14 bintang yang sudah teruji di Liga Premier yang bisa menjadi incaran Chelsea setelah akhirnya mengubah strategi transfernya

"Saya rasa kita membutuhkan stabilitas emosional yang lebih baik sebagai sebuah tim, baik dari saya sebagai pelatih kepala maupun sebagai klub sepak bola, agar kita tidak bereaksi seperti yang telah kita lakukan terhadap berbagai kendala yang kita hadapi. Merekrut pemain yang memiliki kestabilan emosional. Merekrut pemain dengan karakter yang baik yang, di saat-saat sulit, dapat memahami apa yang diperlukan untuk menang di saat-saat sulit tersebut. Dalam perekrutan, bagi saya, hal pertama yang saya perhatikan adalah karakter, kestabilan emosional, dan ketenangan, dan itu adalah sesuatu yang telah kita bicarakan."

Itulah pandangan Liam Rosenior saat pelatih kepala tersebut membahas rencana Chelsea di bursa transfer musim panas baru-baru ini, menandakan pergeseran yang jelas dari strategi pemuda yang belum membuahkan hasil signifikan selain kemenangan di Conference League dan Piala Dunia Klub musim lalu—prestasi yang pudar artinya di tengah musim yang penuh gejolak di mana The Blues mundur dua langkah.

Sejak itu, telah dilaporkan secara luas bahwa para pengambil keputusan klub memang siap bertindak dan akan menargetkan pemain yang 'tangguh secara emosional', 'matang', dan 'terbukti di Premier League' yang dapat memberikan dampak langsung, saat Chelsea berusaha mengejar ketertinggalan yang semakin lebar dari rival-rivalnya, dengan bek tengah baru, gelandang, dan potensial kiper masuk dalam agenda. Namun, hal itu belum tentu berarti mereka akan mengejar bintang-bintang berpengalaman yang lebih tua.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, GOAL menyoroti 14 nama yang mungkin menjadi incaran klub asal London Barat ini dalam beberapa bulan ke depan, seiring mereka akhirnya mengubah pendekatan mereka di bursa transfer...