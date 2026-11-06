Zinedine Zidane umumkan skuad Prancis berisi 23 pemain untuk laga Nations League melawan Italia dan Turki

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Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane telah mengumumkan skuad berisi 23 pemain untuk laga penting fase grup UEFA Nations League melawan Italia dan Turki. Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe menjadi sorotan dalam kembalinya ke tim, sementara penyerang Paris FC Pablo Pagis mendapat panggilan pertamanya ke tim senior menyusul cedera Maghnes Akliouche.

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Zidane sesuaikan pilihan pemain di tengah panjangnya daftar cedera

Pelatih tim nasional Prancis Zinedine Zidane telah mengumumkan skuad berisi 23 pemain untuk dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League. Prancis bertandang ke Italia pada 12 November sebelum menjamu Turki pada 15 November.

Juara Piala Dunia 1998 itu harus menyusun ulang rencana taktisnya karena absennya sejumlah pemain penting, termasuk Jules Kounde, Ousmane Dembele, Esteban Lepaul, Maxence Lacroix, dan William Saliba.

Di posisi penjaga gawang, Zidane tetap memercayai Guillaume Restes dan Robin Risser bersama Mike Maignan, sementara Jean Butez dari Como tidak masuk dalam skuad akhir.

Cedera Akliouche buka jalan bagi debut Pagis

Hal yang paling menonjol dari pilihan Zidane adalah masuknya penyerang Paris FC, Pablo Pagis, yang mendapat panggilan pertamanya ke tim senior setelah Maghnes Akliouche dari Paris Saint-Germain mengalami cedera betis menjelang pengumuman skuad.

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"Pablo Pagis dipilih malam ini karena ada sedikit masalah dengan Akliouche. Ia mengalami cedera ringan dan tidak bisa bergabung dengan kami," jelas Zidane dalam konferensi persnya. "Pablo ada dalam daftar panjang dan ia pemain yang ingin saya lihat. Ia menarik, berbeda, dan bagus bisa melihatnya dalam pemusatan tim kali ini."

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Bek kanan Chelsea, Malo Gusto, juga kembali untuk bersaing dengan Pierre Kalulu. Zidane mengatakan: "Jules Koundé mengalami cedera, jadi keputusan harus diambil. Ia sudah mengenal tim Prancis. Ia layak mendapatkannya."

Kembalinya sejumlah pemain perkuat lini tengah dan serang

Aurelien Tchouameni dari Real Madrid kembali ke tim nasional untuk menjadi tumpuan lini tengah bersama Warren Zaire-Emery. Zidane menegaskan: "Warren, saya ingin melihatnya bermain di tengah. Ketika saya memilih seorang pemain, saya ingin melihatnya bermain di posisinya."

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Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, juga kembali dipanggil berkat penampilan impresifnya di kompetisi domestik. Zidane mengatakan: "Begitu pula dengan Marcus, ini kesempatan untuk melihatnya. Ada pemain yang cedera dan itu membuka peluang untuk memanggilnya."

Penjaga gawang: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

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Bek: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Gelandang: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

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Penyerang: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Prancis bersiap menghadapi laga penentu di UEFA Nations League

Skuad Zidane akan berkumpul sebelum bertandang menghadapi Italia, dengan target melanjutkan awal positif setelah meraih kemenangan atas Turki dan Belgia dalam pertandingan sebelumnya.

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Dengan kapten Kylian Mbappe kembali memimpin lini serang bersama talenta baru, Prancis berupaya memastikan posisi puncak grup UEFA Nations League.

Zidane terus menyempurnakan susunan skuadnya saat Prancis menghadapi dua ujian taktis yang berat untuk menutup fase grup.