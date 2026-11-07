Zinedine Zidane, pelatih kepala Timnas Prancis, mengungkapkan kesedihan mendalam atas meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang klub Tenerife, yang tutup usia pekan ini akibat serangan jantung setelah berbenturan dengan kiper tim lawan dalam sebuah pertandingan di Divisi Dua Liga Spanyol.

Zidane mengatakan dalam konferensi pers, saat mengumumkan daftar pemain Timnas Prancis untuk pertandingan UEFA Nations League, bahwa dirinya sangat tersentuh oleh insiden tersebut, seraya menegaskan bahwa menyaksikan pemandangan seperti ini di dalam lapangan sepak bola merupakan hal yang amat menyakitkan.

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Saya merasa sangat sedih atas apa yang terjadi. Saya begitu tersentuh, bahkan saya merinding, karena tidak ada seorang pun yang ingin melihat hal seperti ini di lapangan sepak bola."

Zidane menyampaikan pesan belasungkawa kepada keluarga mendiang pemain tersebut, seraya menyatakan harapannya agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali, dengan berkata: "Di atas segalanya, saya turut berduka untuk keluarganya. Saya berharap tidak akan pernah melihat hal seperti ini lagi di lapangan sepak bola sepanjang hidup saya."