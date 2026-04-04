Seperti dilaporkan surat kabar AS, juara Piala DFB saat ini termasuk dalam jajaran klub yang tertarik pada Chuki (21 tahun) dari Real Valladolid.
15 kontribusi gol tanpa biaya! Apakah VfB Stuttgart akan berhasil melakukan transfer sensasional pada musim panas ini?
Di klub divisi dua Spanyol tersebut, pemain serang berbakat ini masih memiliki kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini. Klub dilaporkan sedang berupaya memperpanjang kontraknya, namun sejauh ini belum tercapai kesepakatan.
Menurut laporan tersebut, tampaknya kecil kemungkinan Chuki akan memperpanjang kontraknya di Valladolid untuk satu tahun lagi. Sebaliknya, ia dikabarkan sedang mencari tantangan baru dan berpotensi bergabung dengan klub lain secara gratis pada musim panas mendatang.
Dengan 15 kontribusi gol (tujuh gol, delapan assist), pemain berusia 21 tahun ini menjalani musim yang kuat dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tim Valladolid yang secara umum tampil lemah. Sebagai tim yang terdegradasi dari liga utama tahun lalu, klub asal Kastilia dan Leon ini juga terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi di divisi bawah. Hanya selisih lima poin yang memisahkan Valladolid dari zona degradasi langsung.
Apakah Chuki akan menjadi pengganti Diomande di RB Leipzig?
Selain VfB, RB Leipzig dilaporkan menjadi klub Bundesliga kedua yang mulai melirik Chuki, yang mampu bermain baik sebagai sayap penyerang maupun sebagai gelandang serang. Namun, pihak RB Leipzig kemungkinan hanya akan mempertimbangkan transfer ini jika Yan Diomande—yang saat ini menjadi incaran banyak klub—memutuskan untuk hengkang.
Namun, persaingan di level internasional juga sangat ketat. Menurut AS, Juventus Turin, Villarreal, Como 1907, dan Betis Sevilla juga semuanya telah memasukkan pemain berusia 21 tahun itu ke dalam daftar incaran mereka.