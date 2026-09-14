Setelah bertahun-tahun berkiprah di lapangan-lapangan Eropa serta menjalani pengalaman di Timur Tengah dan Afrika Utara, Hakim Ziyech memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam kariernya, namun kali ini melalui pintu Liga Brasil, dalam sebuah langkah yang memunculkan banyak pertanyaan seputar motivasi sesungguhnya dan masa depannya bersama timnas Maroko.

Beberapa hari setelah kedatangannya di Botafogo, pemain internasional Maroko itu melakukan wawancara dengan situs "Africa Foot", dan dalam wawancara tersebut ia berbicara secara terus terang tentang alasan-alasan yang mendorongnya menjalani pengalaman baru ini. Ia juga mengungkap detail kepergiannya dari Wydad Casablanca, seraya menegaskan bahwa uang bukanlah faktor penentu dalam keputusannya. Ia juga menyinggung ambisinya bersama klub barunya di Brasil, serta kebenaran mengenai kemungkinan kembalinya ke barisan timnas Maroko.

Ziyech, yang berusia 33 tahun, menegaskan bahwa kepindahannya ke Brasil datang demi mencari tantangan yang berbeda serta lingkungan yang membantunya memulihkan gairah yang hilang belakangan ini. Ia menekankan bahwa dirinya tidak menganggap langkah ini sebagai pemberhentian terakhir dalam kariernya, melainkan sebagai awal baru yang melaluinya ia berupaya memulihkan level terbaiknya.

Ziyech: Saya ingin memulihkan kesenangan bermain sepak bola

Hakim Ziyech menegaskan bahwa keputusannya untuk bergabung ke Liga Brasil tidak didorong oleh sisi finansial, meskipun ada tawaran-tawaran lain yang mungkin lebih menarik dari segi materi.

Pemain Maroko itu berkata: "Bagi saya, bergabung ke Liga Brasil bukan sekadar soal uang. Pada tahap karier saya ini, saya mencari tantangan baru, dan yang terpenting, sebuah tempat di mana saya bisa memulihkan kesenangan bermain sepak bola."

Ia menambahkan: "Sepak bola dimainkan di Brasil dengan cara yang berbeda. Di sini, para pendukung memiliki gairah luar biasa terhadap olahraga ini, dan atmosfer semacam ini sangat memikat saya."

Ziyech menjelaskan bahwa sisi finansial bukanlah faktor yang menentukan pilihannya, meski ia mengakui adanya opsi-opsi lain yang mungkin lebih baik dari segi ekonomi.

Ia melanjutkan: "Tentu saja, ada opsi-opsi lain, sebagian mungkin lebih menarik dari segi finansial, tetapi saya tidak ingin uang menjadi satu-satunya faktor yang menentukan langkah saya berikutnya. Saya ingin bermain sepak bola, menjalani pengalaman baru, dan menguji diri saya di liga yang kuat dan berbeda."

Pemain internasional Maroko itu menunjukkan bahwa pengalaman panjangnya di lapangan-lapangan Eropa, di samping pengalamannya di Timur Tengah dan Afrika Utara, membuatnya merasa bahwa waktunya telah tepat untuk menemukan pengalaman baru di Brasil.

Ia berkata: "Saya berusia 33 tahun dan memiliki pengalaman luas di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, sehingga saya merasa waktunya telah tiba untuk menemukan Brasil. Saya ingin mengenal negara ini, liganya, dan para suporternya, tetapi yang terpenting, saya ingin memberi kontribusi kepada klub Botafogo."

Pengalaman Wydad: Kepulangan bukan demi uang

Kepulangan Hakim Ziyech ke Maroko melalui pintu Wydad Casablanca sebelumnya telah menarik perhatian besar, terutama karena pemain itu memilih pulang ke tanah airnya setelah bertahun-tahun ia habiskan jauh darinya.

Namun Ziyech menekankan bahwa keputusannya untuk pulang ke Maroko tidak berkaitan dengan imbalan finansial, melainkan datang sebagai hasil dari motif-motif pribadi dan olahraga, yang terdepan di antaranya adalah keinginannya untuk dekat dengan keluarganya dan bermain di hadapan para suporter Maroko.

Ia berkata: "Keputusan saya untuk pulang ke Maroko dan bermain bersama Wydad adalah keputusan yang saya ambil dengan keyakinan penuh. Saya tidak pulang ke negara saya demi uang, tetapi saya ingin dekat dengan keluarga saya dan bermain di hadapan para suporter Maroko."

Namun pengalaman Ziyech bersama Wydad tidak berlanjut seperti yang ia harapkan, setelah muncul perselisihan seputar sejumlah detail terkait kondisi kerja dan beberapa masalah finansial.

Pemain itu menjelaskan: "Tetapi sepak bola bukan sekadar emosi. Setelah beberapa waktu, beberapa hal berubah di dalam klub, dan terjadi perselisihan di antara kami seputar beberapa detail, khususnya terkait kondisi kerja dan masalah finansial. Pada suatu titik, saya merasa segala sesuatu tidak berjalan seperti yang saya harapkan, sehingga kami mengambil keputusan bersama untuk berpisah."

Meskipun pergi dari Wydad, Ziyech berupaya menegaskan bahwa keputusannya bukanlah ungkapan penolakannya terhadap gagasan bermain di Maroko, seraya menekankan bahwa pengalamannya bersama klub Casablanca itu penting baginya.

Ia berkata: "Saya tidak meninggalkan Maroko karena saya tidak ingin bermain di sana. Justru sebaliknya, pengalaman itu berharga bagi saya, dan saya menaruh rasa hormat yang besar kepada klub Wydad dan para suporternya. Tetapi pada tahap karier profesional saya ini, saya merasa membutuhkan tantangan baru, di lingkungan di mana saya bisa berfokus sepenuhnya pada sepak bola."

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Tawaran Botafogo: Peluang yang benar-benar berbeda

Tawaran Botafogo datang pada saat Ziyech tengah mencari awal baru, hingga pemain itu menemukan pada klub Brasil tersebut sebuah peluang yang berbeda dari opsi-opsi lain yang tersedia di hadapannya.

Ziyech berkata: "Ketika saya menerima tawaran dari klub Botafogo, saya melihat di dalamnya peluang yang benar-benar berbeda. Brasil menjalani pengalaman sepak bola dengan cara yang luar biasa, klub ini memiliki ambisi besar, dan para suporternya sangat bergairah."

Ia menjelaskan bahwa sisi ini merupakan salah satu alasan yang mendorongnya memilih pindah ke Brasil ketimbang tetap bertahan di Maroko. Ia menambahkan: "Karena itu saya lebih memilih menjalani pengalaman ini ketimbang bertahan di Maroko hanya karena saya ingin tetap dekat dengan negara saya."

Pemain Maroko itu menekankan bahwa keterikatannya dengan tanah airnya akan tetap kuat, tetapi pada saat yang sama ia memandang bahwa karier profesionalnya menuntutnya untuk mengambil keputusan-keputusan yang ia anggap tepat bagi masa depan olahraganya.

Ia berkata: "Saya orang Maroko, dan saya akan selalu sangat terikat dengan negara saya. Tetapi karier sepak bola saya juga menuntut saya untuk mengambil keputusan-keputusan saya sendiri. Pada akhirnya, saya memilih tempat di mana saya merasa akan lebih bahagia dan memberikan penampilan terbaik pada tahap karier saya ini."

Mimpi bersama Maroko masih ada

Masa depan Ziyech bersama timnas Maroko tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, terutama karena pemain itu menjauh dari hitungan skuad Maroko selama periode yang lalu, sementara kini ia terus menjalani pengalaman baru di Brasil.

Ziyech tidak menutup pintu bagi kepulangan ke timnas Maroko, tetapi ia menegaskan pada saat yang sama bahwa pemanggilan dirinya kembali haruslah menjadi hasil dari apa yang ia tampilkan di atas lapangan, dan bukan sekadar keinginan pribadi darinya.

Ia berkata: "Saya rasa Botafogo akan memberi saya peluang untuk membuktikan kemampuan saya bermain di level tertinggi, tetapi kepulangan ke timnas tidak hanya bergantung pada klub atau pelatih, melainkan saya pertama-tama harus membuktikan kelayakan saya di atas lapangan."

Ia menambahkan: "Jika saya menampilkan performa yang saya tahu mampu saya berikan, dan jika pelatih Maroko memandang saya layak untuk kembali, maka saya akan sangat senang mengenakan kembali jersey timnas Maroko."

Timnas Maroko menempati posisi khusus dalam karier Ziyech, terutama setelah pengalaman bersejarah yang ia alami bersama Maroko pada Piala Dunia 2022, ketika tim itu meraih pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mencapai babak semifinal.

Ziyech berkata: "Timnas berarti banyak bagi saya. Saya telah mengalami bersamanya momen-momen yang tak terlupakan, terutama selama Piala Dunia 2022. Karena itu saya tidak akan pernah menutup kemungkinan untuk kembali."

Namun ia menekankan pada saat yang sama bahwa ia tidak ingin memaksakan dirinya kepada tim pelatih, melainkan berupaya merebut tempatnya melalui levelnya. Ia menjelaskan: "Tetapi saya tidak ingin memaksakan tempat saya, melainkan saya ingin melayakinya melalui penampilan saya bersama Botafogo."

Ziyech: Saya tidak datang ke Brasil untuk mengakhiri karier saya

Meskipun telah mencapai usia tiga puluh tiga tahun dan menandatangani kontrak dengan Botafogo yang berlaku hingga akhir tahun 2028, Ziyech menolak memperlakukan kepindahannya ke Brasil sebagai langkah yang membuka jalan bagi berakhirnya karier profesionalnya.

Pemain Maroko itu menegaskan bahwa ambisinya masih besar, dan bahwa ia datang ke Botafogo untuk mencari kesuksesan dan meraih tujuan-tujuan, bukan untuk menghabiskan tahun-tahun terakhir kariernya sebelum pensiun.

Ia berkata: "Saya tidak datang ke Brasil untuk mengakhiri karier sepak bola saya, justru sebaliknya. Saya telah menandatangani kontrak dengan Botafogo hingga akhir tahun 2028 karena saya masih memiliki ambisi dan keinginan untuk menang."

Ia menambahkan: "Saya ingin bermain, mencetak gol, menciptakannya, dan membantu tim meraih tujuan-tujuannya. Saya tahu apa yang bisa saya berikan. Kini terserah pada saya untuk membuktikannya di atas lapangan."

Demikianlah Ziyech memulai babak baru dalam kariernya dari Brasil, meninggalkan di belakangnya pengalaman Wydad, dan bertaruh pada pemulihan level terbaiknya bersama Botafogo, di saat pintu timnas Maroko tetap terbuka di hadapannya, tetapi dengan satu syarat yang jelas: bahwa lapangan yang berbicara atas namanya.

Botafogo akan segera menjalani pertandingan tundanya dari pekan kedua puluh satu Liga Brasil melawan Gremio, dalam pemberhentian pertama yang di dalamnya Ziyech diharapkan mulai menunjukkan kualitasnya kepada para suporter tim barunya.