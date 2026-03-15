Diterjemahkan oleh
"100 persen!" - Wayne Rooney mendesak Man Utd untuk menunjuk Michael Carrick sebagai manajer tetap setelah Setan Merah melaju kencang menuju posisi empat besar
Tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan
Ketika Carrick menggantikan Amorim pada pertengahan Januari, United berada di peringkat keenam Liga Premier. Kemenangan atas Villa memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga Liga Premier, dengan selisih tiga poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan keunggulan enam poin atas Chelsea di peringkat keenam, yang kemungkinan besar merupakan posisi terakhir di luar zona Liga Champions.
Carrick juga memiliki rekor terbaik di antara semua manajer Liga Premier sejak mengambil alih tim. Selama dua masa jabatannya sebagai bos United, ia telah memenangkan sembilan pertandingan, imbang dua kali, dan hanya kalah sekali, sehingga persentase kemenangannya mencapai 75%. Sebaliknya, Amorim pergi dengan persentase 38% di semua kompetisi.
Rooney: Carrick 'harus' mendapatkan posisi itu secara permanen
Rooney mengatakan kepada BBC Radio Five Live: "Seratus persen dia harus [mendapatkan jabatan itu]. Saya sudah mengatakan ini. Saya tahu hal ini akan terjadi pada Michael Carrick. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya tahu karakternya, kepribadiannya. Tim ini membutuhkan sosok yang tenang, tetapi juga seseorang yang mengenal klub dan para pemain serta mampu memberikan kasih sayang, dan dia telah memberikan itu kepada mereka. Kita telah melihat para pemain bermain dengan kualitas yang lebih baik, lebih kompak sebagai tim, dan mereka terlihat seperti tim yang sangat kuat. Bagi saya, mengapa harus menggantinya? Dia memiliki persentase kemenangan terbaik di antara semua manajer Manchester United setelah sebanyak itu pertandingan. Bagi saya, dia harus mendapatkan posisi itu."
Para legenda Manchester United terpecah pendapat soal keputusan Carrick
Rooney dan Carrick bermain bersama untuk United antara tahun 2006 dan 2017, meraih lima gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions di antara sederet trofi lainnya. Mantan rekan setimnya, Roy Keane, menyatakan pada bulan Januari bahwa Carrick tidak seharusnya diberi jabatan tersebut meskipun ia memenangkan setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim, sementara Gary Neville juga telah menyatakan di berbagai kesempatan bahwa Setan Merah harus merekrut manajer kelas atas.
Owen Hargreaves, yang memenangkan Liga Champions 2008 bersama Rooney, juga mengatakan Carrick seharusnya diberi jabatan tersebut secara permanen. Dion Dublin, yang pernah bermain sebentar untuk United pada 1990-an, mengatakan bahwa United akan mengambil risiko jika menunjuk orang lain mengingat seberapa baik kinerja Carrick sejauh ini.
Dia mengatakan: "Apa gunanya pergi ke pasar dan mencoba mencari orang lain? Dia telah masuk dan memberikan dukungan kepada para pemain. Sifat tenang Michael Carrick sangat cocok untuk klub sepak bola ini."
"Kenapa kamu mau mengubahnya?"
Carrick menjadi favorit bandar taruhan untuk menjadi manajer United pada awal musim depan, disusul oleh bos Crystal Palace Oliver Glasner, yang kontraknya akan habis pada Juni, serta pelatih Bournemouth Andoni Iraola. Thomas Tuchel tersingkir dari persaingan setelah memperpanjang kontraknya bersama Inggris.
Meskipun Carrick hanya memiliki satu pengalaman sebagai pelatih tim utama sebelum menggantikan Amorim - masa jabatan yang campur aduk di Middlesbrough yang membuatnya dipecat setelah musim keempat tanpa promosi - Rooney yakin dia telah menunjukkan bahwa dia mampu menangani manajemen di level tertinggi. Dia menambahkan: "Klub ini membutuhkan sedikit pembenahan untuk kembali ke puncak dan meraih trofi-trofi besar. Michael sudah lama berada di klub ini, dan dia tahu apa yang dibutuhkan. Dia adalah manajer yang baik, dan dia membuktikannya.
"Dia menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam melatih di level ini. Para pemain meresponsnya, para penggemar meresponsnya. Mengapa harus menggantinya? Mengapa harus mencari seseorang yang berisiko seperti Roberto de Zerbi? Bagi saya, dia harus mendapatkannya."
