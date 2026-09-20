Neville tidak menahan diri saat menilai penampilan lesu mantan klubnya dalam lawatan Premier League ke markas Fulham pada Minggu. Mantan bek yang kini menjadi komentator itu dibuat geram oleh sebuah periode permainan setelah jeda babak pertama, ketika ia menuduh tim tamu pada dasarnya menyerah dalam pertandingan tersebut.

Berbicara dalam siaran Sky Sports, Neville mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap minimnya semangat bertarung yang ditunjukkan para pemain berbaju merah. Ia menegaskan bahwa level performa mereka merosot ke titik terendah yang belum pernah ia saksikan sebelumnya selama keterkaitannya yang panjang dengan klub Old Trafford itu. "Saya sudah menonton Man United sejak usia lima tahun dan itu adalah 15 menit terburuk yang pernah saya lihat," kata Neville. "Benar-benar menyedihkan. Saya belum pernah melihat kurangnya usaha seperti itu. Apa yang sedang dipikirkan Carrick?"