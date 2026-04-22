28 pemain hengkang dan sebuah taruhan gila sebagai simbol: Fortuna Düsseldorf sedang menuju bencana yang tak terbayangkan

Oleh karena itu, transfer mahal seperti Cedric Itten (1,5 juta euro), Anouar El Azzouzi (1,5 juta euro), atau Christian Rasmussen (1 juta euro) berpotensi menjadi beban finansial yang tak terelakkan. Hanya Itten yang membenarkan biaya transfernya yang tinggi dengan 13 gol yang dicetaknya hingga saat ini. Rasmussen yang didatangkan dari Ajax sering kali gagal memanfaatkan peluang, rentan cedera, dan temperamental, sementara El Azzouzi setidaknya jarang diturunkan, namun sering kali dituduh tidak disiplin secara taktis dan memiliki gaya bermain yang sangat tidak efisien.
Secara umum, bursa transfer musim panas Fortuna di bawah kepemimpinan Allofs dan Weber, jika dilihat dari sudut pandang retrospektif, merupakan bencana total. Baik pemain baru yang sudah direncanakan dengan matang terus-menerus absen—dan mengingat riwayat cedera mereka yang mengkhawatirkan, sebagian di antaranya bahkan sudah diprediksi sebelumnya (misalnya Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund)—atau sama sekali gagal membuktikan kelayakan mereka di divisi kedua hingga akhir (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).
Oleh karena itu, wajar jika Allofs, setelah pemisahan yang secara resmi disepakati bersama pada Desember tahun lalu, kini secara terbuka mengakui andilnya dalam krisis olahraga tersebut. "Tentu saja saya memiliki andil dalam hal olahraga," kata Allofs baru-baru ini di Welt TV. "Kami mengalami musim transfer yang sangat buruk."