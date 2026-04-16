Chelsea transfer targets
14 bintang yang sudah teruji di Liga Premier yang bisa menjadi incaran Chelsea setelah akhirnya mengubah strategi transfernya

Setelah bertahun-tahun berupaya mengumpulkan sejumlah talenta muda terbaik, tampaknya Chelsea akhirnya bersiap untuk melakukan perubahan drastis dalam strategi transfer mereka, seiring dengan kesulitan yang mereka hadapi untuk mengimbangi para pesaingnya baik di kancah domestik maupun internasional. Dengan tersingkirnya The Blues dari Liga Champions dan tertinggal dalam persaingan sengit untuk finis di lima besar Liga Premier, petinggi klub siap mengubah arah.

"Saya rasa kita membutuhkan stabilitas emosional yang lebih baik sebagai sebuah tim, baik dari saya sebagai pelatih kepala maupun sebagai klub sepak bola, agar kita tidak bereaksi seperti yang telah kita lakukan terhadap berbagai kendala yang kita hadapi. Merekrut pemain yang memiliki kestabilan emosional. Merekrut pemain dengan karakter yang baik yang, di saat-saat sulit, dapat memahami apa yang diperlukan untuk menang di saat-saat sulit tersebut. Dalam perekrutan, bagi saya, hal pertama yang saya perhatikan adalah karakter, kestabilan emosional, dan ketenangan, dan itu adalah sesuatu yang telah kita bicarakan."

Itulah pandangan Liam Rosenior saat pelatih kepala tersebut membahas rencana Chelsea di bursa transfer musim panas baru-baru ini, menandakan pergeseran yang jelas dari strategi pemuda yang belum membuahkan hasil signifikan selain kemenangan di Conference League dan Piala Dunia Klub musim lalu—prestasi yang pudar artinya di tengah musim yang penuh gejolak di mana The Blues mundur dua langkah.

Sejak itu, telah dilaporkan secara luas bahwa para pengambil keputusan klub memang siap bertindak dan akan menargetkan pemain yang 'tangguh secara emosional', 'matang', dan 'terbukti di Premier League' yang dapat memberikan dampak langsung, saat Chelsea berusaha mengejar ketertinggalan yang semakin lebar dari rival-rivalnya, dengan bek tengah baru, gelandang, dan potensial kiper masuk dalam agenda. Namun, hal itu belum tentu berarti mereka akan mengejar bintang-bintang berpengalaman yang lebih tua.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, GOAL menyoroti 14 nama yang mungkin menjadi incaran klub asal London Barat ini dalam beberapa bulan ke depan, seiring mereka akhirnya mengubah pendekatan mereka di bursa transfer...

    Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Chelsea tentu saja bukan satu-satunya klub yang memantau Julian Alvarez setelah ia menimbulkan keraguan soal masa depannya di Atletico Madrid; Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Arsenal kabarnya juga ikut mengincar, namun laporan dari negara asalnya, Argentina, menyebutkan bahwa The Blues sedang mempersiapkan langkah awal untuk membawa mantan striker Manchester City itu kembali ke Liga Premier.

    Meskipun ia belum tentu menjadi pencetak gol terbanyak, Alvarez adalah tipe penyerang elit yang akan langsung meningkatkan lini depan Chelsea, dan prospeknya untuk bekerja sama dengan Cole Palmer yang sedang dalam performa terbaiknya sungguh menggugah selera. Penyerang baru mungkin bukan prioritas di Stamford Bridge, mungkin karena penampilan debut yang kuat dari Joao Pedro, tetapi akan menjadi kesalahan besar jika melewatkan kesempatan untuk mendatangkan pemain sekelas Alvarez.

    • Iklan
    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Man City diyakini memegang kendali dalam perburuan gelandang andalan Nottingham Forest, Elliot Anderson, yang bernilai lebih dari £100 juta ($135 juta). Anderson telah mengalami lonjakan karier yang pesat sejak meninggalkan Newcastle pada 2024 dan kini menjadi bagian penting dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel. Namun, pendekatan baru Chelsea dalam hal transfer dan kemungkinan bahwa mereka perlu menggantikan Enzo Fernandez, yang tampaknya sedang mengincar kepindahan, dapat mengubah segalanya.

    Sebagai playmaker yang bermain di posisi lebih dalam dan sama mahirnya dalam merebut bola maupun mengumpan ke segala arah, Anderson mungkin tidak sesuai dengan profil gelandang yang dicari The Blues mengingat mereka sudah memiliki Moises Caicedo dalam skuad mereka. Meskipun demikian, ia mungkin lebih cocok untuk bermain berdampingan dengan pemain Ekuador itu dalam formasi double pivot daripada Fernandez, sehingga membebaskan Palmer untuk bermain sebagai No.10 yang bebas bergerak.

