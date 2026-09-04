AFP
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'100 persen terpenuhi' - Mikel Arteta menegaskan Arsenal 'ambisius' di bursa transfer meski hanya menggantikan trio penyerang yang pergi dengan Christos Tzolis
Arteta membela perombakan di lini serang
Arsenal membuat banyak pihak di Premier League terkejut pada bursa transfer musim panas dengan mengizinkan Leandro Trossard, Gabriel Jesus, dan Gabriel Martinelli meninggalkan klub. Trossard pindah ke Besiktas dengan nilai £17,1 juta, Jesus bergabung dengan Barcelona seharga £8,5 juta, dan Martinelli menuntaskan kepindahan besar senilai £60 juta ke Al-Hilal. Meski melepas dua winger kiri alami dan seorang penyerang tengah, satu-satunya tambahan langsung di lini serang Arsenal adalah Christos Tzolis, yang datang dari Club Brugge dalam kesepakatan senilai £34 juta. Perombakan pada musim panas ini membuat Arteta mengandalkan Tzolis dan Eberechi Eze untuk memberi lebar permainan di sisi kiri, sementara Kai Havertz, Viktor Gyokeres, dan Mikel Merino menjadi opsi utamanya di area tengah.
Menanggapi pertanyaan tentang apakah ia menyesali tipisnya skuad yang dimilikinya, Arteta bersikap tegas. "Tidak. Penjualan pemain juga bisa datang dari berbagai aspek. Itu tidak selalu sama. Itu bagian dari tanggung jawab yang kami miliki di klub sepakbola ini. Saya mengerti sudut pandang itu, tetapi kami harus memahami jumlah menit bermain para pemain tersebut dan mereka yang cedera, terutama dalam enam bulan pertama. Lalu data menunjukkan sesuatu yang benar-benar berbeda, tetapi memang begitulah adanya. Inilah yang kami miliki dan kami juga sudah punya beberapa pemain yang sangat bagus."
- Getty Images Sport
Perpisahan pahit manis untuk Martinelli
Kepergian Martinelli terasa sangat mengharukan bagi para pendukung setia Emirates, mengingat masa baktinya selama tujuh tahun di London Utara. Arteta menyoroti bahwa keputusan untuk menjualnya sebagian didasarkan pada riwayat ketersediaan pemain, dengan mencatat bahwa Gabriel Jesus baru kembali pada Desember setelah absen 11 bulan akibat cedera ACL. Sementara Trossard dan Martinelli memiliki catatan kebugaran yang lebih baik, keduanya sama-sama melewatkan dua pertandingan liga karena cedera pada paruh pertama musim lalu. Trossard mencatatkan 1.049 menit bermain di liga pada periode tersebut, dibandingkan dengan 535 menit milik Martinelli, dengan kesempatan tampil yang terputus-putus itu pada akhirnya memengaruhi keputusan klub untuk menyegarkan lini depan.
"Dengan Gabi, saya punya rasa terima kasih. Merupakan sebuah kesenangan bisa bekerja dengannya dan menjadi bagian dari perjalanannya," kata Arteta. "Gabi yang saya temui dan sosok yang baru saja pergi mengalami transformasi besar, baik secara pribadi maupun profesional. Dampak yang ia berikan untuk klub, ambisinya, cintanya pada permainan ini, dan caranya membantu kami berkembang serta mencapai tujuan kami, dia adalah pemain yang sangat penting. Kisah ini berakhir, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya dalam kisah yang berbeda."
Memenuhi kriteria ambisius
Sejumlah bagian dari pendukung Arsenal telah menyuarakan frustrasi, mengingat janji Arteta setelah final Liga Champions bahwa klub akan "sangat ambisius, cepat, dan cerdas" di bursa transfer. Ketika ditanya apakah klub benar-benar memenuhi janji-janji spesifik tersebut mengingat minimnya pemain baru yang datang pada fase akhir, Arteta tetap teguh pada keyakinannya bahwa dewan klub mendukung visinya.
Saat ditanya apakah semua kriteria itu "terpenuhi", ia berkata: "100 persen terpenuhi. Hasil akhirnya bisa berbeda dari yang Anda harapkan, tetapi niatnya jelas ada, dan itu yang paling saya hargai."
- Getty Images Sport
Kabar terbaru cedera jelang duel melawan Chelsea
Menjelang derby London, Arteta memberikan kabar terbaru tentang beberapa pemain kunci. Bruno Guimaraes masih diragukan setelah absen dari sesi latihan, meski prospeknya tetap cukup optimistis. Arteta mengatakan: 'Dia mengalami benturan saat melawan Villa dan sudah diperiksa. Dia kemungkinan akan baik-baik saja untuk latihan besok.'
'Menarik Mosquera keluar saat melawan Aston Villa lebih karena tindakan pencegahan daripada hal lain. Kami harus melihat bagaimana kondisinya dalam sesi besok. Jurrien berada dalam kondisi yang sangat baik. Dia sudah berada di lapangan selama beberapa pekan dan berlatih bersama kami, jadi kondisinya bagus. Kami akan memutuskan besok setelah latihan apakah dia tersedia,' tambah Arteta.
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