Sven Mislintat
28 pemain hengkang dan sebuah taruhan gila sebagai simbol: Fortuna Düsseldorf sedang menuju bencana yang tak terbayangkan

Fortuna memulai musim ini dengan ambisi promosi, namun kini ancaman degradasi sudah di depan mata. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang dramatis dan membuat dua mantan pengambil keputusan terlihat dalam sorotan yang sangat buruk.

Jika Fortuna Düsseldorf benar-benar harus turun ke Liga 3 dalam pertarungan menghindari degradasi, klub tradisional asal Rheinland ini terancam mengalami kehilangan pemain yang sulit digantikan dan yang mengancam masa depan klub secara keseluruhan.

Pasalnya, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Bild, hanya tujuh pemain profesional yang saat ini dipinjamkan atau bermain untuk Fortuna yang memiliki kontrak yang berlaku untuk Liga 3. Seluruh 28 pemain lainnya yang saat ini terikat kontrak dapat meninggalkan klub tanpa biaya transfer jika klub terdegradasi.

    17 di antaranya sebenarnya masih memiliki kontrak yang berlaku di Fortuna, sedangkan kontrak-kontrak lainnya akan berakhir pada musim panas ini atau masa peminjaman mereka akan berakhir, seperti halnya pemain andalan yang mengalami cedera parah, Florent Muslija (dari SC Freiburg) dan Sotiris Alexandropoulos (Benfica Lisbon).

    Dari para pemain yang masih terikat dengan Fortuna hingga setelah 2026 dan tidak direkrut oleh direktur olahraga baru Sven Mislintat, melainkan menandatangani kontrak baru pada era Klaus Allofs dan Christian Weber, hanya tersisa dua orang jika terjadi degradasi: wakil kapten Tim Oberdorf dan talenta unggulan Sima Suso, yang telah memantapkan dirinya sebagai pemain inti sepanjang musim.

    Berbeda dengan Mislintat, yang pada pemain yang direkrutnya di musim dingin (Satoshi Tanaka, Kilian Sauck, Jordi Paulina) bersikeras bahwa mereka harus tetap setia pada klub bahkan jika terjadi degradasi, Allofs dan Weber gagal mempersiapkan skenario terburuk untuk para pemain baru yang didatangkan pada musim panas. 

    • Iklan
    Fortuna Düsseldorf menderita akibat bursa transfer musim panas yang berantakan yang dilakukan oleh Allofs dan Weber

    Oleh karena itu, transfer mahal seperti Cedric Itten (1,5 juta euro), Anouar El Azzouzi (1,5 juta euro), atau Christian Rasmussen (1 juta euro) berpotensi menjadi beban finansial yang tak terelakkan. Hanya Itten yang membenarkan biaya transfernya yang tinggi dengan 13 gol yang dicetaknya hingga saat ini. Rasmussen yang didatangkan dari Ajax sering kali gagal memanfaatkan peluang, rentan cedera, dan temperamental, sementara El Azzouzi setidaknya jarang diturunkan, namun sering kali dituduh tidak disiplin secara taktis dan memiliki gaya bermain yang sangat tidak efisien.

    Secara umum, bursa transfer musim panas Fortuna di bawah kepemimpinan Allofs dan Weber, jika dilihat dari sudut pandang retrospektif, merupakan bencana total. Baik pemain baru yang sudah direncanakan dengan matang terus-menerus absen—dan mengingat riwayat cedera mereka yang mengkhawatirkan, sebagian di antaranya bahkan sudah diprediksi sebelumnya (misalnya Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund)—atau sama sekali gagal membuktikan kelayakan mereka di divisi kedua hingga akhir (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).

    Oleh karena itu, wajar jika Allofs, setelah pemisahan yang secara resmi disepakati bersama pada Desember tahun lalu, kini secara terbuka mengakui andilnya dalam krisis olahraga tersebut. "Tentu saja saya memiliki andil dalam hal olahraga," kata Allofs baru-baru ini di Welt TV. "Kami mengalami musim transfer yang sangat buruk."

