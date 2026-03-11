2016-2026, sepuluh tahun Valverde di Real Madrid: dari intuisi Zidane hingga hattrick melawan Manchester City di Liga Champions

Satu, dua, tiga. Hattrick. Dan standing ovation dari Santiago Bernabeu. Mbappé? Tidak, dia bahkan tidak bermain dalam pertandingan itu. Dan bukan juga Haaland, Semenyo, atau pemain lain dari Guardiola. Yang mencetak tiga gol dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City adalah Federico Valverde, yang sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Gelandang box-to-box, tetapi juga bek kanan saat dibutuhkan; dengan statistik seperti gelandang serang: musim ini dia terlibat dalam 18 gol Real Madrid, mencetak 6 gol dan 12 assist. Statistik yang luar biasa.
10 TAHUN VALVERDE DI REAL MADRID
Real Madrid merekrutnya 10 tahun lalu dari Peñarol, di mana ia hanya bermain dalam 10 pertandingan. Bahkan, mereka sudah mengontraknya setahun sebelumnya untuk mengantisipasi persaingan. Harganya? 5 juta euro. Hari ini, hal itu terdengar lucu. Los Merengues mengelola pertumbuhannya dengan hati-hati dan penuh perhatian, klub memastikan dia melewati setiap tahap pada waktu yang tepat, dan hari ini, voilà, mereka memiliki seorang pemain top: dia memulai kariernya di Real Madrid Castilla, tim muda Los Blancos, lalu dipinjamkan ke Deportivo La Coruña, yang menjadi satu-satunya pengalaman jauh dari Madrid. Pelatih yang memiliki intuisi untuk memberinya kesempatan bermain secara reguler adalah Zinedine Zidane pada musim 2019-20, musim di mana ia mencetak gol pertamanya bersama Real dan memenangkan Liga pertamanya. Sisanya adalah sejarah, yang terdiri dari penghargaan, trofi (14), dan gol. Spesialisasinya adalah tendangan dari luar kotak penalti, dan di antara statistik yang patut diperhatikan adalah akurasi umpan sebesar 91%.
KONTRAK, KLAUSUL PEMBATALAN, DAN KEPENTINGAN UNITED
Dengan Real Madrid, ia memiliki kontrak hingga Juni 2029 dan klausul pelepasan yang tidak terjangkau bagi siapa pun: angka tersebut mencapai 1 miliar euro; angka yang bahkan klub-klub Arab pun tidak mampu mencapainya. Hingga saat ini, terlepas dari klausul tersebut, tampaknya mustahil untuk melihat Federico Valverde mengenakan seragam lain: musim panas lalu ada rumor tentang minat Manchester United, tetapi pemain tersebut tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan klub Spanyol tersebut. Pemain ini berterima kasih kepada klub yang telah merekrutnya saat masih remaja di Uruguay dan membawanya ke puncak dunia. Dan hari ini, Bernabeu berdiri untuknya.