Zidane patahkan kebiasaan lama Deschamps bersama timnas Prancis

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, akan mengubah secara radikal sebuah kebiasaan lama Didier Deschamps, pelatih Les Bleus sebelumnya.

Timnas Prancis belum memastikan kelolosannya ke babak perempat final UEFA Nations League, tetapi mereka bisa merasa puas dengan penampilan mereka selama jeda internasional saat ini.

Dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan, Prancis memuncaki Grup Satu UEFA Nations League dengan 10 poin, unggul tiga poin atas Italia yang berada di posisi kedua dan 4 poin atas Belgia yang menempati posisi ketiga.

Setelah Zinedine Zidane menunjukkan kegembiraannya atas langkah-langkah awal dalam memimpin timnas Prancis, kini ia memiliki waktu satu bulan penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi jeda internasional berikutnya.

Menurut surat kabar "L'Équipe", pelatih baru Prancis itu berniat memanfaatkan waktu ini untuk bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari Didier Deschamps.

Sebelumnya, Deschamps mengirim asisten-asistennya, Guy Stéphan dan Franck Raviot, untuk memantau para pemain profesional di luar Prancis, sementara Zidane berencana untuk melakukan perjalanan sendiri sebisa mungkin agar dapat menjalin kontak langsung dengan para pemainnya.