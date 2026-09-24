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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

1.000 yang gila! Rival lama Bellamy terkagum-kagum dengan target gol Ronaldo, tetapi menuntut ia mandul di Lisbon

Portugal vs Wales
C. Ronaldo
C. Bellamy
Wales
Portugal
UEFA Nations League A

Pelatih Wales Craig Bellamy mengungkapkan kekaguman totalnya kepada mantan lawannya di Premier League, Cristiano Ronaldo, saat timnya bersiap menghadapi Portugal di Estadio Jose Alvalade. Pelatih kepala Wales itu mendukung penyerang berusia 41 tahun tersebut untuk mencapai 1.000 gol dalam kariernya, asalkan ia tetap diam di Lisbon.

  • Bellamy puji perburuan luar biasa Ronaldo menuju 1.000 gol

    Pelatih kepala Wales Craig Bellamy melontarkan pujian tinggi kepada kapten Portugal Cristiano Ronaldo menjelang laga pembuka UEFA Nations League pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Manajer berusia 48 tahun itu memuji umur panjang karier sang penyerang, sambil mengakui kekaguman total terhadap ambisi Ronaldo yang pernah diungkapkan untuk mencetak 1.000 gol dalam karier seniornya.

    Bellamy mengakui penyerang berusia 41 tahun itu sebagai legenda sepanjang masa yang warisannya akan bertahan selama berabad-abad.

    Namun, manajer asal Wales itu dengan nada ringan meminta Ronaldo menunda perburuan golnya sampai setelah pertandingan internasional mereka.

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    Mantan rival bentrok di Lisbon setelah sejarah Premier League tercipta

    Dalam kariernya sebagai pemain, Bellamy menghadapi Ronaldo lima kali di Premier League saat membela Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers, dan West Ham United. Pertemuan mereka yang paling menonjol terjadi pada musim 2008–09, ketika Ronaldo mencetak dua gol di Old Trafford untuk memastikan kemenangan 2-0 bagi Manchester United atas West Ham asuhan Bellamy.

    Setelah juga terlibat dalam duel sengit Derby Barat Laut selama membela Anfield, Bellamy memahami tantangan bertahan yang unik yang dihadirkan Ronaldo.

    "Kita sedang berbicara tentang seribu gol. Serius? Siapa yang bisa mencetak seribu gol?" kata Bellamy. "Itu sungguh gila, dan saya berharap dia mencapainya, tetapi saya berharap besok dia tidak mendapatkan apa pun. Itu dimulai setelah melawan kami."

  • Pelatih asal Wales dukung Jorge Jesus sebagai sosok yang tepat untuk Portugal

    Menanggapi pergantian pelatih Portugal, Bellamy memuji pelatih kepala yang baru ditunjuk, Jorge Jesus, sebagai ahli taktik luar biasa yang mampu mengoptimalkan potensi skuad kelas dunia itu. Ia menilai Jesus memberikan disiplin struktural yang tepat yang dibutuhkan skuad bertalenta Portugal.

    Meski memperkirakan pertandingan berintensitas tinggi dengan tempo cepat, Bellamy berharap Portugal menjalani periode adaptasi kecil dalam laga Kamis nanti.

    "Saya pikir itu pilihan yang tepat untuk Portugal. Saya pikir itu cocok," jelas Bellamy. "Apa yang bisa ia tawarkan adalah tepat seperti yang dibutuhkan tim Portugal ini dan mungkin juga yang diinginkan para pemain."

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    Wales yang dilanda cedera membidik iming-iming lolos ke Euro di Lisbon

    Wales melanjutkan kampanye kedua mereka di Liga A dengan daftar cedera parah yang mencakup figur-figur kunci Harry Wilson, Karl Darlow, dan Joe Rodon. Kapten Ben Davies menyoroti laga ini sebagai ujian besar melawan salah satu tim terbaik Eropa, yang menandai pertemuan resmi pertama antara kedua negara sejak semifinal Euro 2016 di Lyon.

    Bellamy tetap bertekad mengamankan hasil positif untuk meningkatkan unggulan Wales pada kualifikasi Euro mendatang.

    Skuad Wales menargetkan untuk mengontrol tempo pertandingan dan menampilkan performa bertahan yang tangguh.

UEFA Nations League A
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