    Taruhan nekat Allofs terhadap Lenz menjadi simbol musim yang berantakan bagi Fortuna

    Allofs sendiri sempat membuat para pendukung Fortuna kebingungan pada beberapa kesempatan selama musim ini melalui penampilannya di depan publik. Ketika Düsseldorf harus mengesampingkan ambisi promosi sejak awal setelah awal musim yang lemah, Allofs bersikeras bahwa ia tidak pernah membicarakan target promosi apa pun menjelang musim dimulai dan bahkan menuduh media lokal yang mengutipnya telah memberitakan hal yang tidak benar. Padahal, pada bulan Juli dan Agustus beredar banyak kutipan yang membantah pandangan Allofs mengenai hal tersebut.

    Insiden lain yang patut dipertanyakan terjadi pada rapat umum anggota, di mana sebuah taruhan antara mantan anggota dewan direksi dengan seorang penggemar diungkap. Objek taruhan tersebut adalah durasi penampilan Lenz, yang sering mengalami cedera. Penggemar tersebut bertaruh dengan Allofs bahwa Lenz tidak akan tampil dalam lima pertandingan dengan durasi minimal 60 menit sepanjang musim. Allofs menanggapi hal tersebut dalam rapat umum dengan mengatakan: "Saya yakin akan memenangkan taruhan kita!"

    Latar belakangnya: Lenz memang pernah memenangkan Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt, namun sejak pindah ke RB Leipzig pada 2023 dan kemudian ke TSG Hoffenheim, ia hanya mampu bermain dalam sepuluh (!) pertandingan akibat cedera betis yang berulang-ulang.

    Allofs mengabaikan riwayat medis Lenz dan meyakinkan diri akan kesehatannya melalui pemeriksaan medis tambahan—dengan konsekuensi fatal. Lenz absen hampir tiga bulan setelah dua penampilan singkat di awal musim; meski sempat membaik, dari tujuh pertandingan terakhir, Lenz hanya bisa bermain dalam dua pertandingan. Dengan empat pertandingan tersisa, Allofs sebenarnya terancam kalah taruhan: hingga saat ini, Lenz hanya bermain lebih dari 60 menit dalam tiga pertandingan untuk Fortuna. Ini merupakan gambaran dari perencanaan personel yang kacau dari Allofs dan Weber.

    Christian Weber bergabung dengan Elversberg setelah hengkang dari Fortuna Düsseldorf

    Sementara Allofs kini berada tanpa klub setelah diberhentikan, Weber justru mengalami kenaikan jabatan yang mengejutkan para pendukung Düsseldorf. Weber juga langsung dibebastugaskan dari jabatannya sebagai direktur olahraga Fortuna setelah kedatangan Mislintat, namun kini ia bahkan mungkin akan segera menangani perencanaan skuad sebuah klub Bundesliga. Sejak pertengahan April, ia memang menjabat posisi yang sama seperti di Fortuna untuk SV Elversberg, yang diketahui kembali bersaing dalam perebutan promosi.

    Yang paling menarik: Pada pekan ke-33, Weber akan bertandang ke Düsseldorf bersama Elversberg. Mengingat jadwal sisa pertandingan Fortuna yang ketat dan masalah cedera yang kembali luar biasa (saat ini enam calon pemain inti absen), harapan terakhir untuk bertahan di liga mungkin sudah sirna pada saat itu.

    Jumat mendatang, Fortuna akan menjamu Dresden yang sedang dalam performa terbaiknya, kemudian Düsseldorf akan bertandang ke Schalke, di mana Schalke mungkin bisa memastikan promosi mereka. Setelah pertandingan melawan Elversberg, pertandingan pada pekan ke-34 melawan Greuther Fürth, rival dalam pertarungan menghindari degradasi, bisa jadi menjadi pertandingan hidup-mati. Paling lambat saat itu, Fortuna akan bertarung demi masa depan jangka panjangnya di sepak bola profesional mengingat ancaman eksodus pemain.

