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Diterjemahkan oleh

Zizo dan Ben Jeddia memimpin susunan pemain Al Ahly untuk menghadapi Barcelona, Emam Ashour absen

Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Spanyol
Mesir

Raksasa Mesir dalam ujian terberat jelang musim baru

El Hussein Ammouta, pelatih Al Ahly Mesir, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Rabu, di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam ajang persahabatan Piala Joan Gamper.

Pelatih asal Maroko itu menurunkan pemain anyar Soufiane Bendjedid sebagai penyerang murni dalam susunan pemainnya untuk laga hari ini, sementara rekan senegaranya Achraf Bencharki dan Taher Mohamed Taher bermain di kedua sisi.

Ahmed Sayed "Zizo" memimpin lini tengah bersama Ahmed Nabil "Koka" dan Marwan Attia, sementara Emam Ashour absen, sosok yang masa depannya bersama tim masih diliputi tanda tanya.

Laga melawan Barcelona dianggap sebagai ujian terberat bagi Al Ahly dalam pemusatan latihan mereka yang digelar di Spanyol, sebagai persiapan menyambut awal musim baru, yang melaluinya tim berjuluk Merah itu berupaya untuk kembali meraih gelar juara.

Al Ahly memulai musimnya di Liga Mesir dengan menghadapi El Sharqia Enppi pada hari Minggu mendatang.

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Berikut susunan lengkap pemain Al Ahly:

Penjaga gawang: Mostafa Shobier.

Lini belakang: Mohamed Hany, Hady Riad, Amr El Gazzar, Karim Fouad.

Lini tengah: Ahmed Sayed "Zizo", Marwan Attia, Ahmed Nabil "Koka".

Lini depan: Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki, Soufiane Bendjedid.

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