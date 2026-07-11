“20 tahun ke depan adalah miliknya” – Lamine Yamal menunjukkan ciri-ciri Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé, dan Ronaldo, sementara legenda Barcelona Xavi mengungkapkan reaksinya saat pertama kali melihat bakat luar biasa generasi ini

Xavi mengenang kesan pertamanya terhadap Yamal, menjelaskan bahwa penampilan remaja itu di La Masia langsung membedakannya dari para pemain seusianya. Mantan pelatih Barcelona itu juga mengungkapkan alasan mengapa ia ingin Yamal segera dilibatkan dalam tim utama.

"Saya sudah mendengar tentang dia di sekitar Barcelona sebelum melihatnya secara langsung. Orang-orang membicarakan bocah ini — dan hal yang sama pernah terjadi pada saya dengan Leo (Messi)," tulis Xavi dalam kolomnya di The Athletic. "Saya diberitahu ada seorang pemain asal Argentina yang bermain sangat bagus, yang menonjol, dan sebagainya, dan dengan Lamine, hal yang hampir sama terjadi pada saya.

"Pertama kali saya melihatnya adalah dalam pertandingan tim muda yang direkam klub untuk kami. Saat itu ia berusia 15 tahun dan tampil gemilang, memberikan dua assist serta mencetak satu gol. Ia melakukan segalanya. Saya berpikir, ‘Astaga, kami tidak punya pemain seperti ini di lini depan’."

Xavi mengatakan bahwa kemampuan Yamal dalam mengambil keputusan dan ketenangannya mengejutkan semua orang di klub, dengan mengatakan: "Anak ini datang untuk berlatih saat berusia 15 tahun dan Anda sudah bisa melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang istimewa. Dia menggiring bola dengan sangat baik. Dia membuat keputusan yang sangat tepat, dia jarang melakukan kesalahan.

“Itulah yang paling mengejutkan saya selama latihan rondo, permainan posisi, dan pertandingan yang kami jalani bersama tim utama. Dia tidak membuat kesalahan. Kami memperlakukannya dengan sangat baik, kami memberinya kontrak yang sangat bagus, kami berbicara dengan agennya, dan dari situ saya bisa memberinya kesempatan debut, karena saya bisa melihat dia sudah siap. Saya benar-benar bisa melihatnya.”