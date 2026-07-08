Ahmed Sayed Zizo, pemain tim nasional Mesir, mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang diraih "Al-Fara'una" di Piala Dunia 2026, sambil berharap hal itu menjadi titik awal bagi prestasi-prestasi selanjutnya.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Sekitar 24 jam setelah pertandingan berakhir, Zizo menulis pesan melalui akun pribadinya di Instagram, di mana ia mengatakan: “Apa yang terjadi bukan sekadar prestasi sepak bola, melainkan momen yang akan terukir selamanya dalam sejarah Mesir.”

Ia menambahkan: “Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami raih, dan lebih bangga lagi karena saya menjadi bagian dari perjalanan yang menghadirkan senyuman di wajah jutaan orang Mesir. Tidak ada perasaan yang sebanding dengan melihat seluruh rakyat bahagia, menegakkan kepala, dan merasa bangga dengan negaranya.”

Ia melanjutkan: “Sudah sejak lama, impian kami adalah agar Mesir menorehkan sejarah baru di Piala Dunia, dan hari ini impian itu menjadi kenyataan. Prestasi ini bukan milik satu generasi atau sekelompok pemain saja, melainkan prestasi atas nama setiap warga Mesir yang percaya, bersabar, dan terus memberikan dukungan hingga detik terakhir.”

Ia melanjutkan: “Kegembiraan Mesir hari ini dirasakan oleh seluruh dunia; tidak ada kejuaraan atau gelar yang sebanding dengan momen ketika Anda melihat bendera negara Anda berkibar, dan namanya disebutkan dengan penuh kebanggaan dan penghormatan di antara tim-tim nasional terbesar di dunia.”

Dia menyimpulkan: “Segala puji bagi Allah selamanya, dan saya memohon kepada Allah agar ini hanyalah permulaan, dan agar bendera Mesir tetap berkibar di tempat tertinggi. Hidup Mesir!”