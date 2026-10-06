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20 pelatih dan 27 trofi: apa yang berubah di sepak bola Saudi sejak gelar terakhir timnas?

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Saudi Arabia vs UAE
Saudi Arabia
UAE
Gulf Cup
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Saudi Arabia memecahkan rekor 23 tahun

Timnas Arab Saudi mengakhiri dahaga panjang yang telah berlangsung selama 23 tahun penuh, yang menyaksikan absennya mereka sama sekali dari podium juara sebagai pemenang pertama, setelah meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji" 27.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, pada pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Kemenangan tersebut memberikan Timnas Arab Saudi gelar pertama mereka sejak 23 tahun, tepatnya sejak meraih gelar Piala Teluk Arab pada tahun 2003, di mana mereka tidak berhasil memenangkan gelar lain mana pun sejak saat itu.

  • 27 turnamen tanpa gelar

    Sejak penobatan terakhirnya, timnas Arab Saudi telah mengikuti 27 turnamen dengan berbagai nama, namun tidak berhasil meraih satu gelar pun, di mana pencapaian terbesarnya adalah menempati posisi kedua dalam 5 kesempatan.

    Arab Saudi telah mengikuti 4 edisi Piala Dunia sejak saat itu, yakni pada tahun 2006, 2018, 2022, dan 2026, dan tersingkir dari semuanya pada fase grup, tanpa berhasil lolos ke edisi 2010 dan 2014.

    Sementara di level benua, timnas Arab Saudi telah mengikuti turnamen Piala Asia sebanyak 6 kali sejak penobatan terakhir, dengan pencapaian terbesarnya adalah menempati posisi kedua pada 2007, setelah kekalahan dari Irak di pertandingan final.

    Sebaliknya, Arab Saudi harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen dari babak 16 besar sebanyak dua kali, yakni pada 2019 dan 2023, dan dari fase grup sebanyak 3 kali, pada tahun 2004, 2011, dan 2015.

    Di level Teluk, timnas Arab Saudi telah mengikuti 10 edisi turnamen Piala Teluk Arab sebelum Piala Teluk 27, tetapi pencapaian terbesarnya adalah menempati posisi kedua sebanyak 4 kali, pada tahun 2009, 2010, 2014, dan 2019.

    Timnas Arab Saudi juga mengikuti turnamen Federasi Sepak Bola Asia Barat sebanyak 3 kali, pada tahun 2012, 2014, dan 2019, tetapi tersingkir dari semuanya pada fase grup.

    Di level Arab, Arab Saudi telah mengikuti 3 edisi turnamen Piala Arab, dengan pencapaian terbaiknya adalah menempati posisi ketiga pada 2025, sementara meraih posisi keempat pada 2012, dan tersingkir dari edisi 2021 pada fase grup.

  • Pelatih Timnas Saudi: 20 Pergantian

    Pelatih asal Belanda Gerard van der Lem adalah pahlawan di balik gelar terakhir yang diraih timnas Arab Saudi, di mana dia menjadi direktur teknik yang membawa mereka di ajang Piala Teluk Arab pada 2003.

    Pelatih asal Belanda tersebut meninggalkan kursi kepelatihan Arab Saudi pada 2004, dan sejak saat itu Federasi Sepak Bola Arab Saudi melakukan 20 kali pergantian pada posisi direktur teknik timnas senior, dengan total 17 pelatih, yang terakhir adalah pelatih asal Yunani Georgios Donis sendiri.

    Nama yang paling menonjol dalam pergantian-pergantian tersebut adalah direktur teknik lokal Nasser Al-Johar, yang mengisi posisi tersebut secara sementara dalam 3 kesempatan, berbanding satu kali untuk pelatih Arab Saudi lainnya, Yousuf Anbar.

    Dengan mengecualikan duet ini, seluruh pelatih timnas Arab Saudi berasal dari luar negeri, dan yang terdepan di antara mereka adalah pelatih asal Prancis Hervé Renard yang menangani Arab Saudi dalam dua periode, serta berkontribusi membawa mereka lolos ke putaran final Piala Dunia sebanyak dua kali.

  • 6 gelar Asia untuk klub

    Pada saat timnas Arab Saudi gagal meraih gelar apa pun selama 23 tahun, klub-klub Liga Arab Saudi justru mendominasi benua Asia.

    Sebanyak 22 edisi turnamen Liga Champions Asia telah digelar sejak gelar terakhir Arab Saudi, dan klub-klub Arab Saudi memenangi 6 di antaranya, dengan rincian dua gelar masing-masing untuk Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Ahli.

    Sebaliknya, klub-klub Korea Selatan dinobatkan sebagai juara pada 7 kesempatan, satu-satunya yang lebih banyak dari klub-klub Arab Saudi, berbanding 5 gelar untuk klub-klub Jepang, dua gelar untuk China, serta satu gelar masing-masing untuk Australia dan Uni Emirat Arab.

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  • Liga Saudi: 6 Juara dari 23 Edisi

    Di level domestik, telah berlangsung 23 edisi Liga Arab Saudi sejak gelar terakhir timnas, dan 6 klub berbeda berhasil meraih gelar juara.

    Al Hilal menjadi juara paling menonjol selama era tersebut, dengan memenangi Liga Arab Saudi sebanyak 10 kali, berbanding 4 gelar untuk masing-masing Al Ittihad dan Al Nassr, serta 3 gelar untuk Al Shabab, ditambah satu gelar untuk masing-masing Al Ahli dan Al Fateh.