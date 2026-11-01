Juventus bersiap menghadapi laga yang sangat sulit, tetapi sangat penting melawan Napoli dalam duel langsung pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Juventus baru saja mencatatkan salah satu penampilan terburuknya musim ini saat kalah di kandang Genoa. Kekalahan itu kembali memicu krisis di dalam tim dan mempertajam sorotan terhadap posisi Luciano Spalletti sebagai pelatih.

Di luar Allianz Stadium, para ultras Juventus juga menyuarakan kekecewaan mereka melalui nyanyian yang mengecam tim dan pelatih, tetapi terutama lewat spanduk yang meminta para pemain menghormati seragam yang mereka kenakan.