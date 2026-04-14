25 juta euro untuk 26 pertandingan profesional: BVB berhasil mendatangkan pemain berbakat dari Liga Portugal

Ba menjadi salah satu penemuan menarik musim ini di klub yang menduduki peringkat kelima Liga Portugal. Pemain asal Senegal ini berhasil merebut posisi starter pada bursa transfer musim dingin dan kini menjadi pemain kunci. Ia telah tampil dalam 19 pertandingan liga musim ini, di mana ia mengumpulkan dua poin. Selain memberikan satu assist, Ba juga mencetak gol penentu kemenangan yang disambut meriah pada pertengahan Maret dalam kemenangan 1-0 atas CD Nacional. Secara keseluruhan, ia telah tampil dalam 26 pertandingan sebagai pemain profesional.

Ba pindah pada 2023 dari AJEL Rufisque di negaranya ke FC Valenciennes dengan status pinjaman. Setahun kemudian, Famalicao merekrutnya tanpa biaya transfer. Baru pada akhir April, Ba memperpanjang kontraknya lebih awal dan kini terikat dengan Famalicao hingga 2030. Beberapa hari yang lalu, Record melaporkan bahwa Ba juga menjadi kandidat transfer bagi Sporting CP, tim yang lolos ke perempat final Liga Champions.