Seperti dilaporkan oleh Express, transfer senilai 50 juta euro yang melibatkan bintang muda berusia 19 tahun itu kemungkinan batal karena saudaranya, Malek, tidak mendapatkan izin tinggal untuk pindah ke The Bees dalam waktu dekat.
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1. FC Köln masih kebingungan: Dua alasan krusial di balik mundurnya Said El Mala dari transfer termahal?
Saudara-saudara El Mala selalu pindah klub bersama-sama di masa lalu. Pertama pada 2023 dari TSV Meerbusch ke Viktoria Köln, lalu pada 2024 dari Viktoria ke Effzeh, kembali ke Viktoria dengan status pinjaman, dan kembali lagi ke klub Bundesliga tersebut.
Sementara Said kemudian tampil gemilang bersama tim utama Köln pada musim lalu dan berperan penting dalam mempertahankan status Effzeh di liga dengan mencetak 13 gol dan lima assist dalam 34 pertandingan, Malek hanya bermain untuk tim U23 di Regionalliga West. Namun, setelah mencetak lima gol dalam sebelas pertandingan liga, ia mengalami robekan otot dan baru kembali berbulan-bulan kemudian, menjelang akhir musim.
Fakta bahwa kedua bersaudara ini sebenarnya merencanakan karier mereka bersama-sama telah menjadi bumerang bagi BVB. Pada 2024, Said menolak tawaran dari Borussia Dortmund karena klub asal Westfalen itu tidak bersedia merekrut saudaranya, Malek, secara bersamaan. "Dengan begitu, bagi saya itu sudah tidak mungkin lagi," katanya dalam wawancara ganda dengan 11Freunde. Bagi Said, sudah pasti bahwa kakaknya yang dua tahun lebih tua juga ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar di sepak bola profesional: "Saya seratus persen yakin bahwa Malek akan menempuh jalan yang sama."
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Apakah Said El Mala sudah menerima tawaran yang lebih baik? "1. FC Köln tidak mengetahui hal itu"
Selain adanya keterkaitan antara Malek El Mala dan gagalnya transfer rekor ke Brentford, tawaran yang lebih menguntungkan mungkin juga menjadi alasan keluarga tersebut berubah pikiran. Namun demikian: "Pihak FC belum mengetahui apa pun," tulis surat kabar tersebut.
Meskipun telah tercapai kesepakatan antara pihak Köln dan klub Liga Premier tersebut, sang ibu, yang juga bertindak sebagai negosiator, membatalkan transfer putranya ke Brentford pada Kamis lalu. Pindah ke The Bees bukanlah "langkah yang tepat", demikian yang dilaporkan keluarga tersebut kepada The Bees. Menurut Express, setelah kesepakatan itu batal, pimpinan FC pun merasa "kebingungan".
Sejak itu, situasi menjadi lebih tenang terkait rencana masa depan pemain berusia 19 tahun tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh kicker, klub Bundesliga tersebut masih bersedia bernegosiasi jika ada tawaran menggiurkan untuk pemain berbakat tersebut. Namun, kini ada kemungkinan ia tetap bertahan.
Menurut laporan tersebut, Effzeh kini kembali mempertimbangkan skenario yang sebelumnya tidak terlalu diharapkan ini dengan serius. Sport1 juga baru-baru ini berspekulasi tentang kemungkinan El Mala kembali ke klub lamanya. Pasalnya, tawaran baru yang sesuai dengan ekspektasi harga Geißböcke dan ambisi olahraga sang pemain saat ini belum terlihat. Terakhir, Express melaporkan bahwa kemungkinan pindah ke Dortmund bisa menjadi topik pembicaraan lagi.
El Mala sendiri saat ini sedang berlibur, setelah ia tidak dipanggil kembali untuk Piala Dunia oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, bahkan setelah cedera yang dialami Lennart Karl. Assan Ouedraogo menggantikan El Mala dan berangkat ke AS pada awal pekan ini.