Zlatan Ibrahimovic sangat yakin: “Negara itu akan mendominasi final Piala Dunia!”

Zlatan Ibrahimovic tidak mengharapkan final Piala Dunia yang sangat seru, demikian ia sampaikan kepada FOX Sports. Mantan pesepakbola top yang kini berprofesi sebagai analis itu meyakini bahwa Spanyol akan mendominasi pertandingan melawan Argentina.

Ibrahimovic terutama mendasarkan pendapatnya pada pertandingan Spanyol sebelumnya melawan Prancis, namun ia menilai tim asuhan Luis de la Fuente telah tampil mengesankan sepanjang turnamen ini. Sebaliknya, Argentina telah beberapa kali mengalami kesulitan yang cukup besar.

“Spanyol berhasil mengendalikan Prancis dengan sangat baik,” kata Ibrahimovic. “Oleh karena itu, saya yakin mereka juga bisa mengendalikan Argentina.”

“Mereka akan memainkan sepak bola penguasaan bola. Argentina bukanlah tim yang mengandalkan serangan balik. Saya rasa Spanyol akan tetap berpegang pada rencana permainan mereka dan mendominasi pertandingan,” tutup Ibrahimovic, yang mendapat dukungan dari Michael Owen dan John Terry.

“Argentina menempuh perjalanan yang cukup beruntung menuju semifinal,” kata Owen. “Mereka kesulitan melawan Cape Verde, mereka kesulitan melawan Mesir, dan mereka mencetak gol di menit terakhir melawan Inggris. Menurut saya, mereka tidak bermain secara mengesankan.”

“Sebaliknya, Spanyol memang mengesankan,” lanjut Owen. “Pertandingan melawan Prancis itu benar-benar berkelas; itu adalah penampilan luar biasa melawan lawan yang hebat. Menurut saya, Spanyol jauh lebih baik daripada Argentina dan saya memperkirakan mereka akan memenangkan Piala Dunia, dan memang pantas.”

“Mereka sangat kompak, mereka benar-benar memiliki ketekunan,” kata Terry dengan nada positif tentang tim Argentina. “Tapi saya tetap berpikir bahwa Spanyol akan menang tipis.”