    Valentin Barco (Strasbourg)

    Hal ini mungkin sudah bisa dipastikan, karena Chelsea dilaporkan telah menyetujui untuk merekrut Valentin Barco dari klub saudaranya, Strasbourg, pada musim panas ini, mengalahkan persaingan dari Bayern Munich. Sudah terasa tak terelakkan bahwa Barco akan berlabuh di Stamford Bridge ketika bek kiri sekaligus gelandang tengah yang sangat diunggulkan itu meninggalkan Brighton secara permanen untuk bergabung dengan klub Ligue 1 milik BlueCo tahun lalu, dan benar saja, The Blues konon menganggapnya sudah siap untuk kembali ke Inggris.

    Pemain internasional Argentina berusia 21 tahun ini tampil mengesankan di Prancis, tempat ia bermain di bawah asuhan Rosenior, dan kemampuannya untuk beralih ke posisi gelandang akan menjadikannya pilihan yang sangat menarik, terutama mengingat kurangnya kedalaman skuad di belakang Marc Cucurella di London barat. Masa baktinya di pantai selatan mungkin tidak terlalu sukses, tetapi potensinya tidak pernah diragukan, dan penampilannya yang dinamis belakangan ini menunjukkan bahwa Barco siap untuk kembali naik level.

    Caiomhin Kelleher (Brentford)

    Ada kemungkinan Chelsea akhirnya akan mencari solusi untuk posisi penjaga gawang di tengah pertanyaan yang terus bermunculan mengenai kesesuaian Robert Sanchez sebagai kiper utama dalam jangka panjang. Jika mereka memang berencana melakukan perubahan, maka tidak akan mengejutkan jika Caoimhin Kelleher kembali masuk dalam radar mereka. The Blues sebelumnya telah dikaitkan dengan pemain berusia 27 tahun itu dan seharusnya mampu meyakinkannya untuk pindah dari satu klub di London Barat ke klub lainnya.

    Selama menjadi cadangan Alisson di Liverpool, sudah jelas bahwa pemain asal Irlandia ini akan menjadi pilihan utama di sebagian besar klub Liga Premier lainnya, dan hal itu terbukti saat ia tampil mengesankan bersama Brentford. Penjaga gawang ini telah mencatatkan delapan clean sheet di liga untuk The Bees yang sedang melesat, dengan persentase penyelamatan 67 persen, serta memiliki pengalaman bermain di lingkungan klub elit.

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Sebagai pemain yang sesuai dengan strategi transfer lama maupun baru Chelsea, Junior Kroupi telah membuktikan potensi yang ia tunjukkan di klub masa kecilnya, Lorient, sebelum bergabung dengan Bournemouth musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini telah mencetak 10 gol di Liga Premier pada usia 19 tahun, menjadikannya anggota ke-11 dari kelompok eksklusif remaja yang berhasil mencetak dua digit gol dalam satu musim dalam sejarah kompetisi tersebut.

    Mungkin tidak mengherankan jika klub asal London barat ini dikabarkan telah tertarik pada striker bertubuh mungil tersebut, yang dilaporkan akan meminta biaya transfer sebesar £60 juta ($82 juta), tetapi jika musim pertamanya yang sangat mengesankan di Inggris dapat dijadikan acuan, pemain asal Prancis ini bisa jadi layak untuk investasi jangka panjang.

    Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Tampaknya sudah hampir pasti bahwa Chelsea akan mencari bek tengah baru di bursa transfer musim panas ini, mengingat tidak ada satu pun pemain yang ada saat ini yang benar-benar mampu memberikan keyakinan jangka panjang, kecuali Levi Colwill yang sedang cedera. Tidak akan mengejutkan jika Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, atau Wesley Fofana dijual, sementara semakin tidak jelas mengapa mereka repot-repot memanggil kembali Mamadou Sarr dari masa peminjamannya yang produktif di Strasbourg.

    The Blues dikabarkan memprioritaskan tinggi badan dan kekuatan dalam pencarian bek tengah baru mereka, dan Maxence Lacroix dari Crystal Palace jelas memenuhi kriteria tersebut, serta memiliki kemampuan mengolah bola dan ketenangan. Pemain Prancis berkelas ini - yang juga mencatat kecepatan tertinggi di antara semua bek tengah Liga Premier musim ini (35,39 km/jam) - telah lama diprediksi akan menjadi pemain elit, dan ia menunjukkan konsistensi yang akhirnya bisa membawanya ke klub besar. Lacroix baru-baru ini mendapatkan caps pertamanya untuk Prancis dan, pada usia 26 tahun, ia belum mencapai masa puncaknya.

