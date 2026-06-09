21 kontribusi gol dalam 40 pertandingan! BVB tampaknya telah menargetkan solusi menarik seiring kepergian Karim Adeyemi

Namun, karena berdasarkan situasi terkini sang penyerang akan memasuki tahun terakhir kontraknya, menurut Sky, tanda-tanda pemutusan kontrak segera semakin menguat. Pada musim panas nanti, BVB akhirnya memiliki kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer yang layak untuk Adeyemi.

Selain itu, fokus awal tertuju pada posisi penyerang. Jika Serhou Guirassy (kontrak hingga 2028), yang kabarnya mengincar kontrak besar terakhir dalam kariernya, meninggalkan klub, pengganti harus segera dicari. Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim dikabarkan menjadi kandidat utama sebagai pengganti, yang tampaknya sangat tertarik untuk pindah ke Ruhrpott.

Untuk mempertahankan Guirassy, kabarnya BVB bahkan telah mengungkapkan rencana transfer kepada sang penyerang. Dalam hal ini, Ricken dan Direktur Olahraga Ole Book dilaporkan telah menekankan keinginan mereka untuk menempatkan rekan setim yang kuat di lini depan di sampingnya, guna mengintegrasikan penyerang tersebut ke dalam permainan dengan lebih baik. Apakah transfer Moussa yang relatif tidak dikenal akan memberikan efek seperti itu, setidaknya masih dipertanyakan. Terlebih lagi, pemain asal Aljazair ini lebih dikenal sebagai pencetak gol. 14 dari 21 poinnya berasal dari gol yang dicetaknya sendiri.