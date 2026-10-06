Sejak penobatan terakhirnya, timnas Arab Saudi telah mengikuti 27 turnamen dengan berbagai nama, namun tidak berhasil meraih satu gelar pun, di mana pencapaian terbesarnya adalah menempati posisi kedua dalam 5 kesempatan.

Arab Saudi telah mengikuti 4 edisi Piala Dunia sejak saat itu, yakni pada tahun 2006, 2018, 2022, dan 2026, dan tersingkir dari semuanya pada fase grup, tanpa berhasil lolos ke edisi 2010 dan 2014.

Sementara di level benua, timnas Arab Saudi telah mengikuti turnamen Piala Asia sebanyak 6 kali sejak penobatan terakhir, dengan pencapaian terbesarnya adalah menempati posisi kedua pada 2007, setelah kekalahan dari Irak di pertandingan final.

Sebaliknya, Arab Saudi harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen dari babak 16 besar sebanyak dua kali, yakni pada 2019 dan 2023, dan dari fase grup sebanyak 3 kali, pada tahun 2004, 2011, dan 2015.

Di level Teluk, timnas Arab Saudi telah mengikuti 10 edisi turnamen Piala Teluk Arab sebelum Piala Teluk 27, tetapi pencapaian terbesarnya adalah menempati posisi kedua sebanyak 4 kali, pada tahun 2009, 2010, 2014, dan 2019.

Timnas Arab Saudi juga mengikuti turnamen Federasi Sepak Bola Asia Barat sebanyak 3 kali, pada tahun 2012, 2014, dan 2019, tetapi tersingkir dari semuanya pada fase grup.

Di level Arab, Arab Saudi telah mengikuti 3 edisi turnamen Piala Arab, dengan pencapaian terbaiknya adalah menempati posisi ketiga pada 2025, sementara meraih posisi keempat pada 2012, dan tersingkir dari edisi 2021 pada fase grup.