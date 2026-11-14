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Zinedine Zidane membela Malo Gusto dari kritik keras setelah sang pemain tampil kurang meyakinkan dalam kekalahan Prancis dari Italia. Bek Chelsea itu menyebabkan timnya dihukum penalti di Milan, tetapi pelatihnya di timnas menolak menyalahkannya seorang diri atas kekalahan mengecewakan di Nations League tersebut.

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Zidane menelan kekalahan pertama sebagai pelatih Prancis

Zidane memberikan dukungan kepada bek Chelsea, Gusto, setelah sang pemain menjalani malam yang sulit saat Prancis kalah 3-1 dari Italia pada Kamis. Kekalahan di Milan itu menjadi yang pertama bagi Zidane sejak menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional pada Juli.

Prancis mengawali pertandingan dengan baik ketika Michael Olise membawa mereka unggul lebih dulu. Namun, tim tamu kemudian terpuruk. Dua gol Pio Esposito dan satu gol Davide Frattesi memastikan kemenangan meyakinkan bagi Italia.

Gusto tampil sebagai bek kanan, tetapi menjalani malam yang berat saat menghadapi Nicolo Cambiaghi. Bek itu akhirnya melakukan pelanggaran yang berujung penalti bagi Italia pada babak kedua.

Pengamat kecam bek Chelsea yang kesulitan

Media Prancis dengan cepat mengkritik Gusto dan menyebut penampilannya sebagai "mimpi buruk" di pentas internasional. Pemain berusia 23 tahun itu baru tiga kali menjadi starter untuk Chelsea di Liga Primer Inggris musim ini, sehingga pemilihannya dipertanyakan.

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RMC Sport melalui pembawa acaranya, Daniel Riolo, melontarkan kritik tajam setelah peluit akhir. Ia mempertanyakan pengaturan taktik Zidane dan mengecam kurangnya kebugaran bertanding sang bek di level klub.

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"Malo Gusto, yang tidak pernah bermain untuk klubnya, saya bahkan tidak tahu mengapa dia ada di sana," kata Riolo. "Dia dipermainkan oleh pemain sayap Bologna... Saya tidak mengerti mengapa Zaire-Emery tidak bermain. Kami tidak punya bek sayap, jadi Anda memainkan para pemain sayap lebih ke dalam."

Pelatih menolak menyalahkan kesalahan individu

Meski mendapat sorotan tajam dari media, Zidane menolak menjadikan bek mudanya kambing hitam. Legenda Prancis itu menegaskan bahwa kegagalan tim secara keseluruhan menjadi penyebab kekalahan telak tersebut. Saat membahas insiden penalti, Zidane tidak menganggap kesalahan Gusto dalam bertahan sebagai masalah besar. Ia meminta timnya berfokus pada analisis taktik secara keseluruhan, bukan pada kesalahan individu.

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"Dia dipanggil, dia menjalankan perannya, dia menyebabkan penalti, hal-hal seperti itu bisa terjadi," jelas Zidane. "Saya rasa kita tidak bisa mengatakan bahwa dia bermain buruk. Jadi begitulah, bagaimanapun saya menganalisisnya secara keseluruhan, saya tidak membicarakan individu."

Prancis berupaya bangkit melawan Turki

Hasil mengecewakan di Milan membuat Prancis berada di posisi kedua klasemen Grup A Nations League. Italia kini memimpin grup setelah meraih kemenangan lewat kebangkitan yang mengesankan.

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Zidane kini harus segera membangkitkan semangat skuadnya menjelang pertandingan terakhir fase grup. Prancis akan menghadapi Turki pada Minggu malam dengan harapan mengakhiri jeda internasional ini dengan hasil positif.