Zinédine Zidane ditanya soal Cristiano Ronaldo: "Saya selalu sangat menghormati para pemain, tetapi..."

Pelatih timnas Prancis Zinédine Zidane telah menanggapi situasi Cristiano Ronaldo. Superstar Portugal itu meninggalkan tim nasional lebih awal pekan ini dan mungkin sudah memainkan laga internasional terakhirnya. Zidane pada konferensi pers hari Minggu memberikan penghormatan kepada mantan anak didiknya itu, yang bersamanya ia meraih kesuksesan luar biasa selama periode kebersamaan mereka di Real Madrid.

Ronaldo pergi setelah pekan yang penuh gejolak. Penyerang itu tidak senang karena tidak mendapat menit bermain saat menghadapi Norwegia, yang kemudian membuat situasi memanas. Sehari sebelum duel melawan Denmark, pelatih timnas Jorge Jesus mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia sama sekali tidak merasa tertekan untuk memasukkan Ronaldo, atau pemain mana pun, ke susunan pemain karena statusnya atau memberinya menit bermain sebagai pemain pengganti.

Ronaldo kemudian memutuskan pergi dengan jet pribadinya dan dengan demikian mungkin sudah memainkan laga internasional terakhirnya, meski belum ada pernyataan resmi apa pun mengenai hal itu dan federasi sepak bola Portugal disebut melakukan upaya agar karier gemilang sang kapten di tim nasional (234 laga, 146 gol, 1 Piala Eropa, 2 Nations League) tidak berakhir dengan nada pahit.

Bagaimanapun, akhir karier Ronaldo, yang akan berusia 42 tahun pada Februari, semakin dekat. Jauh lebih banyak trofi ia menangkan bersama Real Madrid. Di sana, misalnya, ia memenangi Liga Champions empat kali. Tiga dari empat gelar Eropa itu ia raih dengan Zidane sebagai pelatihnya (2016, 2017, 2018).

"Dia membantu saya memenangi hal-hal yang luar biasa," kata Zidane sehari sebelum duel melawan Belgia. "Saya pikir kita harus mengakui kariernya yang hebat, apa yang telah dia capai sungguh luar biasa. Saya beruntung pernah membimbingnya. Salut untuk Cristiano!"

"Saya selalu memiliki rasa hormat yang besar kepada semua pemain, tetapi lebih besar lagi kepada mereka yang pernah bekerja sama dengan saya, dan khususnya kepada Cristiano, yang telah memberi kami sangat banyak trofi," kata Zidane, yang bersama Ronaldo juga sekali menjadi juara Liga Spanyol (2017).

Tanpa Ronaldo, Portugal menang 2-4 atas Denmark. Kini mereka bersiap untuk pertemuan dengan Norwegia pada Minggu ini di Porto. Dengan Ronaldo di skuad, Portugal juga memenangi dua laga internasional pertamanya pada periode ini, yakni atas Norwegia (1-2) dan Wales (1-0). Prancis asuhan Zidane memiliki tujuh poin di grupnya, setelah kemenangan atas Belgia (0-1) dan Turki (0-1) serta hasil imbang melawan Italia (1-1).



