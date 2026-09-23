Pernyataan Dennis membuat publik menyangka bahwa Timnas Arab Saudi menguasai tempo pertandingan dan mengontrol jalannya laga, dengan menyisakan satu-satunya masalah, yakni mengubah peluang yang tercipta menjadi gol. Padahal, hal ini tidak benar.

Memang benar bahwa Timnas Arab Saudi lebih mendominasi pada laga melawan Kuwait, dan sejumlah peluang terbentang di depannya, andai bukan karena kesalahan Abdullah Al-Hamdan. Ini hal yang wajar mengingat perbedaan level, tetapi kenyataan di Piala Dunia tidaklah demikian seperti yang dikatakan Dennis.

Pada laga melawan Tanjung Verde yang berakhir imbang tanpa gol, Timnas Arab Saudi hanya menyia-nyiakan satu peluang berbahaya dari 7 tembakan, sementara lawan menyia-nyiakan peluang serupa dari 15 tembakan penuh ke arah gawangnya.

Sebaliknya, expected goals Timnas Arab Saudi adalah 0,39, terpaut satu gol penuh dari keunggulan Tanjung Verde yang expected goals-nya mencapai 1,39.

Bahkan terkait penguasaan bola dan kontrol atas tempo pertandingan, keunggulan berada di pihak timnas Afrika tersebut.

Keadaan lebih buruk pada laga melawan Spanyol yang dikalahkan Dennis dengan skor telak empat gol tanpa balas. Di laga itu, timnasnya hanya melepaskan satu tembakan yang mengarah ke sasaran, tanpa menciptakan satu pun peluang berbahaya, dengan rata-rata expected goals hanya 0,14, sebuah angka kontrol yang mengejutkan.

Bahkan pada laga melawan Uruguay yang berakhir imbang 1-1, di mana Timnas Arab Saudi mencetak satu-satunya gol dalam 5 laga terakhirnya, "Al-Akhdar" tidak memiliki kekuatan menyerang yang jelas.

Pada laga itu, Timnas Arab Saudi melepaskan 7 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke sasaran, berbanding 27 tembakan milik Timnas Uruguay, sebuah angka yang mencerminkan tumpulnya "Al-Akhdar" dalam menyerang, terutama pada babak kedua.

Expected goals Timnas Arab Saudi adalah 0,66 dari satu peluang berbahaya, berbanding 1,72 milik timnas Amerika Latin itu dari dua peluang berbahaya.

Dan sementara kiper Uruguay hanya melakukan dua penyelamatan, Mohammed Al-Owais, kiper Timnas Arab Saudi, melakukan 9 penyelamatan penuh, sebuah hal yang mencerminkan dominasi "La Celeste".

Berdasarkan statistik tersebut, masalah Timnas Arab Saudi tidak pernah terletak pada mengubah peluang menjadi gol, karena peluang itu sendiri sejak awal tidak tercipta secukupnya, dan "Al-Akhdar" bukanlah pihak yang lebih unggul di setiap laga yang dijalaninya.