Bagikan Ikuti GOAL di Google

Timnas Prancis yang dipimpin Zinedine Zidane menelan kekalahan pertamanya sejak sang pelatih Prancis itu mengemban tugas, setelah takluk dari Italia dengan skor 3-1, Kamis malam, di Stadion San Siro dalam UEFA Nations League, dalam sebuah pertandingan yang mengungkap sejumlah titik lemah yang perlu dibenahi di dalam tubuh Les Bleus.

Iklan

Meski kehilangan sejumlah pemain inti, terutama Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, dan Jules Kounde, timnas Prancis memasuki laga di Milan dengan ambisi besar, dan Michael Olise berhasil memberi mereka keunggulan dengan memanfaatkan kesalahan kiper Italia Gianluigi Donnarumma.

Namun timnas Prancis gagal mempertahankan keunggulan mereka, sebelum ambruk di babak kedua dan kebobolan tiga gol, sehingga menelan kekalahan pertama di era Zidane.

Meski posisi Prancis dalam perebutan tiket ke babak perempat final tidak terpengaruh secara menentukan, tim ini dituntut untuk memastikan kelolosannya saat menghadapi Turki, pada Minggu lusa, di Bordeaux.

Sejauh ini Zidane juga tidak menghadapi tekanan yang mengancam posisinya, tetapi kekalahan di San Siro memunculkan banyak tanda tanya di media Prancis dan Eropa.

Iklan Iklan

"Keruntuhan": Lini pertahanan Prancis di bawah sorotan

Media Prancis menyoroti keruntuhan yang menimpa timnas setelah jeda istirahat, setelah tim tampil baik sepanjang babak pertama sebelum benar-benar kehilangan keseimbangannya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FRA UEFA Nations League A 14.45 TUR

Surat kabar "L'Equipe" versi digital menggambarkan pertandingan tersebut sebagai "tersandung pertama" di era Zidane, sementara versi cetaknya menyoroti perubahan besar dalam penampilan timnas, menyebut adanya "keruntuhan Prancis" setelah jeda istirahat, terutama di sektor pertahanan, di mana kedua bek sayap tim terus menampilkan performa yang mengecewakan.

Surat kabar tersebut memilih judul utama yang mencolok, yaitu "Tergenang: Tenggelam", sebagai sindiran terhadap hujan deras yang mengguyur kota Milan selama pertandingan, sekaligus terhadap keruntuhan timnas Prancis di babak kedua.

Iklan

Di sisi lain, surat kabar "Le Parisien" menyoroti hilangnya ketegasan dan kekokohan pertahanan Prancis, di samping minimnya pengalaman internasional pada skuad muda yang diandalkan Zidane, dan menggambarkan sejumlah pemain tim sebagai masih "sangat rapuh" di level ini.

Surat kabar tersebut juga menempatkan foto Zidane di sampul versi cetaknya, disertai kalimat "Tersandung pertama di era Zidane".

Iklan

Eropa tidak merasa khawatir, dan Spanyol bicara soal "kesulitan tanpa Mbappe"

Di Italia, perayaan atas kemenangan melawan Prancis hadir dengan kuat, terutama setelah absennya timnas Italia dari tiga edisi terakhir Piala Dunia. Media Italia menilai bahwa timnas telah memulai fase membangun kembali, dengan pujian untuk pelatih Roberto Mancini dan menganggapnya "sosok ideal" untuk memimpin fase ini.

Adapun di Jerman, media tidak terlihat terlalu khawatir dengan kondisi timnas Prancis, dan "Sky Sport" menyoroti pernyataan menenangkan yang disampaikan Zidane setelah pertandingan, sekaligus menunjukkan bahwa tim masih memiliki "ruang untuk berkembang".

Iklan

Surat kabar "Bild" sendiri tidak banyak mengulas kekalahan tersebut, dan hanya berfokus pada fakta bahwa itu adalah kekalahan pertama Zidane sejak mengambil alih kepemimpinan timnas Prancis.

Di Inggris, kegemilangan Harry Kane dan torehan sejarahnya bersama timnas "Three Lions" mendominasi sebagian besar liputan, dan laga Italia melawan Prancis tidak mendapat perhatian besar, kecuali penyebutan bahwa Zidane menelan kekalahan pertamanya bersama Prancis.

Iklan

Sementara di Spanyol, kemenangan timnas Spanyol atas Republik Ceko menghiasi judul utama surat kabar, tetapi surat kabar "AS" juga menyinggung kekalahan pertama Zidane bersama Prancis.

Kekalahan Prancis mendapat ruang lebih besar di situs web surat kabar tersebut, di mana korespondennya di Prancis membahas apa yang ia sebut sebagai "ketergantungan pada Mbappe", dengan judul "Kesulitan besar tanpa Mbappe".

Iklan

Laporan tersebut menyoroti penderitaan Prancis di sektor serangan dan hilangnya efektivitas mereka, bersamaan dengan kesalahan-kesalahan besar di lini pertahanan, dan secara khusus mengkritik Malo Gusto, yang digambarkan tampil dalam "pertandingan yang menjadi malapetaka" dan sangat menguji kesabaran Zidane.

Dengan nada yang lebih pesimistis dibanding media Eropa lainnya, "AS" menilai bahwa peluang Prancis untuk mengakhiri grup di puncak klasemen kini "terancam secara serius", dengan menganggap bahwa kemenangan atas Turki menjadi keharusan untuk menghindari masuk ke dalam "drama" sesungguhnya pada fase mendatang.