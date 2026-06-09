Menurut informasi dari Sky, Borussia Dortmund telah mengincar Anis Hadj Moussa dari Feyenoord Rotterdam, yang berhasil menarik perhatian berkat penampilannya yang impresif bersama klub papan atas Belanda tersebut pada musim lalu.
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21 kontribusi gol dalam 40 pertandingan! BVB tampaknya telah menargetkan solusi menarik seiring kepergian Karim Adeyemi
Moussa, yang telah menyumbang 21 kontribusi gol dalam 40 pertandingan resmi, sebelumnya sudah beberapa kali ditawarkan secara proaktif kepada BVB oleh para agen. Namun, pemain berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga 2030 dan karenanya diperkirakan tidak akan bisa didapatkan dengan harga murah. Melalui partisipasinya di Piala Dunia bersama tim nasional Aljazair, pemain sayap kelahiran Paris ini juga berpotensi meningkatkan nilai pasarnya.
Menurut laporan tersebut, Borussia belum mengambil langkah konkret terkait Moussa. Hal ini kemungkinan juga disebabkan oleh fakta bahwa masa depan Adeyemi masih sangat tidak pasti. Perpanjangan kontrak yang sempat dianggap mungkin, kini tampaknya semakin jauh dari kenyataan.
- AFP
BVB: Fokusnya saat ini tertuju pada Guirassy — dan Asslani?
Namun, karena berdasarkan situasi terkini sang penyerang akan memasuki tahun terakhir kontraknya, menurut Sky, tanda-tanda pemutusan kontrak segera semakin menguat. Pada musim panas nanti, BVB akhirnya memiliki kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer yang layak untuk Adeyemi.
Selain itu, fokus awal tertuju pada posisi penyerang. Jika Serhou Guirassy (kontrak hingga 2028), yang kabarnya mengincar kontrak besar terakhir dalam kariernya, meninggalkan klub, pengganti harus segera dicari. Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim dikabarkan menjadi kandidat utama sebagai pengganti, yang tampaknya sangat tertarik untuk pindah ke Ruhrpott.
Untuk mempertahankan Guirassy, kabarnya BVB bahkan telah mengungkapkan rencana transfer kepada sang penyerang. Dalam hal ini, Ricken dan Direktur Olahraga Ole Book dilaporkan telah menekankan keinginan mereka untuk menempatkan rekan setim yang kuat di lini depan di sampingnya, guna mengintegrasikan penyerang tersebut ke dalam permainan dengan lebih baik. Apakah transfer Moussa yang relatif tidak dikenal akan memberikan efek seperti itu, setidaknya masih dipertanyakan. Terlebih lagi, pemain asal Aljazair ini lebih dikenal sebagai pencetak gol. 14 dari 21 poinnya berasal dari gol yang dicetaknya sendiri.
Anis Hadj Moussa: Data performa dan statistik untuk Feyenoord Rotterdam musim 2025/26
Lomba Pertandingan Gol Umpan Eredivisie 30 11 6 Liga Europa 8 2 1 Kualifikasi Liga Champions 2 1 -