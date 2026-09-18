Zinedine Zidane pada hari Jumat ini mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih timnas Prancis, dalam persiapan menjalani 4 pertandingan di UEFA Nations League, mengawali era baru yang dipimpinnya setelah 14 tahun kepemimpinan Didier Deschamps.

Skuad tersebut menyertakan 5 pemain baru di timnas senior, yaitu Guillaume Restes, Jeremy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf, dan Esteban Lepaul.

Zidane mempertahankan sejumlah pilar timnas, kendati absennya William Saliba karena cedera, serta Aurelien Tchouameni yang belum pulih sepenuhnya.

Skuad ini mencakup Dayot Upamecano, Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Adrien Rabiot, Desire Doue, dan Bradley Barcola.

Timnas Prancis akan menjalani dua laga tandang melawan Turki dan Belgia pada 25 dan 28 September, sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober, kemudian menghadapi Belgia 3 hari berselang.

Zidane juga memanggil Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Ibrahima Konate, dan Manu Kone.

Jeremy Jacquet mencatatkan penampilan perdananya setelah awal musim yang kuat bersama Liverpool, sementara kiper Toulouse Guillaume Restes masuk skuad menggantikan Brice Samba.

Adrien Truffert kembali ke timnas setelah absen selama 5 tahun, sementara Lucas Digne dan duo Hernandez tidak masuk skuad.

Zidane memanggil Andy Diouf untuk memperkuat lini pertahanan menyusul awal musim yang bagus bersama Inter Milan, sementara Eduardo Camavinga kembali ke barisan timnas.

Zidane memanggil Andy Diouf untuk memperkuat lini pertahanan menyusul awal musim yang bagus bersama Inter Milan, sementara Eduardo Camavinga kembali ke barisan timnas.

Daftar lengkap skuad Prancis:

Penjaga gawang: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes.

Pertahanan: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, dan Adrien Truffert.

Tengah: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, dan Lucas Da Cunha.

Depan: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola, dan Esteban Lepaul.