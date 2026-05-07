Mika Godts Ajax 2024 2025
29 poin dalam 30 pertandingan liga: FC Bayern München tampaknya mengincar bintang Ajax

FC Bayern München dilaporkan sedang mengincar Mika Godts dari Ajax Amsterdam dalam upaya mereka untuk memperkuat lini serang.

Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Bild. Menurut laporan tersebut, juara Bundesliga asal Jerman itu memang tertarik pada pemain Belgia berusia 20 tahun tersebut, namun Godts tidak termasuk dalam tiga kandidat teratas untuk posisi sayap kiri di samping Luis Diaz. 

Pemain yang diinginkan Bayern Munich untuk posisi sayap adalah Anthony Gordon dari Newcastle United, yang saat ini dihargai 90 juta euro oleh The Magpies, namun angka tersebut masih terlalu mahal bagi FC Bayern. Kedua klub dilaporkan memiliki selisih lebih dari 20 juta euro dalam penilaian nilai pasar Gordon. 

  • Bayern Munich menilai Mika Godts sebagai pemain yang bagus dan karenanya juga sebagai opsi untuk masa depan, namun saat ini, dari sudut pandang FCB, belum ada kebutuhan untuk mengambil tindakan terkait dirinya. Selain FC Bayern, kedua klub dari Manchester, United dan City, juga dilaporkan mengincar bintang Ajax tersebut. 

    Godts awalnya bermain di level junior untuk RSC Anderlecht, lalu pindah ke KRC Genk. Pada usia 17 tahun, ia kemudian bergabung dengan Ajax. Di sana, ia berhasil menembus tim utama setelah beberapa kali tampil di tim cadangan. Pada bulan Maret, ia melakukan debutnya untuk tim nasional Belgia. 

    Mika Godts memimpin klasemen pencetak poin liga

    Di tengah musim yang kembali mengecewakan bagi tim asal Amsterdam ini, Godts mencatatkan statistik yang mengesankan: Dalam 30 pertandingan di Eredivisie, ia mencetak 17 gol dan 12 assist. Dengan demikian, ia memimpin klasemen pencetak poin liga, mengungguli Ayase Ueda (27, Feyenoord Rotterdam) dan Ismael Saibari (23, PSV Eindhoven). Kontraknya di Amsterdam masih berlaku hingga 2029, dan nilai pasarnya saat ini mencapai 25 juta euro. Dengan demikian, ia akan menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau bagi FC Bayern dibandingkan dengan Anthony Gordon. 

  • Pertandingan-pertandingan FC Bayern berikutnya:

    9 Mei, pukul 18.30: Wolfsburg - FC Bayern
    16 Mei, pukul 15.30: FC Bayern - Köln
    23 Mei, pukul 20.00: FC Bayern - Stuttgart (Final Piala DFB)
