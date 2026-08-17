Pertandingan antara FC Sion dan Ajax di play-off Conference League pada Kamis malam tidak akan tayang di Ziggo Sport, demikian diumumkan stasiun itu pada Senin malam. Sebagai gantinya, pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui KIJK, dengan biaya 4,99 euro.

"Pada Kamis malam, 20 Agustus pukul 20.15, Ajax akan memainkan laga tandang melawan klub Swiss FC Sion dalam play-off memperebutkan tempat di UEFA Conference League," tulis Ziggo Sport dalam sebuah pernyataan.

"Pertandingan ini tidak termasuk dalam paket siaran sepak bola Eropa UEFA, sehingga klub tuan rumah dapat menjual hak siar kepada penawar tertinggi. Dengan demikian, play-off Conference League berada di luar hak siar Ziggo Sport dan laga tandang Ajax kali ini tidak disiarkan oleh Ziggo Sport."

"Laga kandang penentuan di Johan Cruijff Arena, Kamis depan 27 Agustus pukul 20.00, justru akan disiarkan langsung oleh Ziggo Sport dan tersedia untuk semua orang melalui Ziggo Sport Free."

"Ziggo Sport selalu menyiarkan langsung pertandingan klub-klub Belanda yang masuk dalam paket siaran sepak bola Eropa UEFA di kanal terbuka dan melalui Ziggo Sport Free, begitu juga final-final kompetisi sepak bola Eropa UEFA, sehingga setiap penggemar sepak bola bisa ikut menyaksikan."

Tidak lama setelah pengumuman dari Ziggo itu, diketahui bahwa pertandingan Kamis malam akan bisa disaksikan melalui KIJK. Untuk itu, penonton harus membeli tiket satu kali seharga 4,99 euro.

Reaksi penonton

Di bawah unggahan Ziggo Sport terkait kabar ini, hujan respons dan keluhan pun bermunculan. "Jadinya sponsor yang bagus, ya," kata seseorang. Yang lain mengeluh: "Kamu sponsor utama saya, kami bayar mahal sekali" dan "Saat kamu pikir semuanya sudah tidak bisa lebih gila lagi. Benar-benar dunia yang aneh."

Ada juga yang menulis: "Haha, sebagai saluran penggemar terbesar harus minta maaf karena tidak menyiarkan klubmu sendiri. Karena menurutmu terlalu mahal."