan, lalu gol yang kemudian dijuluki sebagai “gol abad ini”.