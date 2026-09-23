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270 menit tanpa gol: apakah Anse Donis membuat timnas Saudi lupa jalan ke gawang?

FEATURES
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arab Saudi
Kuwait
Yunani

Pelatih asal Yunani itu tidak memberikan hal baru

Timnas Arab Saudi akhirnya kembali ke jalur kemenangan, tetapi mereka masih menderita di sejumlah aspek, terutama di level ofensif, khususnya terkait dengan mencetak gol.

Timnas Arab Saudi menang atas Kuwait dengan skor 1-0, Rabu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

  • 270 menit tanpa gol

    Satu-satunya gol timnas Arab Saudi ke gawang Kuwait terjadi lewat gol bunuh diri Yousef Al-Haqan, setelah tendangan Humam Al-Humami membentur kakinya, mengecoh penjaga gawang, dan bersarang di gawangnya.

    Dengan demikian, timnas Arab Saudi gagal mencetak gol sendiri dalam 3 pertandingan terakhir yang dilakoni di bawah kepemimpinan Donis, tepatnya melawan Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026, kemudian menghadapi Kuwait di Piala Teluk 27.

    Gol terakhir Arab Saudi tercipta ke gawang Uruguay, pada pekan pertama fase grup Piala Dunia, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 1-1.

    Dengan menambahkan pertandingan uji coba terakhir sebelum Piala Dunia, timnas Arab Saudi juga tidak mencetak gol di sana, karena bermain imbang tanpa gol dengan Senegal, yang berarti mereka hanya mencetak satu gol sendiri dalam 5 pertandingan terakhir.

    Di bawah kepemimpinan Donis, timnas Arab Saudi memainkan 7 pertandingan, mencetak 6 gol, dengan rata-rata kurang dari satu gol per pertandingan, di antaranya 3 gol ke gawang Puerto Riko yang menempati peringkat 154 dunia, serta satu gol bunuh diri ke gawang Kuwait.

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  • Denis: dalih tongkat sihir

    Usai laga melawan Kuwait, Donis membela kemandulan lini serang yang dialami timnas Arab Saudi di bawah kepemimpinannya, di mana ia menganggap masalah tersebut telah berlangsung sejak Piala Dunia, dan terletak pada pemanfaatan peluang yang tersedia.

    Donis mengatakan bahwa ia tidak memiliki tongkat ajaib untuk memperbaiki sentuhan akhir, sebuah isyarat tersirat bahwa masalahnya terletak pada para pemain, seraya menegaskan bahwa ia sedang berupaya menyelesaikan dan memperbaiki masalah ini untuk berada di posisi yang lebih baik.

    Pelatih asal Yunani itu menilai bahwa penyebab masalah tersebut secara spesifik adalah para pemain kehilangan kepercayaan diri dan ketenangan di depan gawang, sehingga keputusan akhir dan sebelum akhir mereka menjadi tidak tepat.

    Ia menjelaskan: "Kami masih mengalami masalah yang sama sejak Piala Dunia, kami menguasai bola, mengendalikan pertandingan, dan membawa bola dekat ke area penalti lawan, tetapi umpan terakhir dan keputusan terakhir bukanlah yang terbaik."

  • Siapa yang bersalah: Deniss atau para pemain?

    Pernyataan Dennis membuat publik menyangka bahwa Timnas Arab Saudi menguasai tempo pertandingan dan mengontrol jalannya laga, dengan menyisakan satu-satunya masalah, yakni mengubah peluang yang tercipta menjadi gol. Padahal, hal ini tidak benar.

    Memang benar bahwa Timnas Arab Saudi lebih mendominasi pada laga melawan Kuwait, dan sejumlah peluang terbentang di depannya, andai bukan karena kesalahan Abdullah Al-Hamdan. Ini hal yang wajar mengingat perbedaan level, tetapi kenyataan di Piala Dunia tidaklah demikian seperti yang dikatakan Dennis.

