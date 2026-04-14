Maisfutebol melaporkan bahwa pembicaraan mengenai kepindahan bek berusia 20 tahun tersebut untuk musim depan telah berlangsung. Namun, tuntutan biaya transfer yang sangat tinggi dari Famalicao bisa menjadi hambatan dalam proses transfer ini: Klub yang baru promosi itu dilaporkan mengharapkan 25 juta euro ditambah bonus untuk Ba.
Diterjemahkan oleh
25 juta euro untuk 26 pertandingan profesional: BVB berhasil mendatangkan pemain berbakat dari Liga Portugal
Ba menjadi salah satu penemuan menarik musim ini di klub yang menduduki peringkat kelima Liga Portugal. Pemain asal Senegal ini berhasil merebut posisi starter pada bursa transfer musim dingin dan kini menjadi pemain kunci. Ia telah tampil dalam 19 pertandingan liga musim ini, di mana ia mengumpulkan dua poin. Selain memberikan satu assist, Ba juga mencetak gol penentu kemenangan yang disambut meriah pada pertengahan Maret dalam kemenangan 1-0 atas CD Nacional. Secara keseluruhan, ia telah tampil dalam 26 pertandingan sebagai pemain profesional.
Ba pindah pada 2023 dari AJEL Rufisque di negaranya ke FC Valenciennes dengan status pinjaman. Setahun kemudian, Famalicao merekrutnya tanpa biaya transfer. Baru pada akhir April, Ba memperpanjang kontraknya lebih awal dan kini terikat dengan Famalicao hingga 2030. Beberapa hari yang lalu, Record melaporkan bahwa Ba juga menjadi kandidat transfer bagi Sporting CP, tim yang lolos ke perempat final Liga Champions.
- AFP
Bastien Meupiyou juga dikabarkan menjadi salah satu kandidat transfer di BVB
Menurut Maisfutebol, Ba bukanlah satu-satunya bek muda dari liga Portugal yang namanya masuk dalam daftar incaran BVB. Bastien Meupiyou (20) dari CD Alverca juga dikabarkan menjadi salah satu kandidat. Kontraknya masih berlaku hingga 2028.
Dengan perpanjangan kontrak kapten pertahanan Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund telah menyelesaikan satu masalah di lini pertahanan pada akhir pekan lalu. Namun, karena Niklas Süle akan meninggalkan klub secara gratis pada musim panas ini, kemungkinan besar klub akan merekrut pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan. Ada juga rumor seputar Marcos Senesi (28) dari AFC Bournemouth dan mantan pemain Aron Anselmino (20, dipinjamkan dari Chelsea ke Racing Strasbourg).
Mengenai yang terakhir, Pelatih Kepala Dortmund Niko Kovac mengatakan sebelum pertandingan Bundesliga melawan Bayern Leverkusen pada hari Jumat: "Kadang-kadang saya melihat bagaimana Strasbourg bermain atau apakah dia sama sekali diturunkan. Itu hal yang wajar. Namun, saya sedih bahwa dia tidak lagi bermain sesering dulu atau sesering yang seharusnya dia lakukan di sini."
Transfer-transfer termahal BVB
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Stade Rennes 2016 35,5 juta euro Sebastien Haller Penyerang Ajax Amsterdam 2022 31 juta euro Mats Hummels Pertahanan FC Bayern 2019 30,5 juta euro Jobe Bellingham Gelandang AFC Sunderland 2025 30,5 juta euro Jude Bellingham Gelandang Birmingham City 2020 30,15 juta euro