"100 persen!" - Wayne Rooney mendesak Man Utd untuk menunjuk Michael Carrick sebagai manajer tetap setelah Setan Merah melaju kencang menuju posisi empat besar

Rooney dan Carrick bermain bersama untuk United antara tahun 2006 dan 2017, meraih lima gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions di antara sederet trofi lainnya. Mantan rekan setimnya, Roy Keane, menyatakan pada bulan Januari bahwa Carrick tidak seharusnya diberi jabatan tersebut meskipun ia memenangkan setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim, sementara Gary Neville juga telah menyatakan di berbagai kesempatan bahwa Setan Merah harus merekrut manajer kelas atas.

Owen Hargreaves, yang memenangkan Liga Champions 2008 bersama Rooney, juga mengatakan Carrick seharusnya diberi jabatan tersebut secara permanen. Dion Dublin, yang pernah bermain sebentar untuk United pada 1990-an, mengatakan bahwa United akan mengambil risiko jika menunjuk orang lain mengingat seberapa baik kinerja Carrick sejauh ini.

Dia mengatakan: "Apa gunanya pergi ke pasar dan mencoba mencari orang lain? Dia telah masuk dan memberikan dukungan kepada para pemain. Sifat tenang Michael Carrick sangat cocok untuk klub sepak bola ini."