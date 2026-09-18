Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, mengungkapkan keinginannya untuk mengubah cara pengambilan gambar para pemain saat mereka tiba di pusat pelatihan Clairefontaine, seraya menegaskan bahwa jajaran kepelatihan akan berupaya mengurangi sorotan media yang menyertai momen kedatangan, sekaligus mencoba menerapkan kontrol yang lebih besar terhadap gambar.

Zidane berkata, dalam konferensi pers usai mengumumkan skuad pertamanya: "Tidak ada pesan yang mengajak pada sikap yang serius, yang akan kami ubah adalah bahwa begitu kami tiba di sana, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk menampilkan pertunjukan semacam itu," seraya menjelaskan bahwa timnas akan mencoba "mengontrol gambar secara lebih besar", sembari mengakui bahwa gambar-gambar itu pada akhirnya akan tetap sampai ke media dan publik.

Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Zidane dalam mengelola timnas Prancis, setelah ia menegaskan bahwa tugasnya tidak hanya sebatas memilih pemain di dalam lapangan, tetapi juga mencakup penataan suasana pemusatan latihan serta penanganan berbagai detail di sekitar tim.