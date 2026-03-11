2016-2026, sepuluh tahun Valverde di Real Madrid: dari intuisi Zidane hingga hattrick melawan Manchester City di Liga Champions

Real Madrid merekrutnya 10 tahun lalu dari Peñarol, di mana ia hanya bermain dalam 10 pertandingan. Bahkan, mereka sudah mengontraknya setahun sebelumnya untuk mengantisipasi persaingan. Harganya? 5 juta euro. Hari ini, hal itu terdengar lucu. Los Merengues mengelola pertumbuhannya dengan hati-hati dan penuh perhatian, klub memastikan dia melewati setiap tahap pada waktu yang tepat, dan hari ini, voilà, mereka memiliki seorang pemain top: dia memulai kariernya di Real Madrid Castilla, tim muda Los Blancos, lalu dipinjamkan ke Deportivo La Coruña, yang menjadi satu-satunya pengalaman jauh dari Madrid. Pelatih yang memiliki intuisi untuk memberinya kesempatan bermain secara reguler adalah Zinedine Zidane pada musim 2019-20, musim di mana ia mencetak gol pertamanya bersama Real dan memenangkan Liga pertamanya. Sisanya adalah sejarah, yang terdiri dari penghargaan, trofi (14), dan gol. Spesialisasinya adalah tendangan dari luar kotak penalti, dan di antara statistik yang patut diperhatikan adalah akurasi umpan sebesar 91%.