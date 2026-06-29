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100 juta... Al-Khalifi turun tangan langsung untuk menggagalkan kesepakatan besar Liverpool

Transfers
Ivory Coast vs Norway
Ivory Coast
Norway
World Cup
Y. Diomande
Paris Saint-Germain
Liverpool
RB Leipzig
Côte d’Ivoire
Norwegia
AS
Prancis
Inggris
Jerman

Kesepakatan akan segera tercapai

Paris Saint-Germain hampir menyelesaikan kesepakatan besar, karena klub tersebut terus melakukan negosiasi di tingkat tertinggi untuk mendatangkan salah satu bintang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pemain yang dimaksud adalah bintang asal Pantai Gading, Yan Diomandi, yang menjadi incaran banyak klub besar Eropa, terutama Paris Saint-Germain dan Liverpool. Berbagai laporan dari Inggris menegaskan bahwa ia sangat diinginkan di Anfield untuk menggantikan kepergian legenda hidup The Reds, Mohamed Salah.

  • Al-Khalifi turun tangan... Negosiasi berhasil

    Negosiasi awal antara Paris Saint-Germain dan Leipzig mengenai Diomande telah berhasil, menurut sumber-sumber terpercaya yang mengonfirmasi hal tersebut kepada jaringan "ESPN".

    Sumber tersebut mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan lisan mengenai transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 100 juta euro (114 juta dolar AS), ditambah beberapa bonus tambahan, dan kesepakatan tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam beberapa jam ke depan, mengingat pembicaraan antara ketua kedua klub, Nasser Al-Khelaifi dan Oliver Mintzlaff, telah berlangsung intensif selama dua hari terakhir.

    Surat kabar Prancis “L’Équipe” menjadi yang pertama mengungkap bahwa pemain tersebut akan segera pindah ke ibu kota Prancis, dengan menyebutkan bahwa Diomande telah menyetujui kontrak berdurasi lima tahun dengan klub Paris tersebut, serta telah berdiskusi dengan pelatih Luis Enrique dan direktur olahraga Luis Campos mengenai rencana masa depan klub.

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  • Bakat yang menjanjikan... Keputusan sang pemainlah yang menentukan segalanya

    Diomandi, yang bergabung dengan Leipzig musim panas lalu dari Leganés dengan nilai transfer 20 juta euro, dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Afrika. Ia menampilkan performa yang mengesankan bersama tim nasional Pantai Gading di Piala Dunia 2026, yang mendorong Paris Saint-Germain untuk segera menyelesaikan kesepakatan tersebut.

    Meskipun Liverpool dan Real Madrid juga tertarik pada pemain ini, Paris Saint-Germain dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya, terutama karena ia sejak awal lebih memilih pindah ke klub asal Paris tersebut, dan telah menyampaikan keinginannya untuk hengkang pada musim panas ini kepada manajemen Leipzig.

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