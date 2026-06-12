Zlatan Ibrahimovic dan Thierry Henry benar-benar tercengang mendengar ucapan rekan mereka di siaran langsung TV: 'Apakah dia benar-benar mengatakan itu?'

Alexi Lalas membuat rekan-rekannya di Fox Sports terkejut. Mantan pemain timnas Amerika Serikat itu pada Jumat lalu membahas pertandingan pembuka Amerika Serikat bersama dua legenda sepak bola, Zlatan Ibrahimovic dan Thierry Henry, namun penggunaan kata "wanker" membuat rekan-rekannya tercengang.

Selama analisis menjelang pertandingan AS melawan Paraguay, presenter Rebecca Lowe mencoba mempromosikan sebuah program televisi dari komedian James Corden. "Bisakah kita bicara sebentar tentang James Corden?"

Baru-baru ini, dalam programnya After Hours, Corden mengenakan seragam lengkap tim nasional AS. "Apa sih sebutannya?" sela Corden. "Full kit wanker, kan?"

'Full kit wanker' adalah istilah yang kurang sopan untuk orang dewasa yang, di luar lapangan sepak bola, mengenakan seragam sepak bola secara lengkap.

Henry tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan ekspresi wajahnya juga tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. "Apakah dia benar-benar mengatakan itu?", tanya Henry yang terkejut, merujuk pada kata 'wanker', yang secara bebas diterjemahkan sebagai 'pencabut'.

Henry telah bekerja sebagai analis selama bertahun-tahun, terutama di Inggris. Di sana, penggunaan kata-kata kasar di televisi sangat dilarang, sehingga penggunaan kata oleh Lalas terasa mengejutkan.

"Kita beruntung sekarang berada di TV Amerika!" kata pembawa acara Lowe. "Karena 'kata W' sama sekali tidak boleh digunakan di TV Inggris."

Zlatan juga terkejut dengan penggunaan kata-kata Lalas. Pemain Swedia yang biasanya pandai bicara itu hanya bisa mengucapkan 'wow' dua kali setelah komentar rekan Amerika-nya itu.