28 pemain hengkang dan sebuah taruhan gila sebagai simbol: Fortuna Düsseldorf sedang menuju bencana yang tak terbayangkan

Allofs sendiri sempat membuat para pendukung Fortuna kebingungan pada beberapa kesempatan selama musim ini melalui penampilannya di depan publik. Ketika Düsseldorf harus mengesampingkan ambisi promosi sejak awal setelah awal musim yang lemah, Allofs bersikeras bahwa ia tidak pernah membicarakan target promosi apa pun menjelang musim dimulai dan bahkan menuduh media lokal yang mengutipnya telah memberitakan hal yang tidak benar. Padahal, pada bulan Juli dan Agustus beredar banyak kutipan yang membantah pandangan Allofs mengenai hal tersebut.

Insiden lain yang patut dipertanyakan terjadi pada rapat umum anggota, di mana sebuah taruhan antara mantan anggota dewan direksi dengan seorang penggemar diungkap. Objek taruhan tersebut adalah durasi penampilan Lenz, yang sering mengalami cedera. Penggemar tersebut bertaruh dengan Allofs bahwa Lenz tidak akan tampil dalam lima pertandingan dengan durasi minimal 60 menit sepanjang musim. Allofs menanggapi hal tersebut dalam rapat umum dengan mengatakan: "Saya yakin akan memenangkan taruhan kita!"

Latar belakangnya: Lenz memang pernah memenangkan Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt, namun sejak pindah ke RB Leipzig pada 2023 dan kemudian ke TSG Hoffenheim, ia hanya mampu bermain dalam sepuluh (!) pertandingan akibat cedera betis yang berulang-ulang.

Allofs mengabaikan riwayat medis Lenz dan meyakinkan diri akan kesehatannya melalui pemeriksaan medis tambahan—dengan konsekuensi fatal. Lenz absen hampir tiga bulan setelah dua penampilan singkat di awal musim; meski sempat membaik, dari tujuh pertandingan terakhir, Lenz hanya bisa bermain dalam dua pertandingan. Dengan empat pertandingan tersisa, Allofs sebenarnya terancam kalah taruhan: hingga saat ini, Lenz hanya bermain lebih dari 60 menit dalam tiga pertandingan untuk Fortuna. Ini merupakan gambaran dari perencanaan personel yang kacau dari Allofs dan Weber.