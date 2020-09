Selepas Pertandingan, Zlatan Ibrahimovic Hadiahi Anak Striker Shamrock Rovers Jersey AC Milan Miliknya

Kekalahan dari mungkin bukan malam yang bagus bagi penyerang Shamrock Rovers Aaron Greene, tetapi momen ini akan selalu diingat oleh sang buah hatinya.

Putra dari Greene menonton sang ayah menghadapi salah satu klub terbesar di Italia dan Eropa. Meski sang ayah tak mampu mencetak gol, tetapi dia mendapatkan kenang-kenangan dari salah satu legenda sepakbola.

Selepas pertandingan, Zlatan Ibrahimovic menghadiahi Greene seragam miliknya dan striker Shamrock itu pun menghampiri anaknya untuk memberi jersey mantan bomber Milan, PSG dan itu padanya.

Rupanya, sebelum pertandingan, Greene telah meminta kepada Zlatan ketika peluit panjang nanti untuk memberinya seragam miliknya, yang akan dihadiahkan untuk jagoannya.

Aaron Greene’s son saw his Dad play against #ACMilan tonight and while he didn't score, @Ibra_official gave him a gift he will remember. 👏❤️️🖤 📸 @Inphosports pic.twitter.com/TfLXSCHjlN

So yesterday Shamrock Rovers player Aaron Green asked Zlatan for his shirt to give to his son who is a huge Zlatan fan.



[P.S:- Nabbed it from facebook] pic.twitter.com/l4UBcMMRSH