    Pada laga melawan Tanjung Verde yang berakhir imbang tanpa gol, Timnas Arab Saudi hanya menyia-nyiakan satu peluang berbahaya dari 7 tembakan, sementara lawan menyia-nyiakan peluang serupa dari 15 tembakan penuh ke arah gawangnya.

    Sebaliknya, expected goals Timnas Arab Saudi adalah 0,39, terpaut satu gol penuh dari keunggulan Tanjung Verde yang expected goals-nya mencapai 1,39.

    Bahkan terkait penguasaan bola dan kontrol atas tempo pertandingan, keunggulan berada di pihak timnas Afrika tersebut.

    Keadaan lebih buruk pada laga melawan Spanyol yang dikalahkan Dennis dengan skor telak empat gol tanpa balas. Di laga itu, timnasnya hanya melepaskan satu tembakan yang mengarah ke sasaran, tanpa menciptakan satu pun peluang berbahaya, dengan rata-rata expected goals hanya 0,14, sebuah angka kontrol yang mengejutkan.

    Bahkan pada laga melawan Uruguay yang berakhir imbang 1-1, di mana Timnas Arab Saudi mencetak satu-satunya gol dalam 5 laga terakhirnya, "Al-Akhdar" tidak memiliki kekuatan menyerang yang jelas.

    Pada laga itu, Timnas Arab Saudi melepaskan 7 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke sasaran, berbanding 27 tembakan milik Timnas Uruguay, sebuah angka yang mencerminkan tumpulnya "Al-Akhdar" dalam menyerang, terutama pada babak kedua.

    Expected goals Timnas Arab Saudi adalah 0,66 dari satu peluang berbahaya, berbanding 1,72 milik timnas Amerika Latin itu dari dua peluang berbahaya.

    Dan sementara kiper Uruguay hanya melakukan dua penyelamatan, Mohammed Al-Owais, kiper Timnas Arab Saudi, melakukan 9 penyelamatan penuh, sebuah hal yang mencerminkan dominasi "La Celeste".

    Berdasarkan statistik tersebut, masalah Timnas Arab Saudi tidak pernah terletak pada mengubah peluang menjadi gol, karena peluang itu sendiri sejak awal tidak tercipta secukupnya, dan "Al-Akhdar" bukanlah pihak yang lebih unggul di setiap laga yang dijalaninya.

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  • Denis yang tersesat

    Masalahnya tampak jelas jika melihat pilihan-pilihan yang berubah-ubah dari sang pelatih asal Yunani itu, terutama di posisi-posisi menyerang.

    Donis mengandalkan Firas Al-Buraikan sebagai penyerang utama di Piala Dunia, seorang penyerang cepat dan bertalenta yang juga terlibat dalam pembangunan serangan, sebelum ia menggunakan Abdullah Al-Hamdan sebagai penggantinya menghadapi Kuwait, yang lebih unggul dalam hal stabilitas.

    Hal itu diiringi dengan absennya Salem Al-Dawsari dari turnamen Teluk karena cedera, sehingga perubahan di lini depan menjadi ganda, dengan turut sertanya Hammam Al-Hammami sebagai penggantinya.

    Donis tidak berhenti di situ, di mana ia mengembalikan Saleh Abu Al-Shamat ke dalam daftarnya, dan menurunkannya sebagai starter menghadapi Kuwait, sembari tetap membiarkan Sultan Mandash di bangku cadangan, sehingga lini depan menjadi benar-benar berbeda.

    Perubahan pemain diikuti oleh perubahan cara bermain. Alih-alih hanya mengandalkan serangan balik, Donis mencoba lebih banyak mengandalkan umpan silang, untuk memanfaatkan postur tinggi Al-Hamdan dan keunggulannya dalam duel bola-bola atas.

    Namun, perubahan ini juga tidak berhasil, dan justru menciptakan lebih banyak kekacauan di lini serang yang jelas-jelas kesulitan di bawah kepemimpinan Donis.

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