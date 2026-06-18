25 juta euro untuk seorang remaja berusia 17 tahun? BVB tampaknya sedang mempertimbangkan kejutan besar dalam transfer untuk mencari pengganti Brandt

Di sana, pemain muda berbakat di lini serang yang baru berusia 17 tahun itu memang masih memiliki kontrak yang berlaku hingga Desember 2028, namun kontrak tersebut juga mencantumkan klausul pelepasan. Dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 25 juta euro, Baroni dapat dibebaskan dari kontraknya.

Meskipun demikian, klub Baroni, Talleres, dikabarkan bersedia melepas pemain asal Argentina berdarah Italia ini dengan harga yang jauh lebih rendah. Angka yang disebut-sebut adalah sekitar 15 juta euro, ditambah beberapa juta euro sebagai pembayaran bonus.

Pada musim 2025/26, pemain berusia 17 tahun ini tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Ia diturunkan baik sebagai gelandang serang maupun sebagai pemain sayap.