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SID

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210 juta euro untuk transfer! FC Barcelona kabarnya mengambil langkah yang tidak biasa untuk mendatangkan bintang-bintang baru

LaLiga
Transfers
Barcelona

Julian Alvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi: Daftar pemain yang diinginkan oleh juara sepak bola Spanyol, FC Barcelona, memang penuh dengan nama-nama besar, namun merealisasikannya akan memakan biaya yang besar.

Untuk membiayai transfer ini, menurut laporan media Spanyol yang sejalan, termasuk Cadena Ser dan Marca, Barcelona telah mengajukan jaminan senilai 210 juta euro, yang dijamin oleh pendapatan dari hak siar televisi untuk musim-musim mendatang.

  • Klub besar ini telah bertahun-tahun mengalami masalah likuiditas; karena itu, Barcelona berulang kali mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pemain baru dan harus mencari dana dalam waktu singkat. 

    Namun, tujuan yang dinyatakan oleh Pelatih Hansi Flick dan Presiden Joan Laporta adalah untuk kembali berada di puncak, termasuk di kancah internasional.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Menurut Anthony Gordon, beberapa pemain bintang lainnya akan bergabung dengan FC Barcelona

    Barcelona telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain timnas Jerman Adeyemi (24/kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 2027), namun menurut informasi SID, selisih tuntutan kedua klub terkait biaya transfer penyerang sayap tersebut masih sangat jauh.

    Sudah berminggu-minggu Barcelona secara agresif berusaha merekrut Alvarez, sang juara dunia asal Argentina, namun klubnya, Atletico Madrid, tidak ingin melepas penyerang berusia 26 tahun tersebut (kontrak hingga 2030). Bek sayap asal Portugal, Cancelo, bermain sebagai pemain pinjaman untuk Barcelona pada paruh kedua musim lalu; klub asalnya, Al-Hilal dari Arab Saudi, adalah klub utama pemain berusia 32 tahun tersebut.

    Untuk musim mendatang, pemain timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United telah didatangkan dengan biaya sekitar 80 juta euro.

  • Transfer-transfer termahal FC Barcelona

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Ousmane DembelePenyerangBorussia Dortmund2017148 juta euro
    Philippe CoutinhoGelandangFC Liverpool2018135 juta euro
    Antoine GriezmannPenyerangAtlético Madrid2019120 juta euro
    NeymarPenyerangFC Santos201388 juta euro
    Frenkie de JongGelandangAjax Amsterdam201986 juta euro
    Luis SuárezPenyerangFC Liverpool201481,72 juta euro
    Anthony GordonPenyerangNewcastle United202680 juta euro
    Zlatan IbrahimovicPenyerangInter Milan200969,5 juta euro
    Miralem PjanicGelandangJuventus202060 juta euro
    RaphinaGelandangLeeds United202258 juta euro

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