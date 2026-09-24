Pelatih kepala Wales Craig Bellamy melontarkan pujian tinggi kepada kapten Portugal Cristiano Ronaldo menjelang laga pembuka UEFA Nations League pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Manajer berusia 48 tahun itu memuji umur panjang karier sang penyerang, sambil mengakui kekaguman total terhadap ambisi Ronaldo yang pernah diungkapkan untuk mencetak 1.000 gol dalam karier seniornya.

Bellamy mengakui penyerang berusia 41 tahun itu sebagai legenda sepanjang masa yang warisannya akan bertahan selama berabad-abad.

Namun, manajer asal Wales itu dengan nada ringan meminta Ronaldo menunda perburuan golnya sampai setelah pertandingan internasional mereka.