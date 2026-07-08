Zlatko Dalic Meraih Kesuksesan Setelah Sembilan Tahun Absen sebagai Pelatih Tim Nasional Kroasia

Zlatko Dalic mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Kroasia. Hal ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Kroasia melalui saluran resmi. Ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir.

Hal ini menandai berakhirnya sebuah era yang berlangsung hampir sembilan tahun. Dalic mulai menjabat sebagai pelatih kepala pada Oktober 2017, dan kurang dari setahun kemudian membawa timnas Kroasia meraih prestasi terbaiknya hingga saat ini.

Pada Piala Dunia 2018, Kroasia antara lain mengalahkan Argentina (0-3) di babak penyisihan grup, lalu di babak gugur juga mengalahkan Denmark, Rusia, dan Inggris. Dengan demikian, mereka memastikan tempat di final.

Final tersebut berakhir dengan kekalahan dari Prancis: 4-2. Namun, Kroasia tetap berhasil finis di posisi kedua pada Piala Dunia tersebut.

Di tahun-tahun berikutnya, Kroasia tetap tampil gemilang di bawah asuhan Dalic. Pada Piala Dunia 2022, Kroasia finis di posisi ketiga setelah memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Maroko. Dan pada 2023, Kroasia kalah dari Spanyol di final Nations League.

Di Kejuaraan Eropa 2024, Kroasia berada di grup yang sulit, yang antara lain berisi Spanyol dan Italia. Mereka finis di posisi ketiga dan karenanya tidak lolos ke babak gugur. Di Piala Dunia saat ini, Kroasia tersingkir di babak 16 besar oleh Portugal dengan skor 2-1.

Ternyata, itu menjadi pertandingan internasional terakhir dari 111 laga yang dipimpin Dalic sebagai pelatih kepala Kroasia. Slaven Bilic (57) disebut-sebut sebagai penggantinya.