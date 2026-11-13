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Pelatih Prancis Zinedine Zidane memberikan penilaian terus terang tentang kelemahan lini pertahanan timnya setelah kalah 3-1 dari Italia di UEFA Nations League pada Kamis malam. Meski unggul lebih dulu pada awal laga di San Siro, Prancis kewalahan pada babak kedua ketika Italia bangkit untuk merebut tiga poin.

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Kekecewaan bagi Prancis asuhan Zidane di San Siro

Zidane merasakan kekalahan pertamanya sebagai pelatih kepala Prancis dalam malam yang sulit di San Siro. Michael Olise sempat memberi tim tamu awal yang menjanjikan dengan mencetak gol pembuka, tetapi momentum Prancis terhenti seiring Italia tampil semakin percaya diri dan agresif. Prancis kurang beruntung karena gagal memperbesar keunggulan setelah dua kali membentur tiang gawang sebelum laga berjalan satu jam. Namun, mereka kesulitan menemukan kembali ritme permainan setelah tim asuhan Luciano Spalletti mengambil kendali pertandingan.

Hasil itu mengakhiri awal tak terkalahkan Zidane sebagai pelatih tim nasional, yang sebelumnya menghasilkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Berbicara seusai laga, mantan gelandang legendaris itu tidak menyembunyikan kekecewaannya. "Tentu saja (frustrasi), karena ada hal-hal positif, terutama pada babak pertama. Setelah itu, permainan kami tidak sebaik sebelumnya. Khususnya dalam perebutan bola dan duel satu lawan satu, kami sedikit menurun. Ini bagian dari proses belajar, hal-hal yang harus kami perbaiki, itu sudah pasti," kata sang pelatih seperti dikutip Foot Mercato.

Prancis goyah di bawah tekanan besar Italia

Babak kedua menjadi titik balik yang merugikan Prancis. Lini pertahanan mereka tampak semakin mudah ditembus di bawah tekanan Italia. Zidane menilai timnya gagal menjaga organisasi permainan setelah tertinggal. Permainan Prancis pun menjadi tidak padu dan tuan rumah leluasa mengatur tempo laga.

"Awal babak kedua juga bagus. Memang benar, ketika kami berada dalam kesulitan, kami tidak tahu bagaimana merespons dan tetap menjalankan rencana permainan. Kami melakukannya pada babak pertama, lalu ketika mereka unggul, permainan kami sedikit tercerai-berai, termasuk saat bertahan," jelas Zidane.

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Kembalinya sang kapten

Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan terkait kekalahan itu adalah absennya Kylian Mbappe. Ketajamannya di depan gawang sangat dirindukan ketika tim berusaha mengejar ketertinggalan. Bintang Real Madrid itu diperkirakan kembali masuk susunan pemain utama untuk laga mendatang di Bordeaux guna menghadirkan penyelesaian akhir yang tidak dimiliki Prancis di Milan.

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Zidane mengisyaratkan bahwa hasil tersebut belum tentu mencerminkan jalannya permainan sepanjang 90 menit. "Yang saya katakan kepada mereka adalah kekalahan ini tidak sepenuhnya layak kami terima. Kami akan menganalisisnya ketika berada di Bordeaux, kami akan membahas pertandingan ini lagi. Sejujurnya, untuk sekarang kami hanya perlu beristirahat dan kembali fokus pada pertandingan terakhir yang masih harus kami jalani," tutupnya. Mengenai kembalinya Mbappe, ia menambahkan, "Kita lihat besok, tetapi itulah rencananya."

Tetap tenang menjelang ujian melawan Turki

Meski mengalami kemunduran di stadion besar seperti San Siro, Zidane bertekad agar timnya tidak panik. Ia yakin pengalaman itu akan menjadi pelajaran penting bagi skuad yang masih beradaptasi dengan metodenya. Dengan laga melawan Turki, yang berada di posisi terbawah, segera menanti di Bordeaux, peluang untuk merebut kembali puncak klasemen grup masih terbuka jika hasil pertandingan lain menguntungkan mereka.

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"Tidak, kami tidak khawatir, ini bagian dari sepakbola. Momen seperti ini juga diperlukan untuk melihat bagaimana kami akan bereaksi. Lebih baik mengalaminya sekarang. Kami masih bersaing. Malam ini bukan kegagalan total. Kami tidak tahu bagaimana merespons pada saat-saat sulit, dan itulah yang perlu kami perbaiki. Rayan benar, saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak boleh panik. Kami punya peluang dan menguasai bola, tetapi kami kurang baik dalam bertahan. Pertahanan kami semakin rapuh seiring berjalannya pertandingan," ujar sang pelatih.