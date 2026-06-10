120 juta euro per tahun! Real Madrid berhasil menuntaskan "kesepakatan terpenting dalam sejarah sepak bola"

Bagaimanapun juga: Sudah berminggu-minggu ini ada kegemparan seputar Los Blancos, dan pada hari Rabu Presiden Perez melanjutkan rangkaian berita besar tersebut. Real memperpanjang kemitraan jangka panjangnya dengan penyedia perlengkapan adidas hingga setidaknya tahun 2034. Menurut as, langkah ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar 120 juta euro per tahun bagi klub asal Madrid tersebut.

Perez kemudian menyebutnya sebagai "kesepakatan terpenting dalam sejarah sepak bola" dalam siaran pers terkait. Kemitraan dengan adidas telah memungkinkan klub ini menjalani salah satu fase "terindah" dalam tiga dekade terakhir. CEO adidas, Björn Gulden, juga bersuka cita atas "salah satu kemitraan terpanjang dan tersukses dalam dunia olahraga" dan menyatakan dirinya "sangat bangga" dapat terus menjadi bagian dari kisah sukses ini.

Klub "Los Blancos" juga baru-baru ini memperpanjang kontrak dengan sponsor utama Emirates hingga 2031 dan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Menurut as, pendapatan sponsor meningkat dari 70 hingga 80 juta menjadi 100 juta euro berkat kesepakatan baru ini. Emirates juga akan menjadi sponsor utama divisi bola basket klub asal Madrid tersebut di masa mendatang.