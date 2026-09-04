Arsenal membuat banyak pihak di Premier League terkejut pada bursa transfer musim panas dengan mengizinkan Leandro Trossard, Gabriel Jesus, dan Gabriel Martinelli meninggalkan klub. Trossard pindah ke Besiktas dengan nilai £17,1 juta, Jesus bergabung dengan Barcelona seharga £8,5 juta, dan Martinelli menuntaskan kepindahan besar senilai £60 juta ke Al-Hilal. Meski melepas dua winger kiri alami dan seorang penyerang tengah, satu-satunya tambahan langsung di lini serang Arsenal adalah Christos Tzolis, yang datang dari Club Brugge dalam kesepakatan senilai £34 juta. Perombakan pada musim panas ini membuat Arteta mengandalkan Tzolis dan Eberechi Eze untuk memberi lebar permainan di sisi kiri, sementara Kai Havertz, Viktor Gyokeres, dan Mikel Merino menjadi opsi utamanya di area tengah.

Menanggapi pertanyaan tentang apakah ia menyesali tipisnya skuad yang dimilikinya, Arteta bersikap tegas. "Tidak. Penjualan pemain juga bisa datang dari berbagai aspek. Itu tidak selalu sama. Itu bagian dari tanggung jawab yang kami miliki di klub sepakbola ini. Saya mengerti sudut pandang itu, tetapi kami harus memahami jumlah menit bermain para pemain tersebut dan mereka yang cedera, terutama dalam enam bulan pertama. Lalu data menunjukkan sesuatu yang benar-benar berbeda, tetapi memang begitulah adanya. Inilah yang kami miliki dan kami juga sudah punya beberapa pemain yang sangat bagus."