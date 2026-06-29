100 juta... Al-Khalifi turun tangan langsung untuk menggagalkan kesepakatan besar Liverpool

Negosiasi awal antara Paris Saint-Germain dan Leipzig mengenai Diomande telah berhasil, menurut sumber-sumber terpercaya yang mengonfirmasi hal tersebut kepada jaringan "ESPN".

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan lisan mengenai transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 100 juta euro (114 juta dolar AS), ditambah beberapa bonus tambahan, dan kesepakatan tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam beberapa jam ke depan, mengingat pembicaraan antara ketua kedua klub, Nasser Al-Khelaifi dan Oliver Mintzlaff, telah berlangsung intensif selama dua hari terakhir.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” menjadi yang pertama mengungkap bahwa pemain tersebut akan segera pindah ke ibu kota Prancis, dengan menyebutkan bahwa Diomande telah menyetujui kontrak berdurasi lima tahun dengan klub Paris tersebut, serta telah berdiskusi dengan pelatih Luis Enrique dan direktur olahraga Luis Campos mengenai rencana masa depan klub.

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