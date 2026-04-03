3 Pilihan yang Manisnya Pahit... Siapa yang Paling Cocok untuk Menggantikan Renard di Tim Nasional Arab Saudi?

Solusi kedua yang muncul untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah merekrut pelatih asing yang saat ini menangani salah satu klub di Liga Roshen Saudi pada musim ini.

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang saat ini menangani Al-Nassr, dianggap sebagai kandidat terkuat dalam kategori ini, bersama dengan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, dan pelatih asal Irlandia Utara Brendan Rodgers, yang masing-masing menangani Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Qadsia.

Keunggulan solusi ini terletak pada fakta bahwa para pelatih tersebut sudah memahami karakter pemain-pemain Saudi, dan mengenal mereka secara spesifik baik dari segi pribadi maupun teknis, berkat pengalaman mereka di Liga Roshen, baik pada musim ini maupun musim-musim sebelumnya.

Namun, keunggulan ini diimbangi dengan kelemahan lain, terutama bahwa para pelatih ini baru akan mulai merencanakan tim nasional Saudi setelah musim ini berakhir, mengingat persaingan sengit yang mereka jalani bersama klub masing-masing.

Jesus, Inzaghi, dan Yaisle sedang bersaing di Liga Saudi yang masih menyisakan 8 pertandingan bagi setiap tim, selain Liga Champions Asia Elite dan 2, serta Piala Khadim Al-Haramain yang finalnya akan dilalui Al-Hilal.

Inzaghi mungkin akan memainkan 13 pertandingan dalam dua bulan bersama Al-Hilal hingga akhir musim, dibandingkan dengan 12 pertandingan untuk Yaisle bersama Al-Ahli, dan 11 pertandingan untuk Jesus bersama Al-Nassr, sementara Rodgers tidak akan memainkan lebih dari 8 pertandingan bersama tim Al-Qadisiyah, yang berarti tidak ada waktu untuk memikirkan tim nasional.

Selain itu, pelatih baru akan dituduh oleh suporter tim lawan karena memihak pemain timnya sendiri dan memilih mereka dalam skuad akhir, mengorbankan pemain lain yang lebih layak.

Tuduhan-tuduhan ini mungkin tampak biasa bagi pelatih mana pun yang memimpin tim nasional, dan Renard sendiri pun mengalaminya, tetapi akan lebih tajam jika pelatih dari tim tertentu dibawa ke posisi ini, yang akan memicu perpecahan yang tidak diinginkan menjelang Piala Dunia.