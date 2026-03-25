200 juta euro untuk Michael Olise? Petinggi FC Bayern mengambil keputusan tegas terkait tawaran fantastis dari Real Madrid dan Liverpool

Hal yang menarik: Markus Krösche baru-baru ini menyinggung rumor tentang minat Real Madrid terhadap Olise dalam acara 'Aktuelles Sportstudio' di ZDF, saat ia menanggapi sindiran dari Presiden Kehormatan DFB, Uli Hoeneß. "Jika Michael Olise ingin bergabung dengan Real Madrid, maka akan ada peluang untuk itu," katanya.

Namun, kabarnya Olise merasa sangat nyaman di Munich, menikmati hidup di ibu kota Bavaria, dan juga sangat dihargai di dalam tim. Dan prospek olahraganya juga menjanjikan. Beberapa bulan menjelang akhir musim, Bayern akhirnya masih bersaing di tiga ajang sekaligus. Trofi juara liga sudah di depan mata, di Piala DFB FCB berada di semifinal, dan di perempat final Liga Champions akan ada duel yang sangat dinantikan melawan Real Madrid pada 7 dan 15 April.

Kepada Sport Bild, Lennart Karl juga menekankan betapa pentingnya peran Olise di dalam dan di luar lapangan: "Di ruang ganti, dia justru kebalikan dari citra yang dipandang publik. Dia sering bercanda dan sangat aktif di dalam tim. Michael memiliki selera humor yang luar biasa. Dia sangat disukai di tim dan merupakan pesepakbola yang luar biasa. Dia mencetak gol-gol fantastis, memberikan umpan, dan selalu ada untuk tim. Michael adalah pemain inti di FC Bayern dan memiliki lingkungan yang sangat baik di sini. Oleh karena itu, saya tidak percaya dia akan pindah ke tempat lain, melainkan akan tetap di FC Bayern dan akan menorehkan era di sini."