    Murillo (Nottingham Forest)

    Murillo dari Nottingham Forest adalah bek tengah lain yang kabarnya sudah lama masuk radar Chelsea, meski tinggi badannya mungkin kurang sesuai dengan yang mereka cari karena tingginya hanya 5'11''—relatif pendek untuk posisinya. Namun, pemain internasional Brasil ini lebih dari sekadar menebus kekurangan tinggi badannya dengan kelebihan di aspek lain.

    Dengan postur tubuh yang mengesankan, kecepatan di lapangan, dan kenyamanan dalam menguasai bola, gaya bermainnya tidak jauh berbeda dengan mantan pemain favorit Chelsea dan pemain Real Madrid saat ini, Antonio Rudiger, yang - seperti Murillo - suka merangsek ke depan dan melepaskan tendangan keras, meski terkadang spekulatif, ke gawang. Pemain Forest ini telah tampil konsisten di Liga Premier, pasti siap untuk pindah ke klub besar, dan tentu saja akan meningkatkan pertahanan The Blues.

    Robin Roefs (Sunderland)

    Tak diragukan lagi, ia adalah salah satu rekrutan terbaik musim ini di Liga Premier. Akan sangat mengejutkan jika Chelsea tidak mempertimbangkan Robin Roefs jika mereka memutuskan untuk merombak lini penjaga gawang saat jendela transfer dibuka. Di usia 23 tahun, ia jelas sesuai dengan profil pemain yang dicari klub London tersebut, namun meski ada beberapa kabar yang mengaitkan kiper Sunderland ini dengan Chelsea, belum ada hal yang konkret.

    Roefs telah menjadi kejutan bagi The Black Cats sejak tiba dari negara asalnya, Belanda, musim panas lalu, dan berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di divisi ini dalam musim pertamanya yang luar biasa di kancah utama. Ia telah mencatatkan sembilan clean sheet dalam 29 penampilan liga musim ini, memainkan peran besar dalam upaya tim yang baru promosi ini untuk masuk ke 10 besar. Namun, apakah ia cukup menjadi peningkatan dari Sanchez dan merupakan opsi yang lebih baik daripada pemain pinjaman yang kembali, Mike Penders, masih menjadi perdebatan.

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Dulu, desas-desus yang terus-menerus mengaitkan Chelsea dengan Morgan Rogers memang terasa kurang masuk akal, tetapi musim ini sudah sangat jelas mengapa The Blues mungkin merasa membutuhkan penyerang Aston Villa tersebut. Pemain internasional Inggris ini memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai gelandang serang (No.10) atau di sayap kiri, dan dengan ancaman kepergian Fernandez serta penandatanganan pemain sayap kiri baru seperti Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens yang jauh dari harapan, ia mungkin menjadi rekrutan yang ideal.

    Rogers - yang telah mencatatkan 14 kontribusi gol di Premier League pada musim 2025-26 - memiliki hubungan dekat dengan bintang Chelsea, Palmer, yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka, namun mereka tetap dihadapkan pada kemungkinan harus mengeluarkan dana hingga sembilan digit untuk memboyong pemain berusia 23 tahun itu dari Villa Park, dan mereka kemungkinan akan menghadapi persaingan dari rival domestik, Man Utd dan Arsenal. Lulusan akademi Man City ini akan menjadi rekrutan termahal Chelsea sejak Caicedo pada 2023, namun dampaknya bisa sangat transformatif.

    Noah Sadiki (Sunderland)

    Lagi-lagi langkah jitu Sunderland di bursa transfer, Noah Sadiki tampil tak kenal lelah di lini tengah Stadium of Light dan layak mendapat tempat di tim alternatif terbaik Premier League musim ini—atau bahkan di tim utama. Sebagai gelandang bertahan yang tak memberi lawan waktu untuk bernapas, penampilannya di musim debutnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris jauh melampaui usianya yang baru 21 tahun.

    Pemain internasional Kongo DR ini cocok dengan strategi transfer lama dan baru di Stamford Bridge, namun masih harus dilihat apakah Chelsea ingin menambah gelandang bertahan lain ke skuad mereka. Tentu saja, mereka sudah memiliki Caicedo, sementara Andrey Santos telah tampil sebagai gelandang bertahan, serta Romeo Lavia dan Dario Essugo yang telah pulih dari cedera. Meskipun demikian, ada laporan yang tak terelakkan bahwa The Blues tertarik, tetapi apakah minat tersebut akan terwujud atau tidak mungkin bergantung pada pemain yang akan dilepas.

