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Tifosi JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

"129 tahun kejayaan dan jersey ini adalah sejarah. Kembalikan Juventus kami": protes suporter Juventus di luar stadion sebelum laga melawan Napoli

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus vs SSC Napoli

Protes damai ultras Juventus sebelum laga Juventus kontra Napoli

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POR

POR

Champions League

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AZ

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JUV

JUV

Juventus bersiap menghadapi laga yang sangat sulit, tetapi sangat penting melawan Napoli dalam duel langsung pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Juventus baru saja mencatatkan salah satu penampilan terburuknya musim ini saat kalah di kandang Genoa. Kekalahan itu kembali memicu krisis di dalam tim dan mempertajam sorotan terhadap posisi Luciano Spalletti sebagai pelatih.

Di luar Allianz Stadium, para ultras Juventus juga menyuarakan kekecewaan mereka melalui nyanyian yang mengecam tim dan pelatih, tetapi terutama lewat spanduk yang meminta para pemain menghormati seragam yang mereka kenakan.

  • "129 TAHUN KEJAYAAN, JERSEY KAMI ADALAH SEJARAH. KEMBALIKAN JUVENTUS KAMI"

    Di luar Allianz Stadium, salah satu kelompok ultras terorganisasi Juventus berkumpul untuk memprotes tim dan manajemen klub. Mereka menyuarakan kekecewaan dengan lantang, meski tetap damai, melalui nyanyian dan spanduk raksasa bertuliskan: "129 tahun kejayaan, seragam kami adalah sejarah. Kembalikan Juventus kami."


     

  • Spalletti kembali melakukan perubahan?

    Meski protes ditujukan langsung kepada tim dan para pemain, pelatih Luciano Spalletti juga sudah lama menjadi sasaran kritik. Mulai dari perubahan ke formasi 3-5-2 yang diminta para pemain, lalu kembali ke 3-4-2-1 yang membuat Juventus kalah di Genoa, hingga kini muncul pertanyaan terbesar: kembali ke 3-5-2 atau menggunakan lagi empat bek dengan formasi 4-3-1-2, menempatkan McKennie di belakang duet Kolo Muani dan Woltemade? Keraguannya bukan soal siapa yang akan bermain, melainkan bagaimana mereka akan ditempatkan di lapangan.

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Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV