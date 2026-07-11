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“20 tahun ke depan adalah miliknya” – Lamine Yamal menunjukkan ciri-ciri Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé, dan Ronaldo, sementara legenda Barcelona Xavi mengungkapkan reaksinya saat pertama kali melihat bakat luar biasa generasi ini
Xavi mengenang saat pertama kali melihat bakat luar biasa Yamal
Xavi mengungkapkan bahwa ia sudah tahu Yamal ditakdirkan untuk mencapai puncak sejak pertama kali menyaksikan sang pemain sayap itu bermain untuk akademi Barcelona. Mantan manajer Blaugrana itu mengatakan antusiasme yang mengelilingi remaja tersebut mengingatkannya pada kegembiraan yang melingkupi Messi muda sebelum ia menembus tim utama.
Setelah menonton rekaman permainan Yamal saat berusia 15 tahun, Xavi yakin bahwa Barcelona memiliki pemain istimewa di tangan mereka. Ia langsung mendesak agar pemain muda itu dilatih bersama skuad senior, meskipun disarankan untuk menunggu karena masalah kontrak Yamal belum terselesaikan.
- getty
Xavi menjelaskan mengapa Yamal langsung menonjol
Xavi mengenang kesan pertamanya terhadap Yamal, menjelaskan bahwa penampilan remaja itu di La Masia langsung membedakannya dari para pemain seusianya. Mantan pelatih Barcelona itu juga mengungkapkan alasan mengapa ia ingin Yamal segera dilibatkan dalam tim utama.
"Saya sudah mendengar tentang dia di sekitar Barcelona sebelum melihatnya secara langsung. Orang-orang membicarakan bocah ini — dan hal yang sama pernah terjadi pada saya dengan Leo (Messi)," tulis Xavi dalam kolomnya di The Athletic. "Saya diberitahu ada seorang pemain asal Argentina yang bermain sangat bagus, yang menonjol, dan sebagainya, dan dengan Lamine, hal yang hampir sama terjadi pada saya.
"Pertama kali saya melihatnya adalah dalam pertandingan tim muda yang direkam klub untuk kami. Saat itu ia berusia 15 tahun dan tampil gemilang, memberikan dua assist serta mencetak satu gol. Ia melakukan segalanya. Saya berpikir, ‘Astaga, kami tidak punya pemain seperti ini di lini depan’."
Xavi mengatakan bahwa kemampuan Yamal dalam mengambil keputusan dan ketenangannya mengejutkan semua orang di klub, dengan mengatakan: "Anak ini datang untuk berlatih saat berusia 15 tahun dan Anda sudah bisa melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang istimewa. Dia menggiring bola dengan sangat baik. Dia membuat keputusan yang sangat tepat, dia jarang melakukan kesalahan.
“Itulah yang paling mengejutkan saya selama latihan rondo, permainan posisi, dan pertandingan yang kami jalani bersama tim utama. Dia tidak membuat kesalahan. Kami memperlakukannya dengan sangat baik, kami memberinya kontrak yang sangat bagus, kami berbicara dengan agennya, dan dari situ saya bisa memberinya kesempatan debut, karena saya bisa melihat dia sudah siap. Saya benar-benar bisa melihatnya.”
Perbandingan dengan Messi dan masa depan di jajaran para legenda
Xavi mengakui bahwa perbandingan dengan Messi tak terhindarkan karena keduanya kidal, bermain di sayap kanan, dan memiliki kepercayaan diri untuk meminta bola. Namun, ia memperingatkan agar tidak memberikan tekanan yang tidak perlu pada Yamal dengan membandingkannya dengan pemain asal Argentina itu.
"Ada banyak kesamaan dengan Leo," kata Xavi. "Tapi menurut saya, membandingkannya dengan pemain terhebat sepanjang masa justru tidak menguntungkannya—hal itu justru menambah tekanan padanya. Lamine tahu bahwa dirinya berbeda. Anda bisa merasakannya saat menontonnya dan berada di dekatnya. Sama seperti Leo yang tahu bahwa dirinya berbeda."
Xavi menambahkan: "Dia adalah pemimpin di lapangan yang mampu membuat perbedaan di usia 18 tahun—sesuatu yang hanya pernah kita lihat pada Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé, dan mungkin Ronaldo, ‘O Fenomeno’. Dia berusia 18 tahun dan telah memenangkan tiga gelar La Liga, satu Kejuaraan Eropa, serta berhasil mencapai perempat final Piala Dunia.
"Dia bisa menjadi bintang di zamannya, asalkan ambisi, sikap, dan tekadnya tepat. Kita sedang menyaksikan seorang bintang kelas dunia yang berpotensi menjadi pemain terbaik di generasinya. Dia sudah—jika bukan yang terbaik—termasuk dalam lima besar di generasinya. Namun bagi saya, dia memang berbeda. 15 hingga 20 tahun ke depan akan menjadi milik Lamine, jika dia mau."
- Getty Images Sport
Yamal berupaya melanjutkan laju kemajuan pesatnya
Perkembangan Yamal terus meningkat pesat setelah ia berhasil menancapkan namanya di Barcelona dan timnas Spanyol pada usia yang sangat muda. Namun, fokus sang pemain sayap saat ini tetap tertuju pada timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, di mana La Roja bersiap menghadapi Prancis di babak semifinal setelah baru-baru ini menyingkirkan Belgia di perempat final.
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