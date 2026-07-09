Barcelona telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain timnas Jerman Adeyemi (24/kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 2027), namun menurut informasi SID, selisih tuntutan kedua klub terkait biaya transfer penyerang sayap tersebut masih sangat jauh.

Sudah berminggu-minggu Barcelona secara agresif berusaha merekrut Alvarez, sang juara dunia asal Argentina, namun klubnya, Atletico Madrid, tidak ingin melepas penyerang berusia 26 tahun tersebut (kontrak hingga 2030). Bek sayap asal Portugal, Cancelo, bermain sebagai pemain pinjaman untuk Barcelona pada paruh kedua musim lalu; klub asalnya, Al-Hilal dari Arab Saudi, adalah klub utama pemain berusia 32 tahun tersebut.

Untuk musim mendatang, pemain timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United telah didatangkan dengan biaya sekitar 80 juta euro.