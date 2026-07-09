Untuk membiayai transfer ini, menurut laporan media Spanyol yang sejalan, termasuk Cadena Ser dan Marca, Barcelona telah mengajukan jaminan senilai 210 juta euro, yang dijamin oleh pendapatan dari hak siar televisi untuk musim-musim mendatang.
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210 juta euro untuk transfer! FC Barcelona kabarnya mengambil langkah yang tidak biasa untuk mendatangkan bintang-bintang baru
Klub besar ini telah bertahun-tahun mengalami masalah likuiditas; karena itu, Barcelona berulang kali mengalami kesulitan dalam mendaftarkan pemain baru dan harus mencari dana dalam waktu singkat.
Namun, tujuan yang dinyatakan oleh Pelatih Hansi Flick dan Presiden Joan Laporta adalah untuk kembali berada di puncak, termasuk di kancah internasional.
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Menurut Anthony Gordon, beberapa pemain bintang lainnya akan bergabung dengan FC Barcelona
Barcelona telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain timnas Jerman Adeyemi (24/kontrak dengan Borussia Dortmund hingga 2027), namun menurut informasi SID, selisih tuntutan kedua klub terkait biaya transfer penyerang sayap tersebut masih sangat jauh.
Sudah berminggu-minggu Barcelona secara agresif berusaha merekrut Alvarez, sang juara dunia asal Argentina, namun klubnya, Atletico Madrid, tidak ingin melepas penyerang berusia 26 tahun tersebut (kontrak hingga 2030). Bek sayap asal Portugal, Cancelo, bermain sebagai pemain pinjaman untuk Barcelona pada paruh kedua musim lalu; klub asalnya, Al-Hilal dari Arab Saudi, adalah klub utama pemain berusia 32 tahun tersebut.
Untuk musim mendatang, pemain timnas Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United telah didatangkan dengan biaya sekitar 80 juta euro.
Transfer-transfer termahal FC Barcelona
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Borussia Dortmund 2017 148 juta euro Philippe Coutinho Gelandang FC Liverpool 2018 135 juta euro Antoine Griezmann Penyerang Atlético Madrid 2019 120 juta euro Neymar Penyerang FC Santos 2013 88 juta euro Frenkie de Jong Gelandang Ajax Amsterdam 2019 86 juta euro Luis Suárez Penyerang FC Liverpool 2014 81,72 juta euro Anthony Gordon Penyerang Newcastle United 2026 80 juta euro Zlatan Ibrahimovic Penyerang Inter Milan 2009 69,5 juta euro Miralem Pjanic Gelandang Juventus 2020 60 juta euro Raphina Gelandang Leeds United 2022 58 juta euro
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