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott bisa dibilang kurang beruntung jika ia gagal mendapatkan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini, mengingat penampilannya yang konsisten di lini tengah Bournemouth. Tak diragukan lagi, 'Guernsey Grealish' ini telah menarik perhatian para klub elit Liga Premier berkat penampilannya yang dinamis, dan ia mungkin akan menjadi pusat perebutan transfer dalam beberapa bulan mendatang.

    Jika Chelsea memiliki akal sehat, mereka seharusnya ikut dalam persaingan ini; Scott akan menjadi pengganti ideal untuk Enzo dalam peran gelandang box-to-box nomor 8, dan ia sebenarnya memiliki kemampuan teknis yang akan lebih sering membuat para penggemar berdiri dari tempat duduk mereka. Ia akan menjadi gelandang Inggris paling berbakat di klub tersebut sejak Frank Lampard, dan hal itu sendiri akan membuatnya disukai oleh para pendukung. Sudah dikabarkan bahwa ia memang termasuk dalam daftar opsi gelandang yang sedang dipertimbangkan oleh klub asal London Barat tersebut.

    Marcos Senesi (Bournemouth)

    Pemain paling berpengalaman dalam daftar ini, meskipun faktanya ia mungkin baru saja mencapai puncak performanya. Marcos Senesi sesekali dikaitkan dengan Chelsea dalam beberapa bulan terakhir, meskipun laporan terbaru menunjukkan bahwa mereka tidak akan menindaklanjuti minat tersebut meskipun bek tengah asal Argentina itu akan tersedia sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim.

    Dia adalah bek berkelas yang sangat nyaman dalam membangun serangan dari belakang, tetapi pemain berusia 28 tahun ini mungkin tidak menawarkan apa yang dicari Chelsea dalam hal tinggi badan dan kekuatan fisik. Pemain internasional Argentina ini tampaknya akan tetap bertahan di Liga Premier, dengan kemungkinan pindah ke Man Utd atau Tottenham yang terancam degradasi, namun ada juga pembicaraan mengenai kepindahannya ke Barcelona...

    Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke adalah salah satu nama terbaru yang dikaitkan dengan Chelsea dan upaya mereka mencari bek tengah baru yang lebih berpengalaman. Pemain internasional Belanda ini memiliki tinggi badan dan kekuatan yang tampaknya dicari oleh klub, meskipun ada keraguan mengenai temperamennya mengingat sifatnya yang mudah emosi dan kecenderungannya untuk bertindak sembrono; ia bahkan pernah berselisih dengan pemain Chelsea saat ini, Joao Pedro dan Caicedo, di masa lalu.

    Namun, fakta bahwa kontrak Van Hecke akan habis pada 2027 mungkin menjadikannya opsi yang menarik, mengingat Brighton—yang dikenal sebagai negosiator yang keras—tidak akan bisa menuntut nilai pasar penuh untuknya. Oleh karena itu, harga sebelumnya pemain asal Belanda ini sebesar £60 juta ($82 juta) kemungkinan besar akan turun secara signifikan, dan pemilik The Blues mungkin akan melihat hal itu sebagai peluang pasar yang terlalu bagus untuk dilewatkan bagi seorang pemain yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di luar jajaran elit Liga Premier pada usia 25 tahun.

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Di mana Adam Wharton akan bermain musim depan masih menjadi teka-teki, tetapi jika Chelsea sedang mencari pemain baru untuk lini tengah mereka, maka nama Wharton tentu harus masuk dalam pertimbangan, mengingat ia bisa dibilang gelandang dengan kemampuan teknis terbaik yang dihasilkan Inggris dalam satu generasi terakhir.

    Konon diinginkan oleh hampir semua tim papan atas Liga Premier, serta Real Madrid dan Bayern Munich, maestro Crystal Palace yang rendah hati ini mungkin akan pindah ke klub baru musim panas ini, meskipun ia tampak seperti tipe orang yang tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apakah dia profil yang tepat adalah pertanyaan besar bagi The Blues; sebagai playmaker mewah yang bermain di lini belakang, mirip dengan Cesc Fabregas, dia belum tentu merupakan sosok yang lebih eksplosif dari lini depan hingga lini belakang yang akan hilang jika Enzo hengkang.

