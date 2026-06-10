1. FC Köln masih kebingungan: Dua alasan krusial di balik mundurnya Said El Mala dari transfer termahal?

Selain adanya keterkaitan antara Malek El Mala dan gagalnya transfer rekor ke Brentford, tawaran yang lebih menguntungkan mungkin juga menjadi alasan keluarga tersebut berubah pikiran. Namun demikian: "Pihak FC belum mengetahui apa pun," tulis surat kabar tersebut.

Meskipun telah tercapai kesepakatan antara pihak Köln dan klub Liga Premier tersebut, sang ibu, yang juga bertindak sebagai negosiator, membatalkan transfer putranya ke Brentford pada Kamis lalu. Pindah ke The Bees bukanlah "langkah yang tepat", demikian yang dilaporkan keluarga tersebut kepada The Bees. Menurut Express, setelah kesepakatan itu batal, pimpinan FC pun merasa "kebingungan".

Sejak itu, situasi menjadi lebih tenang terkait rencana masa depan pemain berusia 19 tahun tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh kicker, klub Bundesliga tersebut masih bersedia bernegosiasi jika ada tawaran menggiurkan untuk pemain berbakat tersebut. Namun, kini ada kemungkinan ia tetap bertahan.

Menurut laporan tersebut, Effzeh kini kembali mempertimbangkan skenario yang sebelumnya tidak terlalu diharapkan ini dengan serius. Sport1 juga baru-baru ini berspekulasi tentang kemungkinan El Mala kembali ke klub lamanya. Pasalnya, tawaran baru yang sesuai dengan ekspektasi harga Geißböcke dan ambisi olahraga sang pemain saat ini belum terlihat. Terakhir, Express melaporkan bahwa kemungkinan pindah ke Dortmund bisa menjadi topik pembicaraan lagi.

El Mala sendiri saat ini sedang berlibur, setelah ia tidak dipanggil kembali untuk Piala Dunia oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, bahkan setelah cedera yang dialami Lennart Karl. Assan Ouedraogo menggantikan El Mala dan berangkat ke AS pada awal pekan ini.