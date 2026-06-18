Seperti dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio, klub berwarna hitam-kuning tersebut termasuk di antara sejumlah klub yang menunjukkan minat untuk merekrut Giovanni Baroni dari klub Divisi Utama Argentina, Club Atlético Talleres.
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25 juta euro untuk seorang remaja berusia 17 tahun? BVB tampaknya sedang mempertimbangkan kejutan besar dalam transfer untuk mencari pengganti Brandt
Di sana, pemain muda berbakat di lini serang yang baru berusia 17 tahun itu memang masih memiliki kontrak yang berlaku hingga Desember 2028, namun kontrak tersebut juga mencantumkan klausul pelepasan. Dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 25 juta euro, Baroni dapat dibebaskan dari kontraknya.
Meskipun demikian, klub Baroni, Talleres, dikabarkan bersedia melepas pemain asal Argentina berdarah Italia ini dengan harga yang jauh lebih rendah. Angka yang disebut-sebut adalah sekitar 15 juta euro, ditambah beberapa juta euro sebagai pembayaran bonus.
Pada musim 2025/26, pemain berusia 17 tahun ini tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist. Ia diturunkan baik sebagai gelandang serang maupun sebagai pemain sayap.
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Apakah Baroni akan menjadi pengganti Julian Brandt di BVB?
Selain Borussia Dortmund, menurut kabar yang beredar, Fiorentina dan Chelsea FC juga telah menunjukkan minat terhadap Baroni. Bahkan, kabarnya klub Serie A tersebut telah melakukan kontak awal.
Di BVB, Baroni berpotensi mengisi posisi gelandang serang yang kosong akibat hengkangnya Julian Brandt tanpa biaya transfer. Nama-nama lain yang disebut-sebut sebagai kandidat untuk lini serang adalah Said El Mala dari Köln serta Matias Soule dari Roma.
Untuk musim mendatang, Dortmund telah merekrut bek tengah Joane Gadou dari RB Salzburg (19,5 juta euro), bek kiri Kaua Prates dari Cruzeiro Belo Horizonte (tujuh juta euro), dan talenta penyerang Justin Lerma dari Independiente del Valle (empat juta euro).