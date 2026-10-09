Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'100 persen!' - Bos Arsenal Mikel Arteta menegaskan Premier League tetap menjadi yang terbaik di dunia meski Manchester City melanggar aturan finansial
Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial
Manchester City saat ini menghadapi sanksi berat setelah Komisi Independen menyatakan klub itu bersalah melanggar 114 regulasi keuangan. Dakwaan tersebut terkait periode sembilan tahun antara 2009 dan 2018.
Manchester City sedang aktif mengajukan banding atas putusan yang memberatkan tersebut. Jika banding mereka gagal, mereka bisa dijatuhi denda besar atau bahkan menghadapi pengusiran total dari Premier League.
Di tengah dampak dari kasus itu, manajer Arsenal Arteta diminta membagikan pandangannya mengenai situasi tersebut. Pria Spanyol itu sebelumnya bekerja di Stadion Etihad, memenangi dua gelar liga sebagai asisten di bawah mantan pelatih Pep Guardiola.
- Getty Images Sport
Arteta menghindari kebisingan yang terus berlanjut
Arteta menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun pada awal pekan ini, yang membuatnya menjadi manajer dengan masa kerja paling lama di kasta tertinggi setelah kepergian Guardiola baru-baru ini. Saat didesak soal apakah reputasi liga sudah tercoreng oleh putusan bersalah tersebut, bos Arsenal itu memilih menghindari drama.
"Ada proses yang sekali lagi belum selesai, masih berlangsung dan saya rasa kita bisa memiliki pandangan yang jauh lebih jelas setelah itu diselesaikan," jelas Arteta, seperti dikutip oleh ESPN. "Sampai saat ini saya belum siap memberikan komentar apa pun."
Saat ditanya apakah kesuksesan sebelumnya di City ternodai, ia menambahkan: "Saya memahami dari mana pertanyaan itu datang. Ada banyak kegaduhan di sekitarnya, ini adalah proses yang masih berlangsung dan belum selesai, dan saya rasa kita perlu menghormatinya."
Liga terbaik di dunia
Terlepas dari kontroversi besar yang menyelimuti mantan klubnya, Arteta sangat yakin status Premier League tidak tersentuh. Ia menjawab dengan tegas ketika ditanya apakah kasta tertinggi sepakbola Inggris itu masih menjadi liga terbaik di dunia.
"100 persen," tegas Arteta. "Menurut saya, ini adalah liga terbaik di dunia, ya, karena banyak alasan dan juga karena saya sudah berada di sini selama lebih dari 20 tahun dan ini akan terus menjadi liga terbaik di dunia."
- Getty
Fokus pada upaya mempertahankan gelar
Setelah akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun Arsenal untuk meraih gelar liga pada Mei, Arteta tetap fokus sepenuhnya pada urusan di atas lapangan. Sementara proses hukum yang melibatkan City terus bergulir, skuadnya bertekad mempertahankan dominasi mereka di kompetisi domestik.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami