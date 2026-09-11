Laporan media Brasil mengungkap detail finansial baru dalam kontrak pemain internasional Maroko, Hakim Ziyech, dengan klub Botafogo, setelah klub tersebut mengumumkan, kemarin Kamis, penandatanganan kontrak dengan sang pemain hingga akhir tahun 2028, dalam transfer gratis menyusul kepergiannya dari Wydad Athletic.

Menurut sejumlah media Brasil, Ziyech akan menerima gaji tetap sekitar 850 ribu real Brasil per bulan (165 ribu dolar), dengan kemungkinan gajinya naik menjadi satu juta real Brasil per bulan (195 ribu dolar) apabila target dan bonus yang tercantum dalam kontrak tercapai.

Gaji sang pemain tidak akan melampaui satu juta real Brasil per bulan, dengan kemungkinan mendekati angka tersebut pada tahun terakhir kontrak, tergantung pada target dan bonus yang berhasil ia raih.

Ziyech sebelumnya menjalani pengalaman singkat bersama Wydad, di mana ia tampil dalam 16 pertandingan, mencetak 9 gol dan memberikan dua assist, sebelum pindah ke Botafogo.

Dengan demikian, Ziyech menjalani babak baru dalam kariernya, setelah sebelumnya bersinar bersama Ajax, dan menjalani pengalaman bersama Chelsea, Galatasaray, serta Al-Duhail, sebelum akhirnya berlabuh di Liga Brasil.