Manchester City saat ini menghadapi sanksi berat setelah Komisi Independen menyatakan klub itu bersalah melanggar 114 regulasi keuangan. Dakwaan tersebut terkait periode sembilan tahun antara 2009 dan 2018.

Manchester City sedang aktif mengajukan banding atas putusan yang memberatkan tersebut. Jika banding mereka gagal, mereka bisa dijatuhi denda besar atau bahkan menghadapi pengusiran total dari Premier League.

Di tengah dampak dari kasus itu, manajer Arsenal Arteta diminta membagikan pandangannya mengenai situasi tersebut. Pria Spanyol itu sebelumnya bekerja di Stadion Etihad, memenangi dua gelar liga sebagai asisten di bawah mantan pelatih Pep Guardiola.