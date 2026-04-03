3 Pilihan yang Manisnya Pahit... Siapa yang Paling Cocok untuk Menggantikan Renard di Tim Nasional Arab Saudi?

Banyak kandidat yang kini menjadi calon pengganti pelatih asal Prancis itu... Manakah yang terbaik?

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Prancis, Hervé Renard, menjadi sorotan utama para penggemar dalam beberapa jam terakhir, menyusul dua kekalahan dalam laga persahabatan melawan tim nasional Mesir dan Serbia, menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Saudi kalah dari timnas Mesir dengan skor 0-4 di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, Jumat lalu, sebelum kembali menelan kekalahan 1-2 dari Serbia, Selasa lalu, di Belgrade.

    Tuntutan pemecatan Renard

    Sejak berakhirnya kedua pertandingan tersebut, pemecatan Renard menjadi tuntutan utama di kalangan sepak bola Saudi, baik dari para pendukung, awak media, maupun mantan bintang-bintang "Al-Akhdar".

    Tuntutan ini semakin memanas dalam beberapa jam terakhir, terutama setelah surat kabar Prancis "L'Équipe" mengungkap keinginan Renard untuk meninggalkan jabatan pelatih timnas Saudi dan memimpin timnas Ghana di Piala Dunia 2026.

    Sebagian pihak menganggap bahwa tetapnya pelatih asal Prancis itu setelah berita tersebut merupakan penghinaan bagi sepak bola Saudi, serta mengurangi peluang tim nasional untuk menampilkan performa yang baik, dan pada akhirnya lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia.

    Semua orang mulai mengusulkan sejumlah nama untuk memimpin tim nasional Saudi di Piala Dunia sebagai pengganti Renard, di tengah kebingungan para penggemar mengenai pilihan yang paling tepat di antara semua opsi yang diajukan.

    Solusi dari luar... Mancini sebagai contoh

    Awalnya, muncul pembicaraan mengenai perekrutan pelatih asing dari luar Liga Roshen untuk memimpin tim nasional Saudi di Piala Dunia, dan nama yang paling menonjol adalah Walid Regragui, mantan pelatih tim nasional Maroko.

    Tujuan utama dari pilihan ini adalah pengalaman yang dimiliki pelatih seperti Al-Rakraki di Piala Dunia, di mana ia memimpin tim nasional Maroko lolos ke babak semifinal di Piala Dunia 2022 di Qatar, sebagai tim nasional Arab dan Afrika pertama yang mencapai prestasi ini.

    Namun, keunggulan ini akan dihadapkan pada beberapa kelemahan lain, terutama ketidaktahuan pelatih baru, dalam hal ini Al-Rakraki, terhadap para pemain timnas Saudi, budaya, dan karakter mereka, yang akan menyulitkan proses adaptasinya dengan mereka.

    Inilah masalah terbesar yang dihadapi Roberto Mancini, mantan pelatih tim nasional Saudi, di mana beberapa pemain mengeluhkan cara dia menangani mereka, yang tercermin pada hasil negatif "Al-Akhdar" di bawah kepemimpinannya.

    Masalah ini semakin menonjol mengingat keterbatasan waktu, di mana pelatih baru hanya akan bertemu dengan para pemain timnas Saudi paling lama dua minggu sebelum dimulainya putaran final Piala Dunia 2026, pada bulan Juni mendatang.

    Akan sulit bagi pelatih asing baru tersebut untuk mengenal para pemain secara pribadi, membiasakan diri dengan karakter mereka, apalagi menyampaikan ide-ide teknisnya kepada mereka, dalam waktu yang singkat tersebut, yang akan membuat misinya semakin terancam gagal.

    Orang Asing di Roshen: Kelebihan dan Kekurangan

    Solusi kedua yang muncul untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah merekrut pelatih asing yang saat ini menangani salah satu klub di Liga Roshen Saudi pada musim ini.

    Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang saat ini menangani Al-Nassr, dianggap sebagai kandidat terkuat dalam kategori ini, bersama dengan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, dan pelatih asal Irlandia Utara Brendan Rodgers, yang masing-masing menangani Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Qadsia.

    Keunggulan solusi ini terletak pada fakta bahwa para pelatih tersebut sudah memahami karakter pemain-pemain Saudi, dan mengenal mereka secara spesifik baik dari segi pribadi maupun teknis, berkat pengalaman mereka di Liga Roshen, baik pada musim ini maupun musim-musim sebelumnya.

    Namun, keunggulan ini diimbangi dengan kelemahan lain, terutama bahwa para pelatih ini baru akan mulai merencanakan tim nasional Saudi setelah musim ini berakhir, mengingat persaingan sengit yang mereka jalani bersama klub masing-masing.

    Jesus, Inzaghi, dan Yaisle sedang bersaing di Liga Saudi yang masih menyisakan 8 pertandingan bagi setiap tim, selain Liga Champions Asia Elite dan 2, serta Piala Khadim Al-Haramain yang finalnya akan dilalui Al-Hilal.

    Inzaghi mungkin akan memainkan 13 pertandingan dalam dua bulan bersama Al-Hilal hingga akhir musim, dibandingkan dengan 12 pertandingan untuk Yaisle bersama Al-Ahli, dan 11 pertandingan untuk Jesus bersama Al-Nassr, sementara Rodgers tidak akan memainkan lebih dari 8 pertandingan bersama tim Al-Qadisiyah, yang berarti tidak ada waktu untuk memikirkan tim nasional.

    Selain itu, pelatih baru akan dituduh oleh suporter tim lawan karena memihak pemain timnya sendiri dan memilih mereka dalam skuad akhir, mengorbankan pemain lain yang lebih layak.

    Tuduhan-tuduhan ini mungkin tampak biasa bagi pelatih mana pun yang memimpin tim nasional, dan Renard sendiri pun mengalaminya, tetapi akan lebih tajam jika pelatih dari tim tertentu dibawa ke posisi ini, yang akan memicu perpecahan yang tidak diinginkan menjelang Piala Dunia.

    Pelatih nasional... solusi pahit yang paling manis

    Untuk menghindari semua kekurangan tersebut, solusi ketiga tampaknya menjadi pilihan terbaik, yaitu menunjuk seorang pelatih nasional untuk memimpin tim nasional Saudi Arabia di putaran final Piala Dunia 2026.

    Saad Al-Shehri, manajer teknis tim Al-Ittifaq, dianggap sebagai kandidat terkuat dalam hal ini, sementara nama Khalid Al-Atwi, yang pernah melatih tim yang sama serta beberapa kelompok usia tim nasional Saudi dalam beberapa tahun terakhir, juga menonjol.

    Pelatih nasional memiliki banyak keunggulan, terutama pengetahuannya tentang para pemain Saudi, karakter, dan budaya mereka, yang akan mempersingkat masa adaptasi di antara mereka selama periode singkat menjelang dimulainya Piala Dunia.

    Pelatih nasional akan lebih mudah memotivasi para pemain timnas Saudi dan meningkatkan semangat mereka, yang akan sedikit mengimbangi kekurangan teknis yang mungkin tidak sepenuhnya tersampaikan dalam waktu singkat menjelang Piala Dunia.

    Melihat dua nama yang diusulkan, yaitu Saad Al-Shehri dan Khalid Al-Atwi, keduanya memiliki keunggulan karena tidak terafiliasi dengan klub-klub papan atas, yang akan mengurangi tuduhan bahwa mereka memihak satu tim atas tim lainnya.

    Bahkan dari segi teknis, kedua pelatih ini memiliki rekam jejak yang luar biasa, terutama dengan kelompok usia tim nasional Saudi, yang berarti mereka sangat memahami cara menangani tim nasional, khususnya di Kerajaan.

    Al-Shahri atau Al-Atwi?

    Saad Al-Shehri memiliki keunggulan dibandingkan Al-Atwi, yaitu lompatan besar yang ia ciptakan di klub Al-Ittifaq sejak mengambil alih kepemimpinan pada awal 2025, setelah masa kekacauan dan kebingungan di bawah kepemimpinan mantan pelatih asal Inggris, Steven Gerrard.

    Namun, jika memutuskan untuk mempertahankan Al-Shahri, akan lebih baik baginya untuk meninggalkan tugas melatih Al-Ittifaq pada sisa musim ini, dan fokus pada tim nasional Saudi, dengan menghadiri pertandingan berbagai tim, serta mulai merancang rencananya untuk Piala Dunia.

    Sedangkan jika Al-Shehri bersikeras untuk melanjutkan kariernya bersama Al-Ittifaq selama musim ini, akan lebih baik untuk beralih ke solusi alternatif, yaitu meminta bantuan pelatih Khalid Al-Atwi, agar ia dapat sepenuhnya fokus pada tim nasional Saudi secepat mungkin.