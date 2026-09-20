AFP
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'15 menit terburuk yang pernah ada!' - Gary Neville habis-habisan mengkritik Manchester United karena 'berjalan' saat melawan Fulham ketika Michael Carrick ikut menjadi sasaran kritik
Neville melontarkan penilaian pedas terhadap para bintang Manchester United
Neville tidak menahan diri saat menilai penampilan lesu mantan klubnya dalam lawatan Premier League ke markas Fulham pada Minggu. Mantan bek yang kini menjadi komentator itu dibuat geram oleh sebuah periode permainan setelah jeda babak pertama, ketika ia menuduh tim tamu pada dasarnya menyerah dalam pertandingan tersebut.
Berbicara dalam siaran Sky Sports, Neville mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap minimnya semangat bertarung yang ditunjukkan para pemain berbaju merah. Ia menegaskan bahwa level performa mereka merosot ke titik terendah yang belum pernah ia saksikan sebelumnya selama keterkaitannya yang panjang dengan klub Old Trafford itu. "Saya sudah menonton Man United sejak usia lima tahun dan itu adalah 15 menit terburuk yang pernah saya lihat," kata Neville. "Benar-benar menyedihkan. Saya belum pernah melihat kurangnya usaha seperti itu. Apa yang sedang dipikirkan Carrick?"
- Getty Images Sport
Man Utd terlihat seperti 'manekin'
Sorotan terhadap manajer Michael Carrick kian tajam, yang menghadapi tekanan yang terus meningkat setelah serangkaian hasil yang tidak konsisten. Neville mempertanyakan bagaimana sang pelatih kepala bisa menyelaraskan instruksi yang diberikan di ruang ganti dengan kelesuan yang ditunjukkan di lapangan tepat setelah jeda.
dan urgensi, dengan terkenal menggambarkan para pemain sebagai benda mati saat siaran berlangsung. Ia menilai kurangnya etos kerja mendasar menjadi aspek paling mengkhawatirkan dari penampilan tersebut. Neville berkomentar: "Ini seperti beberapa menit manekin biru bermain melawan manekin putih lalu kemudian berbalik, pertandingan sepak bola yang aneh. Mereka tidak akan melangkah ke mana pun dengan kurangnya urgensi seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini rasa takut, kurangnya complacency, mereka memang tidak bekerja keras."
Blunder di lini belakang berujung gol bunuh diri yang kocak
Sore hari tim tamu berubah menjadi bencana ketika kurangnya fokus mereka berujung pada gol pembuka Fulham yang aneh. Rangkaian kesalahan di lini pertahanan bermula saat Kobbie Mainoo kehilangan penguasaan bola di area berbahaya, yang memungkinkan tim tuan rumah melancarkan serangan. Meski kiper Senne Lammens awalnya mampu menggagalkan upaya Calvin Bassey, bola rebound kemudian berbelok secara kejam dan agak kocak usai mengenai Lisandro Martinez.
Neville kemudian menjelaskan lebih lanjut soal frustrasinya, dengan menegaskan bahwa kemarahannya muncul karena para pemain menolak melakukan tugas-tugas dasar sebagai atlet profesional. Mantan pemain internasional Inggris itu bersikeras bahwa Carrick harus menanggapi pesan yang dikirim para pemain melalui bahasa tubuh mereka.
Sebagaimana kemudian dijelaskan Neville mengenai sikapnya, ia mengatakan: "Saya murni merujuk pada fakta bahwa mereka berjalan-jalan di lapangan. Saya tidak pernah melihat Manchester United berjalan sebanyak itu. Michael harus berhenti membela mereka. Saya paham kenapa dia membela mereka, dia loyal dan ingin para pemainnya bekerja untuknya. Musim ini masih panjang."
- AFP
Cunha selamatkan satu poin, tetapi statistik menggambarkan situasi yang suram
United memang berhasil menghindari kehancuran total, dengan menyelamatkan hasil imbang 1-1 pada detik-detik akhir pertandingan. Matheus Cunha menjadi penyelamat, melepaskan tembakan telat yang mengalami defleksi signifikan dari David Affengruber untuk mengecoh Bernd Leno. Meski gol penyeimbang di akhir itu sedikit menyelamatkan muka mereka, penampilan secara keseluruhan membuat fan dan pengamat sama-sama khawatir dengan arah musim ini.
Neville menutup ulasan pedasnya dengan menegaskan bahwa masalahnya murni soal usaha, seraya menambahkan: "Perlu ada penyeimbangan kembali. Saya berharap dia bisa memainkan para pemain menyerang, tetapi mereka akan membunuhnya secara defensif. Tidak berlari adalah satu-satunya hal yang akan saya sebut sebagai aib."
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