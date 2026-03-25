Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Real Madrid saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut pemain asal Prancis tersebut. Namun, Liverpool FC dan Manchester City juga dikabarkan telah menunjukkan minat mereka terhadap Olise.
200 juta euro untuk Michael Olise? Petinggi FC Bayern mengambil keputusan tegas terkait tawaran fantastis dari Real Madrid dan Liverpool
Real dilaporkan siap mengeluarkan dana sebesar 165 juta euro untuk pemain berbakat luar biasa tersebut — semacam hadiah perdamaian dari Presiden Florentino Perez setelah musim yang sudah penuh gejolak ini. Namun, itu belum cukup. The Reds kabarnya bahkan bersedia mengeluarkan 200 juta euro untuk menggantikan Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu baru saja mengumumkan kepergiannya dari Liverpool pada hari Selasa.
Meskipun dengan angka sebesar itu Olise akan memecahkan semua rekor Bundesliga dan bahkan menyaingi rekor transfer Neymar (222 juta euro dari FC Barcelona ke PSG, 2017), para petinggi juara Bundesliga tersebut tampaknya tetap tenang.
Olise sangat diminati: Eberl dan Dreesen tetap "tenang"
Kepergian Olise pada musim panas bukanlah pilihan, seperti yang ditekankan oleh Direktur Olahraga Max Eberl kepada Sport Bild: "Kami tidak memikirkan hal itu sama sekali." Pemain berusia 24 tahun itu, bagaimanapun, memiliki "semua fasilitas yang diinginkan oleh pemain top" di Munich.
Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen juga menyatakan bahwa Olise tidak akan dijual. "Siapa pun klub yang mencoba merayunya: Siapa pun yang bermain di FC Bayern tahu apa yang dimilikinya di FC Bayern," katanya. Sementara itu, Eberl kembali menyinggung kontrak yang berlaku hingga 2029, yang tidak memuat klausul pelepasan, dan menyatakan: "Kami tenang."
Olise merasa sangat nyaman di München
Hal yang menarik: Markus Krösche baru-baru ini menyinggung rumor tentang minat Real Madrid terhadap Olise dalam acara 'Aktuelles Sportstudio' di ZDF, saat ia menanggapi sindiran dari Presiden Kehormatan DFB, Uli Hoeneß. "Jika Michael Olise ingin bergabung dengan Real Madrid, maka akan ada peluang untuk itu," katanya.
Namun, kabarnya Olise merasa sangat nyaman di Munich, menikmati hidup di ibu kota Bavaria, dan juga sangat dihargai di dalam tim. Dan prospek olahraganya juga menjanjikan. Beberapa bulan menjelang akhir musim, Bayern akhirnya masih bersaing di tiga ajang sekaligus. Trofi juara liga sudah di depan mata, di Piala DFB FCB berada di semifinal, dan di perempat final Liga Champions akan ada duel yang sangat dinantikan melawan Real Madrid pada 7 dan 15 April.
Kepada Sport Bild, Lennart Karl juga menekankan betapa pentingnya peran Olise di dalam dan di luar lapangan: "Di ruang ganti, dia justru kebalikan dari citra yang dipandang publik. Dia sering bercanda dan sangat aktif di dalam tim. Michael memiliki selera humor yang luar biasa. Dia sangat disukai di tim dan merupakan pesepakbola yang luar biasa. Dia mencetak gol-gol fantastis, memberikan umpan, dan selalu ada untuk tim. Michael adalah pemain inti di FC Bayern dan memiliki lingkungan yang sangat baik di sini. Oleh karena itu, saya tidak percaya dia akan pindah ke tempat lain, melainkan akan tetap di FC Bayern dan akan menorehkan era di sini."
Michael Olise: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 39 Gol 16 Assist 27